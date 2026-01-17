Mad Bubble
Mad Bubble
Μουσικά Νέα 17.01.2026

Το Ice Cream Man. της RAYE βραβεύεται ως σύμβολο κοινωνικής ευαισθητοποίησης

raye_fashion_awards
Η Recording Academy αναγνωρίζει τη δύναμη του τραγουδιού που μετατρέπει το προσωπικό τραύμα σε συλλογική φωνή για τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το τραγούδι «Ice Cream Man.» της RAYE θα τιμηθεί με το Harry Belafonte Best Song for Social Change Award της Recording Academy για το 2026. Η απονομή θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της τελετής Special Merit Awards, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, στο Wilshire Ebell Theatre στο Λος Άντζελες. Το «Ice Cream Man.» περιλαμβάνεται στο ντεμπούτο άλμπουμ της RAYE με τίτλο «My 21st Century Blues», που κυκλοφόρησε το 2023. Τους στίχους έγραψε η ίδια, ενώ τη μουσική συνυπέγραψε μαζί με τον Michael Tucker γνωστό ως BloodPop και τον Mike Sabath. Οι τρεις δημιουργοί ανέλαβαν και την παραγωγή του τραγουδιού. Το κομμάτι μετατρέπει μια βαθιά προσωπική εμπειρία σε μια πράξη δημόσιας μαρτυρίας, δίνοντας φωνή στους επιζώντες σεξουαλικής κακοποίησης.

Σε επίσημη δήλωσή του, ο Harvey Mason Jr, διευθύνων σύμβουλος της Recording Academy, ανέφερε ότι «είμαστε περήφανοι που απονέμουμε το φετινό βραβείο Harry Belafonte Best Song for Social Change στο ‘Ice Cream Man.’. Το τραγούδι αυτό υπενθυμίζει με τον πιο ισχυρό τρόπο τη μοναδική ικανότητα της μουσικής να ευαισθητοποιεί, να εμπνέει αλλαγή και να δίνει φωνή σε ανθρώπους που πολύ συχνά μένουν αόρατοι. Το θάρρος του ενσαρκώνει απόλυτα το πνεύμα του συγκεκριμένου βραβείου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ενθουσιασμένος ο Lenny Kravitz για το νέο album του Harry Styles

Το 2024, το Billboard συμπεριέλαβε το «Ice Cream Man.» στη συντακτική του λίστα με τα «100 σπουδαιότερα τραγούδια για τη μουσική βιομηχανία», κατατάσσοντάς το στη θέση 35. Ο Kyle Denis έγραψε τότε ότι πρόκειται για «μια ανατριχιαστική μουσική αφήγηση της σεξουαλικής κακοποίησης που υπέστη η RAYE από ανώνυμο μουσικό παραγωγό», επισημαίνοντας τη δύναμη της ειλικρίνειας και της καλλιτεχνικής της τόλμης.

Η RAYE έχει μέχρι σήμερα αποσπάσει 4 υποψηφιότητες για Grammy, μεταξύ των οποίων και στην κατηγορία songwriter of the year non classical το 2025. Ο BloodPop έχει λάβει 3 υποψηφιότητες για Grammy, ανάμεσά τους και για το τραγούδι «Hold My Hand» από την ταινία «Top Gun Maverick», το οποίο συνυπέγραψε με τη Lady Gaga και ήταν επίσης υποψήφιο για Όσκαρ. Η RAYE και ο Mike Sabath συνεργάζονται και στο πρόσφατο single «Where Is My Husband!», ένα τραγούδι με σαφώς πιο ανάλαφρη διάθεση, που έρχεται σε έντονη αντίθεση με τη σκοτεινή θεματική του «Ice Cream Man.».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Harry Belafonte Best Song for Social Change Award αποτελεί CEO’s Merit Award και θεσπίστηκε το 2022 από το διοικητικό συμβούλιο της Recording Academy, με στόχο να τιμά τραγούδια με κοινωνικό και πολιτικό μήνυμα που αντανακλούν τα ζητήματα της εποχής. Οι βραβευμένοι επιλέγονται κάθε χρόνο από ειδική επιτροπή. Το «Ice Cream Man.» είναι ο τέταρτος συνολικά αποδέκτης του βραβείου και ο τρίτος μετά τη μετονομασία του προς τιμήν του Harry Belafonte, του σπουδαίου τραγουδιστή, ηθοποιού και ακτιβιστή για τα πολιτικά δικαιώματα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2023 σε ηλικία 96 ετών.

