Τι κι αν φόραγε φούστα… η Kate Middleton νίκησε τον Πρίγκιπα William στο curling

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας κέρδισε τη φιλική αναμέτρηση με τη βοήθεια της ομάδας της, σε μια ακόμη «αθλητική μονομαχία» του βασιλικού ζεύγους
Η Kate Middleton απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι δεν φοβάται καμία αθλητική πρόκληση, ούτε καν πάνω στον πάγο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στη Σκωτία, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας κατάφερε άνετα να νικήσει τον σύζυγό της, Πρίγκιπα William, σε έναν φιλικό αγώνα curling, και μάλιστα φορώντας φούστα. Οι δυο τους βρέθηκαν στην National Curling Academy στο Stirling, στο πλαίσιο της περιοδείας τους στη Σκωτία, με στόχο να αναδείξουν τις παραδοσιακές κληρονομιές της χώρας που εξακολουθούν να ενώνουν τις τοπικές κοινότητες. Η επίσκεψη στο ακαδημαϊκό κέντρο του curling ήταν η πρώτη στάση του ζευγαριού εκείνη την ημέρα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο ο Πρίγκιπας William και η Πριγκίπισσα Kate αναμετρήθηκαν στον πάγο, ρίχνοντας τις πέτρες του curling. Της Kate Middleton δεν της στέρησε τη νίκη ούτε καν η μακριά φούστα που φορούσε. Πάντως, οι πιο παρατηρητικοί πρόσεξαν ότι είχε αλλάξει παπούτσια. Αντί για τα μαύρα μποτάκια με τακούνι που φορούσε νωρίτερα, επέλεξε flat μαύρα μποτάκια για να κινηθεί πιο άνετα στον πάγο.

Η «αθλητική κόντρα» δεν είναι κάτι καινούργιο για τον Πρίγκιπα και την Πριγκίπισσα της Ουαλίας, οι οποίοι συχνά αναμετρώνται μεταξύ τους σε αθλητικές δραστηριότητες κατά τις κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους. Η νίκη της Kate Middleton στο curling θύμισε σε πολλούς την προηγούμενη φορά που είχε κερδίσει τον Πρίγκιπα William σε διαγωνισμό spinning στη Νότια Ουαλία, τον Φεβρουάριο του 2023, επίσης φορώντας φούστα.

Γνωστοί για την αγάπη τους στον αθλητισμό και τη φυσική κατάσταση, ο Πρίγκιπας William και η Πριγκίπισσα Kate μεταδίδουν το ίδιο πάθος και στα παιδιά τους, τον Πρίγκιπα George, 12 ετών, την Πριγκίπισσα Charlotte, 10 ετών, και τον Πρίγκιπα Louis, 7 ετών.

