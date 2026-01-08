Αποκαλύφθηκε ο ρόλος της Sigourney Weaver  στη σειρά Tomb Raider

Η Prime Video ολοκληρώνει τη διαμόρφωση του καστ για τη νέα τηλεοπτική μεταφορά του «Tomb Raider», αποκαλύπτοντας τους ρόλους που θα ενσαρκώσουν σημαντικά ονόματα του διεθνούς κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Στον πυρήνα της σειράς βρίσκεται η Sophie Turner, η οποία αναλαμβάνει τον ρόλο της Lara Croft, δίνοντας νέα πνοή σε έναν από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες της ιστορίας των video games. Ανάμεσα στις πιο ηχηρές προσθήκες ξεχωρίζει η Sigourney Weaver, η οποία υποδύεται την Evelyn Wallis, μια μυστηριώδη και ισχυρή γυναίκα με έντονη παρουσία στους διεθνείς κύκλους, που δείχνει πρόθυμη να εκμεταλλευτεί τις ικανότητες της Lara Croft για τους δικούς της σκοπούς. Στο πλευρό της εμφανίζεται ο Jason Isaacs, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του Atlas DeMornay, του θείου της Lara Croft, ενός χαρακτήρα ήδη γνωστού στους φίλους του franchise.

Η σειρά επαναφέρει επίσης τον Winston, τον πιστό μπάτλερ της οικογένειας Croft, με τον Bill Paterson να ενσαρκώνει τον ρόλο, καθώς και τον Zip, τον τεχνολογικό σύμμαχο και φίλο της Lara Croft, τον οποίο υποδύεται ο Martin Bobb Semple. Οι συγκεκριμένοι χαρακτήρες αποτελούν βασικά στοιχεία της μυθολογίας του «Tomb Raider» και συνδέουν τη νέα παραγωγή με την κληρονομιά του αρχικού υλικού.

Το καστ συμπληρώνεται από τον Jack Bannon στον ρόλο του Gerry, του προσωπικού πιλότου της Lara Croft, από τον John Heffernan ως David, έναν εξαντλημένο κρατικό αξιωματούχο που μπλέκεται απρόσμενα στον κόσμο της πρωταγωνίστριας, και από την Celia Imrie ως Francine, επικεφαλής ανάπτυξης στο Βρετανικό Μουσείο με έμφαση στη χρηματοδότηση και την κοινωνική προβολή. Ο Paterson Joseph εμφανίζεται ως Thomas Warner, ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος που καλείται να διαχειριστεί μια σοβαρή κρίση, ενώ η Sasha Luss υποδύεται τη Sasha, μια σκληρή και άκρως ανταγωνιστική νέα αντίπαλο της Lara Croft. Σημαντικούς ρόλους έχουν επίσης η Juliette Motamed ως Georgia, μια αφοσιωμένη επιμελήτρια του Βρετανικού Μουσείου με απόλυτη προσήλωση στη σωστή διατήρηση της ιστορίας, και ο August Wittgenstein ως Lukas, ένας παράνομος τυμβωρύχος με κοινό παρελθόν με τη Lara Croft, γεγονός που προσθέτει δραματική ένταση στην αφήγηση.

Δημιουργός της σειράς είναι η Phoebe Waller Bridge μαζί με τον Chad Hodge. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Jonathan Van Tulleken. Η νέα σειρά «Tomb Raider» φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τον μύθο της Lara Croft μέσα από μια σύγχρονη τηλεοπτική ματιά, συνδυάζοντας γνώριμους χαρακτήρες και νέες αφηγηματικές διαδρομές, με ένα καστ που ενισχύει τις προσδοκίες για μια φιλόδοξη και υψηλού επιπέδου παραγωγή.

