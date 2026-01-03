3 συνταγές για να αξιοποιήσεις τη βασιλόπιτα που περίσσεψε

Με λίγα απλά υλικά, η βασιλόπιτα μεταμορφώνεται σε γευστικά γλυκά που φέρνουν τη γεύση της Πρωτοχρονιάς στο τραπέζι σου όλο το χρόνο

Η βασιλόπιτα είναι αναμφίβολα το γλυκό-σύμβολο κάθε ελληνικής Πρωτοχρονιάς. Αρωματική, αφράτη και γεμάτη ιστορία, συχνά μένει λίγη στα ψυγεία μας αφού η γιορτή περάσει. Αντί να την αφήσεις να ξεραθεί, υπάρχουν πολλοί τρόποι να τη μεταμορφώσεις σε νέα, λαχταριστά γλυκά που θα ενθουσιάσουν όλη την οικογένεια.

Με λίγα απλά υλικά και λίγη φαντασία, η περίσσεια της βασιλόπιτας μπορεί να γίνει η βάση για καινούργιες συνταγές, από κλασικά γλυκά ψυγείου μέχρι πρωτότυπα cupcakes και τραγανά μπισκότα. Ακολουθούν 3 εύκολες ιδέες για να αξιοποιήσεις κάθε κομμάτι και να κάνετε τη γεύση της Πρωτοχρονιάς να διαρκέσει ακόμα περισσότερο.

Μους βασιλόπιτας με σοκολάτα

Υλικά:

200 γρ. βασιλόπιτα

200 ml κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά

100 γρ. κουβερτούρα σοκολάτας

1 κ.σ. ζάχαρη άχνη

Τριμμένη σοκολάτα ή φρέσκα φρούτα για το γαρνίρισμα

Εκτέλεση:

Κόψε τη βασιλόπιτα σε μικρά κομμάτια και στρώσε τα στον πάτο ποτηριών ή μικρών μπολ.

Ζέστανε την κουβερτούρα σε μπεν μαρί ή φούρνο μικροκυμάτων.

Χτύπησε την κρέμα γάλακτος με τη ζάχαρη άχνη μέχρι να γίνει σαντιγί και πρόσθεσε τη λιωμένη σοκολάτα, ανακατεύοντας απαλά.

Άπλωσε τη μους πάνω από τα κομμάτια βασιλόπιτας.

Γαρνίρισε με τριμμένη σοκολάτα ή φρέσκα φρούτα και άφησέ τη στο ψυγείο για τουλάχιστον 2 ώρες πριν τη σερβίρεις.

Cupcakes βασιλόπιτας

Υλικά:

250 γρ. βασιλόπιτα, θρυμματισμένη

2 αυγά

50 ml γάλα

50 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 κ.σ. ζάχαρη (προαιρετικά)

Γλάσο ή ζαχαρωτά για το γαρνίρισμα

Εκτέλεση:

Προθέρμανε τον φούρνο στους 180°C και ετοίμασε φορμάκια για cupcakes.

Ανακάτεψε τη βασιλόπιτα με τα αυγά, το γάλα, το αλεύρι και τη ζάχαρη μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.

Γέμισε τα φορμάκια κατά τα 2/3 με το μείγμα.

Ψήσε για 12–15 λεπτά ή μέχρι να ροδίσουν ελαφρά και να φουσκώσουν.

Άφησέ τα να κρυώσουν και διακόσμησέ τα με γλάσο ή ζαχαρωτά της αρεσκείας σου.

Μπισκότα βασιλόπιτας με καρύδια

Υλικά:

200 γρ. βασιλόπιτα, τριμμένη

50 γρ. λιωμένο βούτυρο

1 κ.γ. κανέλα

50 γρ. καρύδια, ψιλοκομμένα

Εκτέλεση:

Ανακάτεψε τη βασιλόπιτα με το λιωμένο βούτυρο, την κανέλα και τα καρύδια μέχρι να σχηματιστεί ένα πλάσιμο μείγμα.

Πλάσε μικρές μπαλίτσες και τοποθέτησέ τες σε ταψί με λαδόκολλα, αφήνοντας μικρή απόσταση μεταξύ τους.

Ψήσε στους 180°C για 10–12 λεπτά ή μέχρι να ροδίσουν ελαφρά.

Άφησέ τα να κρυώσουν και απόλαυσέ τα με τον καφέ ή το τσάι σου.

