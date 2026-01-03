MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Food 03.01.2026

3 συνταγές για να αξιοποιήσεις τη βασιλόπιτα που περίσσεψε

vasilopita
Με λίγα απλά υλικά, η βασιλόπιτα μεταμορφώνεται σε γευστικά γλυκά που φέρνουν τη γεύση της Πρωτοχρονιάς στο τραπέζι σου όλο το χρόνο
Μαρία Χατζηγιάννη

Η βασιλόπιτα είναι αναμφίβολα το γλυκό-σύμβολο κάθε ελληνικής Πρωτοχρονιάς. Αρωματική, αφράτη και γεμάτη ιστορία, συχνά μένει λίγη στα ψυγεία μας αφού η γιορτή περάσει. Αντί να την αφήσεις να ξεραθεί, υπάρχουν πολλοί τρόποι να τη μεταμορφώσεις σε νέα, λαχταριστά γλυκά που θα ενθουσιάσουν όλη την οικογένεια.

Με λίγα απλά υλικά και λίγη φαντασία, η περίσσεια της βασιλόπιτας μπορεί να γίνει η βάση για καινούργιες συνταγές, από κλασικά γλυκά ψυγείου μέχρι πρωτότυπα cupcakes και τραγανά μπισκότα. Ακολουθούν 3 εύκολες ιδέες για να αξιοποιήσεις κάθε κομμάτι και να κάνετε τη γεύση της Πρωτοχρονιάς να διαρκέσει ακόμα περισσότερο.

Φτιάξε την πιο νόστιμη βασιλόπιτα ακολουθώντας 5 απλά βήματα - Το μυστικό για να βγει αφράτη και ζουμερή
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: 3 νόστιμες συνταγές για να αξιοποιήσεις ό,τι απέμεινε από το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι

Μους βασιλόπιτας με σοκολάτα

Υλικά:

  • 200 γρ. βασιλόπιτα
  • 200 ml κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά
  • 100 γρ. κουβερτούρα σοκολάτας
  • 1 κ.σ. ζάχαρη άχνη
  • Τριμμένη σοκολάτα ή φρέσκα φρούτα για το γαρνίρισμα

Εκτέλεση:

  • Κόψε τη βασιλόπιτα σε μικρά κομμάτια και στρώσε τα στον πάτο ποτηριών ή μικρών μπολ.
  • Ζέστανε την κουβερτούρα σε μπεν μαρί ή φούρνο μικροκυμάτων.
  • Χτύπησε την κρέμα γάλακτος με τη ζάχαρη άχνη μέχρι να γίνει σαντιγί και πρόσθεσε τη λιωμένη σοκολάτα, ανακατεύοντας απαλά.
  • Άπλωσε τη μους πάνω από τα κομμάτια βασιλόπιτας.
  • Γαρνίρισε με τριμμένη σοκολάτα ή φρέσκα φρούτα και άφησέ τη στο ψυγείο για τουλάχιστον 2 ώρες πριν τη σερβίρεις.
mous_sokolata
Pinterest

Cupcakes βασιλόπιτας

Υλικά:

  • 250 γρ. βασιλόπιτα, θρυμματισμένη
  • 2 αυγά
  • 50 ml γάλα
  • 50 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 1 κ.σ. ζάχαρη (προαιρετικά)
  • Γλάσο ή ζαχαρωτά για το γαρνίρισμα

Εκτέλεση:

  • Προθέρμανε τον φούρνο στους 180°C και ετοίμασε φορμάκια για cupcakes.
  • Ανακάτεψε τη βασιλόπιτα με τα αυγά, το γάλα, το αλεύρι και τη ζάχαρη μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.
  • Γέμισε τα φορμάκια κατά τα 2/3 με το μείγμα.
  • Ψήσε για 12–15 λεπτά ή μέχρι να ροδίσουν ελαφρά και να φουσκώσουν.
  • Άφησέ τα να κρυώσουν και διακόσμησέ τα με γλάσο ή ζαχαρωτά της αρεσκείας σου.
cupcakes
Pinterest

Μπισκότα βασιλόπιτας με καρύδια

Υλικά:

  • 200 γρ. βασιλόπιτα, τριμμένη
  • 50 γρ. λιωμένο βούτυρο
  • 1 κ.γ. κανέλα
  • 50 γρ. καρύδια, ψιλοκομμένα

