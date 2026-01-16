Mad Bubble
28 Χρόνια Μετά: Ξεκίνησε δυναμικά στο box office με 2,1 εκατ δολάρια

Ισχυρό άνοιγμα για το νέο κεφάλαιο της μετααποκαλυπτικής σειράς τρόμου με φόντο ένα ανταγωνιστικό κινηματογραφικό σαββατοκύριακο
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η επιστροφή στο ζοφερό σύμπαν της μεταμολυσμένης Βρετανίας ξεκίνησε με θετικό πρόσημο για το «28 Χρόνια Μετά: Ο Ναός των Οστών». Η νέα ταινία της δημοφιλούς σειράς τρόμου κατέγραψε έσοδα 2,1 εκατομμυρίων δολαρίων από τις πρώτες προβολές της, δίνοντας το στίγμα για μια δυναμική πορεία στο box office.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το φιλμ αναμένεται να κινηθεί μεταξύ 20 και 22 εκατομμυρίων δολαρίων το σαββατοκύριακο. Για λόγους σύγκρισης, το προηγούμενο «28 Years Later», που προβλήθηκε το περασμένο καλοκαίρι, είχε συγκεντρώσει 5,8 εκατομμύρια δολάρια. Εκείνη η ταινία έκανε πρεμιέρα με 30 εκατομμύρια δολάρια και ολοκλήρωσε την πορεία της με 70 εκατομμύρια στη Βόρεια Αμερική και 150 εκατομμύρια παγκοσμίως, με προϋπολογισμό 60 εκατομμυρίων δολαρίων. Το «28 Χρόνια Μετά: Ο Ναός των Οστών» διαθέτει ελαφρώς αυξημένο κόστος παραγωγής, που φτάνει τα 63 εκατομμύρια δολάρια.

Σκηνοθετικά τα ηνία αναλαμβάνει η Nia DaCosta, διαδεχόμενη τον Danny Boyle, ο οποίος είχε υπογράψει τόσο την αρχική ταινία «28 Days Later» του 2003 όσο και το περσινό «28 Years Later». Το σενάριο φέρει και πάλι την υπογραφή του Alex Garland και η πλοκή εκτυλίσσεται μετά τα γεγονότα της προηγούμενης ταινίας, εστιάζοντας στον διαταραγμένο γιατρό Ian Kelson, τον οποίο ενσαρκώνει ο Ralph Fiennes, και στον ηγέτη μιας σκοτεινής αίρεσης Jimmy Crystal, με τον Jack O’Connell στον ρόλο.

Στο καστ επιστρέφει και ο Alfie Williams, που ξεχώρισε στις προηγούμενες ταινίες, ενώ το νέο κεφάλαιο συστήνει στο κοινό τις Erin Kellyman και Emma Laird. Παράλληλα, την εμφάνισή του κάνει ξανά και ο Cillian Murphy, ο οποίος είχε συνδεθεί καθοριστικά με το κινηματογραφικό σύμπαν της σειράς.

Η εμπορική πορεία του «28 Χρόνια Μετά: Ο Ναός των Οστών» θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από τον έντονο ανταγωνισμό στην κορυφή του box office. Τα ζόμπι καλούνται να αναμετρηθούν με τους Na’vi του «Avatar: Φωτιά και στάχτη», καθώς η νέα ταινία του James Cameron στοχεύει σε έσοδα 18 έως 19 εκατομμυρίων δολαρίων στο πέμπτο της σαββατοκύριακο προβολής. Οι προηγούμενες ταινίες του σκηνοθέτη, το «Avatar» του 2009 και το «Avatar: The Way of Water» του 2022, είχαν παραμείνει στην κορυφή για 7 συνεχόμενες εβδομάδες και ξεπέρασαν τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Με το πρώτο δείγμα να είναι ενθαρρυντικό, το «28 Χρόνια Μετά: Ο Ναός των Οστών» φιλοδοξεί να συνεχίσει την εμπορική και καλλιτεχνική δυναμική της σειράς, αποδεικνύοντας ότι το μετααποκαλυπτικό σύμπαν της εξακολουθεί να ασκεί ισχυρή έλξη στο σύγχρονο κινηματογραφικό κοινό.

