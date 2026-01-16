Mad Bubble
Ζώδια 16.01.2026

Το παρελθόν επιστρέφει: 4 ζώδια που θα ζήσουν επανενώσεις το πρώτο τρίμηνο του 2026

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 φέρνει επιστροφές από το παρελθόν για κάποια ζώδια, δίνοντας ευκαιρίες για ξεκαθαρίσματα
Μαρία Χατζηγιάννη

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 δεν φέρνει μόνο νέες αρχές, αλλά και επιστροφές από το παρελθόν. Κάποια ζώδια μπορεί να δουν πρόσωπα ή καταστάσεις να επανέρχονται στη ζωή τους για δεύτερες ευκαιρίες, ενώ άλλα για ξεκαθαρίσματα ή οριστικά κλεισίματα. Το σημαντικό δεν είναι ποιος επιστρέφει, αλλά τι σημαίνει αυτή η επιστροφή για εσένα και τη ζωή σου.

Σε αυτή την περίοδο, θα κληθείς να αντιμετωπίσεις το παρελθόν με ωριμότητα και ειλικρίνεια. Θα πρέπει να αποφασίσεις αν κοιτάς πίσω ή αν προχωράς μπροστά, μαθαίνοντας τα μαθήματα που φέρνει κάθε σχέση ή εμπειρία για το ζώδιό σου και για σένα προσωπικά.

Κριός

Για σένα, Κριέ, η επιστροφή ενός πρώην λειτουργεί κυρίως σαν έλεγχος: θέλει να δει αν υπάρχει ακόμα θέση στη ζωή σου ή αν η σπίθα έχει σβήσει. Μπορεί να νιώσεις ένταση και πάθος, αλλά δεν είναι δεδομένο ότι θα κρατήσει για πολύ. Σημασία έχει να αναρωτηθείς αν πραγματικά θέλεις να επανασυνδεθείς ή αν απλώς παίζεις με τη νοσταλγία.

Ζυγός

Οι Ζυγοί αντιμετωπίζουν θέματα συντροφικότητας που δεν έκλεισαν ισορροπημένα στο παρελθόν. Κάποιες επιστροφές μπορεί να φέρουν ένα οριστικό τέλος, ενώ άλλες σου δίνουν την ευκαιρία να επαναξιολογήσεις τις σχέσεις σου. Το ζητούμενο είναι να μην παραμείνεις μαζί με κάποιον μόνο για να αποφύγεις τη μοναξιά.

Ταύρος

Για τον Ταύρο, οι επιστροφές έχουν έντονο στοιχείο ασφάλειας και συνήθειας. Κάποιο άτομο μπορεί να επανέλθει επειδή ένιωσε σταθερότητα μαζί σου. Προσπάθησε να μην μπερδέψεις τη νοσταλγία με την πραγματική αγάπη. Αν τα αίτια του χωρισμού δεν έχουν αλλάξει, υπάρχει κίνδυνος να επαναληφθεί το ίδιο μοτίβο. Αν όμως και οι δύο έχετε εξελιχθεί, η επανασύνδεση μπορεί να είναι πιο ώριμη και ουσιαστική.

Καρκίνος

Για σένα, Καρκίνε, η επιστροφή ενός πρώην συνδέεται με έντονη νοσταλγία. Άτομα που συνδέθηκαν με έννοιες όπως «σπίτι» και οικειότητα μπορεί να επανεμφανιστούν. Κάποιες επιστροφές δεν ζητούν επανασύνδεση, αλλά επιβεβαίωση ότι υπήρξε αληθινό συναίσθημα. Αν υπάρξει δεύτερη ευκαιρία, χρειάζεται συναισθηματική ασφάλεια και ειλικρίνεια. Το σημαντικό είναι να προστατεύσεις το παρόν, χωρίς να μένεις κολλημένος στο παρελθόν.

