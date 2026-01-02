Stranger Things 5: Δίχασε το οριστικό φινάλε της σειράς – Πώς το σχολίασαν κριτικοί και κοινό

Με το διπλής διάρκειας επεισόδιο «The Rightside Up» ολοκληρώθηκε η πέμπτη και τελευταία σεζόν του «Stranger Things», κλείνοντας τον κύκλο της περιπέτειας των παιδιών από το Χόκινς. Το φινάλε προβλήθηκε στο Netflix 1 Ιανουαρίου και έφερε τους χαρακτήρες αντιμέτωπους με τον Vecna και το Upside Down, σε μια μάχη γεμάτη θυσίες και επικίνδυνες αποστολές στο Abyss. Η ομάδα προσπαθεί να μπλοκάρει την πλήρη σύγκλιση των δύο κόσμων, με γεγονότα που δοκιμάζουν τα όρια και την ενότητα των φίλων.

Οι ξένοι κριτικοί υποδέχτηκαν το φινάλε με μεικτά σχόλια. Η Washington Post σημείωσε ότι το τελευταίο επεισόδιο λειτουργεί κυρίως ως συναισθηματικό αντίο για μια ολόκληρη γενιά χαρακτήρων, δίνοντας έμφαση στη φιλία και τις σχέσεις παρά στην πλήρη επίλυση των αφηγηματικών γραμμών. Το Radio Times επισήμανε ότι η μοίρα της Eleven παραμένει σκοπίμως αμφίσημη, με την τελική σκηνή του Dungeons & Dragons να υποδηλώνει ότι η ιστορία ίσως συνεχίζεται σε διαφορετικό επίπεδο.

Οι χρήστες του Rotten Tomatoes υπογράμμισαν ότι το «The Rightside Up» συμπυκνώνει όλα τα βασικά στοιχεία που αγαπήθηκαν από τους θεατές: νοσταλγία, τρόμο, υπερφυσικό και φιλία. Παράλληλα, αρκετοί ανέφεραν ότι το φινάλε φαίνεται περισσότερο σαν ένα αποχαιρετιστήριο γράμμα στους χαρακτήρες παρά ως δραματουργικά ολοκληρωμένο κλείσιμο. Μέσα όπως το GamesRadar+ τόνισαν τις ισχυρές σκηνές που μένουν στη μνήμη, αλλά και τον ρυθμό που μερικές φορές «βαραίνει» λόγω της ανάγκης να δοθεί χώρος σε όλους τους χαρακτήρες.

Στα social media, η αντίδραση του κοινού ήταν έντονα συναισθηματική αλλά διχασμένη. Κάποιοι θεατές μίλησαν για ένα «όμορφο και συγκινητικό» τέλος, ενώ άλλοι εξέφρασαν απογοήτευση επειδή οι ανατροπές ήταν περιορισμένες και ορισμένα ερωτήματα έμειναν αναπάντητα.

Στο επίκεντρο του επεισοδίου, η ομάδα του Χόκινς δίνει μάχη ενάντια στον Vecna και προσπαθεί να σώσει τα παιδιά, ενώ η Eleven φαίνεται να θυσιάζει τον εαυτό της για να σταματήσει την καταστροφή. Ωστόσο, η αφήγηση αφήνει να εννοηθεί ότι η θυσία της μπορεί να μην είναι οριστική, με τον Mike να περιγράφει την ιστορία μέσα από το παιχνίδι Dungeons & Dragons, αφήνοντας την επιβίωσή της ανοιχτή σε ερμηνείες.

Έπειτα από την τελική μάχη, η πλοκή κάνει άλμα 18 μηνών στο μέλλον. Οι χαρακτήρες συνεχίζουν τις ζωές τους με νέες σχέσεις και επαγγελματικές προοπτικές: ο Hopper προτείνει γάμο στην Joyce, ο Steve γίνεται καθηγητής, και η μοίρα της Eleven παραμένει σκοπίμως αμφίβολη, αφήνοντας ανοιχτό παράθυρο για μελλοντικές ιστορίες.

