Το Ice Cream Man. της RAYE βραβεύεται ως σύμβολο κοινωνικής ευαισθητοποίησης

Η Recording Academy αναγνωρίζει τη δύναμη του τραγουδιού που μετατρέπει το προσωπικό τραύμα σε συλλογική φωνή για τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης

Το τραγούδι «Ice Cream Man.» της RAYE θα τιμηθεί με το Harry Belafonte Best Song for Social Change Award της Recording Academy για το 2026. Η απονομή θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της τελετής Special Merit Awards, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, στο Wilshire Ebell Theatre στο Λος Άντζελες. Το «Ice Cream Man.» περιλαμβάνεται στο ντεμπούτο άλμπουμ της RAYE με τίτλο «My 21st Century Blues», που κυκλοφόρησε το 2023. Τους στίχους έγραψε η ίδια, ενώ τη μουσική συνυπέγραψε μαζί με τον Michael Tucker γνωστό ως BloodPop και τον Mike Sabath. Οι τρεις δημιουργοί ανέλαβαν και την παραγωγή του τραγουδιού. Το κομμάτι μετατρέπει μια βαθιά προσωπική εμπειρία σε μια πράξη δημόσιας μαρτυρίας, δίνοντας φωνή στους επιζώντες σεξουαλικής κακοποίησης.

Σε επίσημη δήλωσή του, ο Harvey Mason Jr, διευθύνων σύμβουλος της Recording Academy, ανέφερε ότι «είμαστε περήφανοι που απονέμουμε το φετινό βραβείο Harry Belafonte Best Song for Social Change στο ‘Ice Cream Man.’. Το τραγούδι αυτό υπενθυμίζει με τον πιο ισχυρό τρόπο τη μοναδική ικανότητα της μουσικής να ευαισθητοποιεί, να εμπνέει αλλαγή και να δίνει φωνή σε ανθρώπους που πολύ συχνά μένουν αόρατοι. Το θάρρος του ενσαρκώνει απόλυτα το πνεύμα του συγκεκριμένου βραβείου».

Το 2024, το Billboard συμπεριέλαβε το «Ice Cream Man.» στη συντακτική του λίστα με τα «100 σπουδαιότερα τραγούδια για τη μουσική βιομηχανία», κατατάσσοντάς το στη θέση 35. Ο Kyle Denis έγραψε τότε ότι πρόκειται για «μια ανατριχιαστική μουσική αφήγηση της σεξουαλικής κακοποίησης που υπέστη η RAYE από ανώνυμο μουσικό παραγωγό», επισημαίνοντας τη δύναμη της ειλικρίνειας και της καλλιτεχνικής της τόλμης.

Η RAYE έχει μέχρι σήμερα αποσπάσει 4 υποψηφιότητες για Grammy, μεταξύ των οποίων και στην κατηγορία songwriter of the year non classical το 2025. Ο BloodPop έχει λάβει 3 υποψηφιότητες για Grammy, ανάμεσά τους και για το τραγούδι «Hold My Hand» από την ταινία «Top Gun Maverick», το οποίο συνυπέγραψε με τη Lady Gaga και ήταν επίσης υποψήφιο για Όσκαρ. Η RAYE και ο Mike Sabath συνεργάζονται και στο πρόσφατο single «Where Is My Husband!», ένα τραγούδι με σαφώς πιο ανάλαφρη διάθεση, που έρχεται σε έντονη αντίθεση με τη σκοτεινή θεματική του «Ice Cream Man.».

Το Harry Belafonte Best Song for Social Change Award αποτελεί CEO’s Merit Award και θεσπίστηκε το 2022 από το διοικητικό συμβούλιο της Recording Academy, με στόχο να τιμά τραγούδια με κοινωνικό και πολιτικό μήνυμα που αντανακλούν τα ζητήματα της εποχής. Οι βραβευμένοι επιλέγονται κάθε χρόνο από ειδική επιτροπή. Το «Ice Cream Man.» είναι ο τέταρτος συνολικά αποδέκτης του βραβείου και ο τρίτος μετά τη μετονομασία του προς τιμήν του Harry Belafonte, του σπουδαίου τραγουδιστή, ηθοποιού και ακτιβιστή για τα πολιτικά δικαιώματα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2023 σε ηλικία 96 ετών.

Στην ίδια τελετή Special Merit Awards θα απονεμηθούν επίσης 6 βραβεία συνολικής προσφοράς, 3 trustees awards και 1 τεχνικό Grammy. Μεταξύ των τιμώμενων προσώπων βρίσκονται οι Cher, Carlos Santana, Chaka Khan, Paul Simon, καθώς και οι Whitney Houston και Fela Kuti, ενώ οι Bernie Taupin, Sylvia Rhone και Eddie Palmieri θα λάβουν trustees awards και ο John Chowning τεχνικό Grammy.

Με το «Ice Cream Man.», η RAYE επιβεβαιώνει ότι η σύγχρονη ποπ μουσική μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως ψυχαγωγία, αλλά και ως εργαλείο κοινωνικής συνείδησης, δημόσιου διαλόγου και ουσιαστικής αλλαγής.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

