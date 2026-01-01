MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Food 01.01.2026

3 νόστιμες συνταγές για να αξιοποιήσεις ό,τι απέμεινε από το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι

xristougenniatiko_trapezi (3)
Μετατρέψτε τις γιορτινές γεύσεις που περίσεψαν από το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι σε νόστιμα πιάτα με τρεις εύκολες συνταγές
Μαρία Χατζηγιάννη

Μετά το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι, τα περισσεύματα μπορούν να αποτελέσουν την αφορμή για νόστιμα και δημιουργικά πιάτα. Αντί να αφήσουμε τα υπολείμματα να χαθούν, μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε γεύματα που θα μας χαρίσουν νέα, γιορτινή γεύση. Κρέας, πουρές, λαχανικά και ακόμα και γλυκά μπορούν να γίνουν οι βασικοί πρωταγωνιστές σε πρωτότυπες συνταγές.

Οι παρακάτω τρεις ιδέες συνδυάζουν ελληνική γεύση και απλότητα, μεταμορφώνοντας τα leftovers σε νόστιμα πιάτα για όλη την οικογένεια. Από το κλασικό κρέας μέχρι τα γλυκά του τραπεζιού, όλες οι συνταγές είναι εύκολες, γρήγορες και γεμάτες γιορτινό χαρακτήρα.

xristougenna_fagito
Pinterest

Διάβασε επίσης: Τα σπιτικά marshmallow με βανίλια και κανέλα που θα απογειώσουν κάθε σου χριστουγεννιάτικο ρόφημα

Πικάντικη σαλάτα με κοτόπουλο

Υλικά:

  • 1 κ.σ. μέλι
  • Χυμό από ½ λεμόνι
  • 2 κ.σ. ελαιόλαδο
  • 3 κ.σ. απαλή μουστάρδα
  • Αλάτι & πιπέρι
  • 400 γρ. κοτόπουλο, κομμένο σε μικρά κομμάτια
  • 1 κ.σ. μαύρο σουσάμι
  • 1 κ.σ. λευκό σουσάμι
  • 1 κ.σ. μπούκοβο
  • Μαρούλι για τη βάση
  • Ντοματίνια, κομμένα στη μέση
  • Λίγο ξίδι (προαιρετικά)

Εκτέλεση:

  1. Σε ένα μπολ, ανακατεύουμε το μέλι, τον χυμό λεμονιού, το ελαιόλαδο, τη μουστάρδα, αλάτι και πιπέρι, μέχρι να ομογενοποιηθεί η σάλτσα.
  2. Προσθέτουμε τα κομμάτια κοτόπουλου και ανακατεύουμε απαλά, ώστε να καλυφθούν με τη σάλτσα.
  3. Ρίχνουμε το μαύρο και το λευκό σουσάμι και το μπούκοβο, ανακατεύοντας ελαφρά.
  4. Τοποθετούμε το μαρούλι σε πιάτο, προσθέτουμε τα ντοματίνια και το κοτόπουλο από πάνω. Αν θέλουμε, προσθέτουμε λίγες σταγόνες ξίδι και σερβίρουμε άμεσα.
salata_kotopoulo
Pinterest

Πίτα με κρέας και λαχανικά

Υλικά:

  • 1 φύλλο σφολιάτας
  • 2–3 κ.σ. ελαιόλαδο
  • 2 κρεμμύδια σε φέτες
  • 1 πράσο σε φέτες
  • 3–4 καρότα σε φέτες
  • 2 φλ. αρακάς
  • 2 φλ. καλαμπόκι
  • 2 κ.σ. αλεύρι
  • 2 φλ. γάλα
  • Αλάτι, πιπέρι
  • Λίγο τριμμένο μοσχοκάρυδο
  • Ψιλοκομμένο κρέας

Εκτέλεση:

  1. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε ένα βαθύ τηγάνι και σοτάρουμε τα κρεμμύδια, τα καρότα και το πράσο μέχρι να μαλακώσουν.
  2. Πασπαλίζουμε με το αλεύρι και ανακατεύουμε για 2–3 λεπτά. Προσθέτουμε το γάλα σταδιακά, ανακατεύοντας με κουτάλα μέχρι να δέσει η κρέμα.
  3. Προσθέτουμε τον αρακά, το καλαμπόκι και τη γαλοπούλα. Αλατοπιπερώνουμε και τρίβουμε λίγο μοσχοκάρυδο. Αποσύρουμε από τη φωτιά μόλις η κρέμα πήξει.
  4. Βουτυρώνουμε ή λαδώνουμε ένα πυράντοχο σκεύος και αδειάζουμε μέσα την κρέμα.
  5. Ανοίγουμε τη σφολιάτα και, αν θέλουμε, την κόβουμε σε μικρά τετράγωνα ή στρογγυλά κομμάτια για να σχηματίσουμε λέπια στην επιφάνεια, το ένα κομμάτι καλύπτει ελαφρά το άλλο.
  6. Ψήνουμε στους 200°C για 20 λεπτά, αλείφουμε με χτυπημένο αυγό και λίγο νερό για γυαλάδα και συνεχίζουμε το ψήσιμο για άλλα 20 λεπτά, μέχρι να πάρει χρυσαφένιο χρώμα.
kreatopita
Pinterest