Εκτέλεση:

  • Ανακάτεψε τη βασιλόπιτα με το λιωμένο βούτυρο, την κανέλα και τα καρύδια μέχρι να σχηματιστεί ένα πλάσιμο μείγμα.
  • Πλάσε μικρές μπαλίτσες και τοποθέτησέ τες σε ταψί με λαδόκολλα, αφήνοντας μικρή απόσταση μεταξύ τους.
  • Ψήσε στους 180°C για 10–12 λεπτά ή μέχρι να ροδίσουν ελαφρά.
  • Άφησέ τα να κρυώσουν και απόλαυσέ τα με τον καφέ ή το τσάι σου.
mpiskoto
Pinterest

Διάβασε επίσης: Τα σπιτικά marshmallow με βανίλια και κανέλα που θα απογειώσουν κάθε σου χριστουγεννιάτικο ρόφημα

Δες κι αυτό…

 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
food βασιλόπιτα Πρωτοχρονιά
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Stranger Things 5: Δίχασε το οριστικό φινάλε της σειράς – Πώς το σχολίασαν κριτικοί και κοινό

Stranger Things 5: Δίχασε το οριστικό φινάλε της σειράς – Πώς το σχολίασαν κριτικοί και κοινό

02.01.2026
Επόμενο
Από το Ne Zha έως το Iyanu, τα κορυφαία animation του 2025

Από το Ne Zha έως το Iyanu, τα κορυφαία animation του 2025

03.01.2026

Δες επίσης

Τι συμβαίνει στο σώμα σου όταν κόψεις το αλκοόλ
Life

Τι συμβαίνει στο σώμα σου όταν κόψεις το αλκοόλ

03.01.2026
Skin detox: Όλα τα βήματα για να επαναφέρεις το δέρμα σου μετά τις γιορτές
Beauty

Skin detox: Όλα τα βήματα για να επαναφέρεις το δέρμα σου μετά τις γιορτές

03.01.2026
Αυτά είναι τα ταξιδιωτικά trends του 2026
Life

Αυτά είναι τα ταξιδιωτικά trends του 2026

03.01.2026
Έτσι θα κάνεις το τζιν σου να λάμψει στα χειμερινά parties
Fashion

Έτσι θα κάνεις το τζιν σου να λάμψει στα χειμερινά parties

03.01.2026
Αυτές είναι οι 6 συνήθειες που κάνουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι τα Σαββατοκύριακα
Life

Αυτές είναι οι 6 συνήθειες που κάνουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι τα Σαββατοκύριακα

03.01.2026
Αισιόδοξος ο απολογισμός των επιστημονικών εξελίξεων του 2025
Life

Αισιόδοξος ο απολογισμός των επιστημονικών εξελίξεων του 2025

02.01.2026
Αυτή είναι η ιδανική ώρα για να πίνεις καφέ σύμφωνα με την επιστήμη
Life

Αυτή είναι η ιδανική ώρα για να πίνεις καφέ σύμφωνα με την επιστήμη

02.01.2026
Οι χριστουγεννιάτικες ρομαντικές ταινίες κάνουν καλό στην υγεία
Life

Οι χριστουγεννιάτικες ρομαντικές ταινίες κάνουν καλό στην υγεία

02.01.2026
Οι healthy στόχοι της χρονιάς που αξίζει να θέσεις φέτος
Life

Οι healthy στόχοι της χρονιάς που αξίζει να θέσεις φέτος

02.01.2026
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Διαβάστε στο «Π»: Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

Διαβάστε στο «Π»: Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

Στεγαστική κρίση 2026: Γιατί τα ενοίκια στην Ελλάδα καλπάζουν ταχύτερα από τους μισθούς

Στεγαστική κρίση 2026: Γιατί τα ενοίκια στην Ελλάδα καλπάζουν ταχύτερα από τους μισθούς

Το υπαρξιακό αδιέξοδο της ΕΕ και η αφαίμαξη των κοινοτικών πόρων για την Ουκρανία εις βάρος των συμφερόντων των ευρωπαϊκών λαών

Το υπαρξιακό αδιέξοδο της ΕΕ και η αφαίμαξη των κοινοτικών πόρων για την Ουκρανία εις βάρος των συμφερόντων των ευρωπαϊκών λαών