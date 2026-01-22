Ταξίδι στον χρόνο: Τα 4 fashion trends που έχουν επιστρέψει από το 2016

Η μόδα του 2016 επιστρέφει δυναμικά το 2026, με millennial pink, combat boots και boho maxi φούστες να πρωταγωνιστούν ξανά στο street style

Το 2016 ήταν μια χρονιά που όλοι θυμόμαστε. Το Stranger Things έκανε πρεμιέρα στο Netflix, τα viral φίλτρα του Snapchat κυριαρχούσαν στα social media και οι Chainsmokers κυκλοφορούσαν το «Closer». Εκτός από τα pop culture highlights, η χρονιά αυτή καθόρισε και trends που τώρα, δέκα χρόνια μετά, μοιάζουν έτοιμα για μια επαναφορά.

Η μόδα δεν ακολουθεί πια τον παλιό κανόνα των 20 ετών για τα trend cycles. Με τα social media να επιτρέπουν την ταυτόχρονη αναβίωση δεκαετιών, η νοσταλγία τρέχει με ταχύτητα φωτός. Από το millennial pink μέχρι combat boots και boho maxi φούστες, πολλά στοιχεία της μόδας του 2016 έχουν ήδη επιστρέψει στις street style εμφανίσεις και τα runways. Η δεκαετία του 2010 ταιριάζει απόλυτα με τις σημερινές προτιμήσεις για άνετες, oversized και gender-fluid σιλουέτες.

1. Chokers

Το 2016 κανείς δεν μπορούσε να αντισταθεί στη γοητεία των chokers, από celebrities όπως η Jennifer Lawrence και η Ariana Grande. Τα minimalist βελούδινα ή δερμάτινα κοσμήματα κυριαρχούσαν τότε και σήμερα επιστρέφουν σε πιο δημιουργικές εκδοχές. Στις FW25 συλλογές, η Fendi παρουσίασε chokers με χρυσά fringe στοιχεία, ενώ η Dior πειραματίστηκε με κυματιστές γραμμές, αποδεικνύοντας ότι το trend εξελίσσεται χωρίς να χάνει τη γοητεία του.

2. Off-the-Shoulder tops

Τα off-the-shoulder tops ήταν παντού το 2016, από fast fashion αλυσίδες μέχρι τις πασαρέλες της Monse και της Rosetta Getty. Σήμερα η τάση επιστρέφει με πιο structured γραμμές, λιγότερο festival-ready και πιο φωτογενείς για το street style. Τα tops αυτά φαίνονται ιδιαίτερα χωρίς να προσπαθούν υπερβολικά.

3. Βελούδο

Το βελούδο ήταν το υλικό-σταρ το 2016, εμφανιζόμενο σε jumpsuits, matching sets και αξεσουάρ, με τις πλατφόρμες της Beyoncé να ξεχωρίζουν. Το 2026 επιστρέφει σε πιο χαλαρές, πολυτελείς σιλουέτες όπως slouchy blazers, wide-leg trousers και relaxed suits. Η υφή του προσδίδει κομψότητα χωρίς να περιορίζει την άνεση, ταιριάζοντας απόλυτα στην τωρινή τάση των feel-good silhouettes.

4. Bomber Jackets

Τα bomber jackets κυριάρχησαν το 2016 με celebrities όπως ο David Beckham και ο Pharrell Williams. Σήμερα η σιλουέτα εξελίσσεται, εμφανιζόμενη cropped ή υπερμεγέθη, σε technical fabrics και συνδυασμένη με tailored κομμάτια αντί για skinny jeans. Το bomber συνεχίζει να συνδυάζει άνεση και στιλ, επαναπροσδιορίζοντας το casual luxury outerwear.

