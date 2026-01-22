BRIT Awards 2026: Η Lola Young και η Olivia Dean κυριαρχούν στις υποψηφιότητες

Η Lola Young και η Olivia Dean ηγούνται των υποψηφιοτήτων για τα BRIT Awards 2026, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους παρουσία στη βρετανική ποπ σκηνή. Οι δύο τραγουδίστριες συγκέντρωσαν από 5 υποψηφιότητες η καθεμία στα βραβεία. Η Lola Young, 25 ετών, προτάθηκε στις κατηγορίες Καλλιτέχνης της Χρονιάς, Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης, Εναλλακτικό Ροκ και Ποπ Καλλιτέχνης, ενώ το τραγούδι της «Messy», που βρέθηκε στην κορυφή των charts, είναι υποψήφιο για Τραγούδι της Χρονιάς.

Η Olivia Dean, 26 ετών, διεκδικεί επίσης το βραβείο Τραγουδιού της Χρονιάς με 2 κομμάτια, το «Man I Need» και το «Rein Me In», το οποίο αποτελεί συνεργασία με τον Sam Fender. Παράλληλα, η Olivia Dean είναι υποψήφια στις κατηγορίες Καλλιτέχνης της Χρονιάς, Ποπ Καλλιτέχνης και Άλμπουμ της Χρονιάς για τον δίσκο της «The Art of Loving».

Ο Sam Fender, 31 ετών, απέσπασε 3 ακόμη υποψηφιότητες στις κατηγορίες Καλλιτέχνης της Χρονιάς, Εναλλακτικό Ροκ και Άλμπουμ της Χρονιάς για το άλμπουμ «People Watching». Οι ράπερ Dave και Jim Legxacy, η τραγουδίστρια Lily Allen και ο παραγωγός Fred again… συγκέντρωσαν επίσης από 3 υποψηφιότητες ο καθένας.

Η διευθύνουσα σύμβουλος των BRIT Awards και της British Phonographic Industry, Jo Twist, δήλωσε «Είναι φανταστικό να βλέπουμε το βρετανικό ταλέντο να διαπρέπει σε όλες τις κατηγορίες, ιδιαίτερα μια νέα γενιά εξαιρετικών καλλιτεχνών που διέπρεψαν με τόσο ισχυρό αντίκτυπο στη διεθνή σκηνή τους τελευταίους 12 μήνες, με επικεφαλής την Olivia Dean, τη Lola Young, τον Sam Fender, την PinkPantheress και τη Skye Newman». Οι διοργανωτές ανέφεραν ότι περίπου το 70% των φετινών υποψηφιοτήτων αφορά γυναίκες και non binary καλλιτέχνες είτε ως σόλο είτε ως μέλη μικτών σχημάτων, ποσοστό που, όπως τόνισαν, αποτελεί τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση μέχρι σήμερα.

Το συγκρότημα Pulp, που γνώρισε τεράστια επιτυχία τη δεκαετία του 1990 με το κύμα της britpop, είναι υποψήφιο για το βραβείο Συγκρότημα της Χρονιάς, στην πρώτη του υποψηφιότητα από το 1996. Το συγκρότημα βρέθηκε πέρυσι στην κορυφή των charts με το άλμπουμ «More», το πρώτο του μετά το 2001.

Υποψηφιότητες υπήρξαν και από τον χώρο του κινηματογράφου, με την ηθοποιό Cynthia Erivo να προτείνεται για Τραγούδι της Χρονιάς για την ερμηνεία της στο «Defying Gravity» από την ταινία «Wicked». Παράλληλα, το τραγούδι «Golden» από το φαινόμενο του Netflix «KPop Demon Hunter» είναι υποψήφιο για το βραβείο Διεθνές Τραγούδι της Χρονιάς. Η τελετή απονομής των BRIT Awards 2026 θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Μάντσεστερ της βόρειας Αγγλίας στις 28 Φεβρουαρίου.