Γλυκό ποτηριού με μελομακάρονο

Υλικά:

  • 200 γρ. κρέμα γάλακτος 35%
  • 100 γρ. τυρί κρέμα
  • 120 γρ. πραλίνα μελομακάρονο
  • 6 μελομακάρονα
  • 4 κ.σ. πραλίνα μελομακάρονο

Εκτέλεση:

  1. Σε ένα μπολ, χτυπάμε την κρέμα γάλακτος με το τυρί κρέμα σε δυνατή ταχύτητα για 1 λεπτό, μέχρι να ομογενοποιηθούν.
  2. Προσθέτουμε την πραλίνα μελομακάρονο και συνεχίζουμε το χτύπημα για 2 λεπτά, μέχρι να αποκτήσει η μους υφή σαν σαντιγί.
  3. Σπάμε ένα μελομακάρονο και το βάζουμε σε κάθε ποτήρι ως βάση. Ρίχνουμε τη μους και περιχύνουμε με 1 κ.σ. πραλίνα μελομακάρονο.
  4. Σπάμε τα υπόλοιπα 2 μελομακάρονα και τα πασπαλίζουμε πάνω από τη μους για τελειώμα με γιορτινό άγγιγμα.
melomakarona
Pinterest

Διάβασε επίσης: Αυτά τα κόκκινα ποπ κορν θα τα λατρέψουν μικροί και μεγάλοι στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Πρωτοχρονιά φαγητό Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πρωτοχρονιά στη φύση: 6 μέρη κοντά στην Αθήνα για να πεις «καλή χρονιά» με θέα βουνά και λίμνες

Πρωτοχρονιά στη φύση: 6 μέρη κοντά στην Αθήνα για να πεις «καλή χρονιά» με θέα βουνά και λίμνες

01.01.2026
Επόμενο
Όλα τα deco tips για να περάσεις την πρώτη μέρα της χρονιάς με φίλους στο σπίτι

Όλα τα deco tips για να περάσεις την πρώτη μέρα της χρονιάς με φίλους στο σπίτι

01.01.2026

Δες επίσης

Αυτά τα ζώδια θα είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές του 2026
Life

Αυτά τα ζώδια θα είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές του 2026

01.01.2026
Όλα τα deco tips για να περάσεις την πρώτη μέρα της χρονιάς με φίλους στο σπίτι
Life

Όλα τα deco tips για να περάσεις την πρώτη μέρα της χρονιάς με φίλους στο σπίτι

01.01.2026
Πρωτοχρονιά στη φύση: 6 μέρη κοντά στην Αθήνα για να πεις «καλή χρονιά» με θέα βουνά και λίμνες
Life

Πρωτοχρονιά στη φύση: 6 μέρη κοντά στην Αθήνα για να πεις «καλή χρονιά» με θέα βουνά και λίμνες

01.01.2026
Πρησμένα μάτια μετά το πρωτοχρονιάτικο ραβεγιόν; Με αυτά τα tricks θα επαναφέρεις τη λάμψη τους
Beauty

Πρησμένα μάτια μετά το πρωτοχρονιάτικο ραβεγιόν; Με αυτά τα tricks θα επαναφέρεις τη λάμψη τους

01.01.2026
3 looks γεμάτα λάμψη για να κάνεις κάθε σου γιορτινή εμφάνιση να μοιάζει με statement
Fashion

3 looks γεμάτα λάμψη για να κάνεις κάθε σου γιορτινή εμφάνιση να μοιάζει με statement

01.01.2026
Τα deco trends που θα κυριαρχήσουν το 2026, σύμφωνα με το Pinterest
Life

Τα deco trends που θα κυριαρχήσουν το 2026, σύμφωνα με το Pinterest

31.12.2025
Αυτό είναι το κόλπο για να πετύχεις το φλουρί στη βασιλόπιτα
Food

Αυτό είναι το κόλπο για να πετύχεις το φλουρί στη βασιλόπιτα

31.12.2025
Αυτό είναι το πιο τυχερό ζώδιο του 2026 σε όλους τους τομείς
Life

Αυτό είναι το πιο τυχερό ζώδιο του 2026 σε όλους τους τομείς

31.12.2025
Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Πώς να προστατεύσετε τα ζώα σας από τα πυροτεχνήματα
Life

Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Πώς να προστατεύσετε τα ζώα σας από τα πυροτεχνήματα

31.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Στο τραπέζι οι πρόωρες εκλογές

Στο τραπέζι οι πρόωρες εκλογές