Sophie Turner και Kit Harington: Ξανά μαζί στο θρίλερ The Dreadful (Video)

Η Sophie Turner και ο Kit Harington συναντιούνται ξανά κινηματογραφικά σε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο από εκείνον που τους καθιέρωσε παγκοσμίως. Οι δύο ηθοποιοί που υποδύθηκαν τα αδέλφια Sansa Stark και Jon Snow στη σειρά «Game of Thrones» πρωταγωνιστούν αυτή τη φορά ως ερωτικό ζευγάρι στη γοτθική ταινία τρόμου «The Dreadful», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 20 Φεβρουαρίου.

Η ταινία εκτυλίσσεται στη μεσαιωνική Αγγλία και ακολουθεί την Anne την οποία ενσαρκώνει η Sophie Turner. Η ηρωίδα ζει στο περιθώριο της κοινωνίας και βρίσκεται παγιδευμένη ανάμεσα στην αυταρχική πεθερά της Morwen την οποία υποδύεται η Marcia Gay Harden και σε έναν νέο άνδρα που εμφανίζεται απροσδόκητα στη ζωή της. Ο Kit Harington υποδύεται τον Jago έναν πολεμιστή που επιστρέφει από τον πόλεμο την ώρα που ο σύζυγος της Anne δεν έχει γυρίσει ποτέ. Στο πρώτο τρέιλερ της ταινίας αποτυπώνεται μια ατμόσφαιρα έντονης απειλής και ηθικής καταπίεσης με τη Morwen να προειδοποιεί την Anne «Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτική και να μην ενδώσεις στην αμαρτία». Η σχέση των δύο γυναικών φαίνεται να δοκιμάζεται διαρκώς ενώ η Morwen παρουσιάζεται να επιβιώνει μέσα από κλοπές και ακραία βία με σκηνές που υποδηλώνουν ότι η απειλή κλιμακώνεται επικίνδυνα.

Παράλληλα η σχέση της Anne με τον Jago αναπτύσσεται σταδιακά και αποκτά έντονο ερωτικό φορτίο με το τρέιλερ να υπαινίσσεται στιγμές οικειότητας αλλά και ενοχής. Η αφήγηση εμπλουτίζεται με στοιχεία μεταφυσικού τρόμου καθώς σύμφωνα με τη σύνοψη «μια κατάρα αρχίζει να διαμορφώνεται μέσα από την εμφάνιση ενός μυστηριώδους ιππότη και απειλεί να τους καταστρέψει όλους». Σε μια από τις πιο σκοτεινές στιγμές του τρέιλερ η Morwen δηλώνει «Αυτή είναι εποχή πολέμου. Το κακό δεν είναι πάντα φανερό. Οι δαίμονες περπατούν στη γη με τη μορφή ανθρώπων».

Η σκηνοθέτιδα Natasha Kermani περιέγραψε την εμπειρία των γυρισμάτων ως μια αυθεντική ανεξάρτητη παραγωγή δηλώνοντας ότι «οι συντελεστές αγκάλιασαν το πνεύμα του ανεξάρτητου κινηματογράφου αντέχοντας βροχή λάσπη και παγωμένες νύχτες στην αγγλική ύπαιθρο για να αφηγηθούν ένα γοτθικό παραμύθι φόβου επιθυμίας και μετάνοιας». Παράλληλα χαρακτήρισε τη Sophie Turner «τη συναισθηματική καρδιά της ταινίας» και εξήρε την ερμηνεία της Marcia Gay Harden ενώ για τον Kit Harington τόνισε ότι προσφέρει «μια εξαιρετική και ώριμη ερμηνεία».

Η ίδια η Sophie Turner έχει αναφερθεί με χιούμορ στη νέα της κινηματογραφική συνεργασία με τον Kit Harington λέγοντας σε συνέντευξή της ότι «είναι πραγματικά πολύ περίεργο για όλους μας». Η ηθοποιός αποκάλυψε επίσης ότι οι πρώτες σκηνές φιλιού προκάλεσαν αμηχανία και έντονη νευρικότητα και για τους δύο. Παρ’ όλα αυτά η ίδια ήταν εκείνη που πρότεινε τον Kit Harington για τον ρόλο με τον ηθοποιό να της απαντά «Θα το ήθελα πολύ αλλά θα είναι πραγματικά πολύ παράξενο». Το «The Dreadful» αποτελεί μια σκοτεινή κινηματογραφική επανένωση που ανατρέπει τις μνήμες του κοινού από το «Game of Thrones» και μετατρέπει μια γνώριμη σχέση σε μια ιστορία απαγορευμένου έρωτα τρόμου και υπαρξιακής απειλής, σηματοδοτώντας μια νέα και τολμηρή κατεύθυνση για τους δύο πρωταγωνιστές.