Στην ίδια τελετή Special Merit Awards θα απονεμηθούν επίσης 6 βραβεία συνολικής προσφοράς, 3 trustees awards και 1 τεχνικό Grammy. Μεταξύ των τιμώμενων προσώπων βρίσκονται οι Cher, Carlos Santana, Chaka Khan, Paul Simon, καθώς και οι Whitney Houston και Fela Kuti, ενώ οι Bernie Taupin, Sylvia Rhone και Eddie Palmieri θα λάβουν trustees awards και ο John Chowning τεχνικό Grammy.

Με το «Ice Cream Man.», η RAYE επιβεβαιώνει ότι η σύγχρονη ποπ μουσική μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως ψυχαγωγία, αλλά και ως εργαλείο κοινωνικής συνείδησης, δημόσιου διαλόγου και ουσιαστικής αλλαγής.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Bruno Mars δείχνει τη ρομαντική του πλευρά με νέο album και περιοδεία

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
BloodPop Ice Cream Man Raye ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι 8 καθημερινές συνήθειες που υιοθετούν όσοι μικροδείχνουν

Οι 8 καθημερινές συνήθειες που υιοθετούν όσοι μικροδείχνουν

17.01.2026
Επόμενο
Ο λόγος που η ζάχαρη στα ροφήματα βλάπτει περισσότερο από τα γλυκά

Ο λόγος που η ζάχαρη στα ροφήματα βλάπτει περισσότερο από τα γλυκά

17.01.2026

Δες επίσης

Ο 50 Cent αρνήθηκε συμφωνία 1.3 εκατομμυρίων ενώ ήταν άφραγκος
Μουσικά Νέα

Ο 50 Cent αρνήθηκε συμφωνία 1.3 εκατομμυρίων ενώ ήταν άφραγκος

17.01.2026
Eurovision 2026: Άκου τα πρώτα 14 τραγούδια που ανακοινώθηκαν από την ΕΡΤ
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Άκου τα πρώτα 14 τραγούδια που ανακοινώθηκαν από την ΕΡΤ

17.01.2026
Η Taylor Swift απογειώνει τις παγκόσμιες πωλήσεις κρασιού
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift απογειώνει τις παγκόσμιες πωλήσεις κρασιού

17.01.2026
Ο Hans Zimmer θα «ντύσει» μουσικά τη σειρά Harry Potter
Μουσικά Νέα

Ο Hans Zimmer θα «ντύσει» μουσικά τη σειρά Harry Potter

17.01.2026
The Romantic Tour: Ο Bruno Mars αποκαλύπτει το line up που απογειώνει την περιοδεία του
Μουσικά Νέα

The Romantic Tour: Ο Bruno Mars αποκαλύπτει το line up που απογειώνει την περιοδεία του

17.01.2026
BTS: Στο φως ο τίτλος του album που περιμένει όλος ο πλανήτης
Μουσικά Νέα

BTS: Στο φως ο τίτλος του album που περιμένει όλος ο πλανήτης

17.01.2026
Γιώργος Νταλάρας – Οιδίπους Τύραννος:  Κυκλοφορούν τα τραγούδια της παράστασης
Μουσική

Γιώργος Νταλάρας – Οιδίπους Τύραννος:  Κυκλοφορούν τα τραγούδια της παράστασης

16.01.2026
Χρήστος Μάστορας – «Μαργαρίτα»: Το πρώτο τραγούδι από το πρώτο προσωπικό album που ετοιμάζει
Μουσική

Χρήστος Μάστορας – «Μαργαρίτα»: Το πρώτο τραγούδι από το πρώτο προσωπικό album που ετοιμάζει

16.01.2026
Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος τραγουδά «Το Παλιό Μου Παλτό»
Μουσική

Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος τραγουδά «Το Παλιό Μου Παλτό»

16.01.2026
Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

Στις «Τυπολογίες» την Κυριακή με «Παρόν»: Φάκελος περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες

Στις «Τυπολογίες» την Κυριακή με «Παρόν»: Φάκελος περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες

Αποκλειστική παγκόσμια συμφωνία Sony Pictures Entertainment-Netflix

Αποκλειστική παγκόσμια συμφωνία Sony Pictures Entertainment-Netflix

Το κοινό ψάχνει για ελληνικές ταινίες στους κινηματογράφους

Το κοινό ψάχνει για ελληνικές ταινίες στους κινηματογράφους

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται