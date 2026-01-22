Mad Bubble
Mad Bubble
Celeb News 22.01.2026

Rachel McAdams: Απέκτησε το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας

Η ομιλία, οι συνεργάτες που τίμησε και η ξεχωριστή αναφορά στους γονείς της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Rachel McAdams προστέθηκε πλέον και επίσημα στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ, αποκτώντας το δικό της αστέρι και επισφραγίζοντας μια καριέρα που ισορροπεί με φυσικότητα ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα. Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός τιμήθηκε σε ειδική τελετή στη Hollywood Boulevard, που διοργάνωσε το Hollywood Chamber of Commerce, παρουσία στενών συνεργατών, φίλων και μελών της οικογένειάς της. Φανερά συγκινημένη, αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας της σε ανθρώπους που καθόρισαν την πορεία της, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία σε σπουδαίους συναδέλφους της που δεν βρίσκονται πια στη ζωή.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όχι μόνο τα αστέρια εκεί ψηλά, αλλά και αυτά εδώ κάτω», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας για τους θρυλικούς ηθοποιούς με τους οποίους συνεργάστηκε. Ανάμεσά τους, η Gena Rowlands και ο Sam Shepard από το The Notebook, αλλά και η Diane Keaton, με την οποία συνυπήρξαν κινηματογραφικά στο The Family Stone. Για την Diane Keaton μίλησε με ξεχωριστή τρυφερότητα, αποκαλύπτοντας πως μια συμβουλή της -να δίνει τον εαυτό της ολοκληρωτικά σε κάθε ρόλο, ακόμα κι αν αυτό την κάνει να νιώθει «λίγο ανόητη»- τη συνοδεύει μέχρι σήμερα. Στην εμφάνισή της στην τελετή, η Rachel McAdams επέλεξε ένα κομψό σύνολο σε ήπιους τόνους, με στράπλες μαύρο τοπ και pencil φούστα. Διατήρησε το μακιγιάζ της διακριτικό και άφησε τα μαλλιά της στις χαρακτηριστικές φυσικές μπούκλες της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Margot Robbie ψηφίστηκε ως η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο

Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ήταν η στιγμή που αναφέρθηκε στους γονείς της, οι οποίοι βρίσκονταν ανάμεσα στο κοινό. Ζήτησε «να σταματήσει ο χρόνος για μια στιγμή», προκειμένου να τους ευχαριστήσει για την αγάπη, τη στήριξη και την παιδική ηλικία που της χάρισαν. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν αρκετοί συνεργάτες της, μεταξύ των οποίων ο Dylan O’Brien, συμπρωταγωνιστής της στη νέα της ταινία Send Help, καθώς και ο σκηνοθέτης Sam Raimi. Ο Domhnall Gleeson, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο About Time, μίλησε με θαυμασμό για εκείνη, χαρακτηρίζοντάς την «φαινόμενο ηθοποιό» που κάνει κάθε ρόλο να μοιάζει απόλυτα αληθινός.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε απόσταση λίγων τετραγώνων από το Pantages Theatre, όπου αυτή την περίοδο παρουσιάζεται το μιούζικαλ The Notebook, βασισμένο στην ταινία που σημάδεψε την καριέρα της. Η ίδια παραδέχτηκε πως η σύμπτωση αυτή την συγκίνησε βαθιά. Από μικρή ηλικία, η Rachel McAdams ζητούσε από τους γονείς της να την πηγαίνουν σε θεατρικές παραστάσεις και καλλιτεχνικές κατασκηνώσεις, χωρίς ωστόσο να φαντάζεται πού θα την οδηγούσε αυτή η αγάπη για τη σκηνή. Παρότι η Regina George του Mean Girls θα μπορούσε εύκολα να την εγκλωβίσει σε έναν τύπο ρόλων, η ίδια κατάφερε να ξεφύγει από τα στερεότυπα, όπως σημειώνει και το Variety.

