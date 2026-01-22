Rachel McAdams: Απέκτησε το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας

Η Rachel McAdams προστέθηκε πλέον και επίσημα στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ, αποκτώντας το δικό της αστέρι και επισφραγίζοντας μια καριέρα που ισορροπεί με φυσικότητα ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα. Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός τιμήθηκε σε ειδική τελετή στη Hollywood Boulevard, που διοργάνωσε το Hollywood Chamber of Commerce, παρουσία στενών συνεργατών, φίλων και μελών της οικογένειάς της. Φανερά συγκινημένη, αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας της σε ανθρώπους που καθόρισαν την πορεία της, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία σε σπουδαίους συναδέλφους της που δεν βρίσκονται πια στη ζωή.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όχι μόνο τα αστέρια εκεί ψηλά, αλλά και αυτά εδώ κάτω», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας για τους θρυλικούς ηθοποιούς με τους οποίους συνεργάστηκε. Ανάμεσά τους, η Gena Rowlands και ο Sam Shepard από το The Notebook, αλλά και η Diane Keaton, με την οποία συνυπήρξαν κινηματογραφικά στο The Family Stone. Για την Diane Keaton μίλησε με ξεχωριστή τρυφερότητα, αποκαλύπτοντας πως μια συμβουλή της -να δίνει τον εαυτό της ολοκληρωτικά σε κάθε ρόλο, ακόμα κι αν αυτό την κάνει να νιώθει «λίγο ανόητη»- τη συνοδεύει μέχρι σήμερα. Στην εμφάνισή της στην τελετή, η Rachel McAdams επέλεξε ένα κομψό σύνολο σε ήπιους τόνους, με στράπλες μαύρο τοπ και pencil φούστα. Διατήρησε το μακιγιάζ της διακριτικό και άφησε τα μαλλιά της στις χαρακτηριστικές φυσικές μπούκλες της.

Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ήταν η στιγμή που αναφέρθηκε στους γονείς της, οι οποίοι βρίσκονταν ανάμεσα στο κοινό. Ζήτησε «να σταματήσει ο χρόνος για μια στιγμή», προκειμένου να τους ευχαριστήσει για την αγάπη, τη στήριξη και την παιδική ηλικία που της χάρισαν. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν αρκετοί συνεργάτες της, μεταξύ των οποίων ο Dylan O’Brien, συμπρωταγωνιστής της στη νέα της ταινία Send Help, καθώς και ο σκηνοθέτης Sam Raimi. Ο Domhnall Gleeson, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο About Time, μίλησε με θαυμασμό για εκείνη, χαρακτηρίζοντάς την «φαινόμενο ηθοποιό» που κάνει κάθε ρόλο να μοιάζει απόλυτα αληθινός.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε απόσταση λίγων τετραγώνων από το Pantages Theatre, όπου αυτή την περίοδο παρουσιάζεται το μιούζικαλ The Notebook, βασισμένο στην ταινία που σημάδεψε την καριέρα της. Η ίδια παραδέχτηκε πως η σύμπτωση αυτή την συγκίνησε βαθιά. Από μικρή ηλικία, η Rachel McAdams ζητούσε από τους γονείς της να την πηγαίνουν σε θεατρικές παραστάσεις και καλλιτεχνικές κατασκηνώσεις, χωρίς ωστόσο να φαντάζεται πού θα την οδηγούσε αυτή η αγάπη για τη σκηνή. Παρότι η Regina George του Mean Girls θα μπορούσε εύκολα να την εγκλωβίσει σε έναν τύπο ρόλων, η ίδια κατάφερε να ξεφύγει από τα στερεότυπα, όπως σημειώνει και το Variety.

Μεγαλωμένη στον Καναδά και απόφοιτη θεατρικών σπουδών του York University, δεν είχε ποτέ ως στόχο το Χόλιγουντ, το οποίο της φαινόταν κάτι μακρινό και απρόσιτο. Το κινηματογραφικό της ντεμπούτο το 2002 με το The Hot Chick προέκυψε σχεδόν τυχαία, όμως από νωρίς φάνηκε η ικανότητά της να συνδυάζει χιούμορ, αλήθεια και συναισθηματικό βάθος. Σήμερα, με τη νέα της ταινία Send Help, επιστρέφει σε έναν ρόλο ιδιαίτερα απαιτητικό, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά. Παρά τη διαδρομή και την εμπειρία της, παραδέχεται πως η ανασφάλεια δεν την εγκαταλείπει ποτέ, ίσως επειδή όπως λέει «δεν έχει λύσει ακόμα πλήρως το μυστήριο της υποκριτικής».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