Μεγαλωμένη στον Καναδά και απόφοιτη θεατρικών σπουδών του York University, δεν είχε ποτέ ως στόχο το Χόλιγουντ, το οποίο της φαινόταν κάτι μακρινό και απρόσιτο. Το κινηματογραφικό της ντεμπούτο το 2002 με το The Hot Chick προέκυψε σχεδόν τυχαία, όμως από νωρίς φάνηκε η ικανότητά της να συνδυάζει χιούμορ, αλήθεια και συναισθηματικό βάθος. Σήμερα, με τη νέα της ταινία Send Help, επιστρέφει σε έναν ρόλο ιδιαίτερα απαιτητικό, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά. Παρά τη διαδρομή και την εμπειρία της, παραδέχεται πως η ανασφάλεια δεν την εγκαταλείπει ποτέ, ίσως επειδή όπως λέει «δεν έχει λύσει ακόμα πλήρως το μυστήριο της υποκριτικής».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: H Paris Hilton εντυπωσίασε με παραμυθένιο look στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Rachel McAdams Λεωφόρος της Δόξας
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ταξίδι στον χρόνο: Τα 4 fashion trends που έχουν επιστρέψει από το 2016

Ταξίδι στον χρόνο: Τα 4 fashion trends που έχουν επιστρέψει από το 2016

22.01.2026
Επόμενο
BRIT Awards 2026: Η Lola Young και η Olivia Dean κυριαρχούν στις υποψηφιότητες

BRIT Awards 2026: Η Lola Young και η Olivia Dean κυριαρχούν στις υποψηφιότητες

22.01.2026

Δες επίσης

Ο πρίγκιπας Harry κατονομάζει τον βασιλιά Κάρολο σε δικαστική κατάθεση
Celeb News

Ο πρίγκιπας Harry κατονομάζει τον βασιλιά Κάρολο σε δικαστική κατάθεση

22.01.2026
Τι κι αν φόραγε φούστα… η Kate Middleton νίκησε τον Πρίγκιπα William στο curling
Celeb News

Τι κι αν φόραγε φούστα… η Kate Middleton νίκησε τον Πρίγκιπα William στο curling

22.01.2026
Blake Lively – Taylor Swift: Στο φως τα μηνύματα για τη διαμάχη με τον Baldoni
Celeb News

Blake Lively – Taylor Swift: Στο φως τα μηνύματα για τη διαμάχη με τον Baldoni

22.01.2026
Adriana Sklenaříková: Κόβει τα μαλλιά της αγορέ και μαγνητίζει όλα τα βλέμματα
Celeb News

Adriana Sklenaříková: Κόβει τα μαλλιά της αγορέ και μαγνητίζει όλα τα βλέμματα

22.01.2026
H Paris Hilton εντυπωσίασε με παραμυθένιο look στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της
Celeb News

H Paris Hilton εντυπωσίασε με παραμυθένιο look στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της

22.01.2026
Η Margot Robbie ψηφίστηκε ως η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο
Celeb News

Η Margot Robbie ψηφίστηκε ως η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο

22.01.2026
Eric Dane: Έχασε την ικανότητα να περπατά μόνος του εξαιτίας της νόσου ALS
Celeb News

Eric Dane: Έχασε την ικανότητα να περπατά μόνος του εξαιτίας της νόσου ALS

21.01.2026
Sabrina Carpenter και Joe Keery: Φουντώνουν οι φήμες για σχέση
Celeb News

Sabrina Carpenter και Joe Keery: Φουντώνουν οι φήμες για σχέση

21.01.2026
Η Katy Perry στο πλευρό του Justin Trudeau στο Νταβός
Celeb News

Η Katy Perry στο πλευρό του Justin Trudeau στο Νταβός

21.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Χρειάζονται 18 ώρες προγράμματος για τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Χρειάζονται 18 ώρες προγράμματος για τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

ΕΚΚΟΜΕΔ: Πλαίσιο Χρηματοδότησης Ελληνικού Κινηματογράφου για το 2026

ΕΚΚΟΜΕΔ: Πλαίσιο Χρηματοδότησης Ελληνικού Κινηματογράφου για το 2026

«Λευκός Καπνός» για τη Γροιλανδία: Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή δασμών – Ξέφρενο ράλι στη Wall Street

«Λευκός Καπνός» για τη Γροιλανδία: Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή δασμών – Ξέφρενο ράλι στη Wall Street

Φόβος στα κομματικά επιτελεία απο την άνοδο της Καρυστιανού

Φόβος στα κομματικά επιτελεία απο την άνοδο της Καρυστιανού

Παγίδες στα ελληνοτουρκικά

Παγίδες στα ελληνοτουρκικά