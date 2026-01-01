3 νόστιμες συνταγές για να αξιοποιήσεις ό,τι απέμεινε από το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι

Μετατρέψτε τις γιορτινές γεύσεις που περίσεψαν από το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι σε νόστιμα πιάτα με τρεις εύκολες συνταγές

Μετά το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι, τα περισσεύματα μπορούν να αποτελέσουν την αφορμή για νόστιμα και δημιουργικά πιάτα. Αντί να αφήσουμε τα υπολείμματα να χαθούν, μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε γεύματα που θα μας χαρίσουν νέα, γιορτινή γεύση. Κρέας, πουρές, λαχανικά και ακόμα και γλυκά μπορούν να γίνουν οι βασικοί πρωταγωνιστές σε πρωτότυπες συνταγές.

Οι παρακάτω τρεις ιδέες συνδυάζουν ελληνική γεύση και απλότητα, μεταμορφώνοντας τα leftovers σε νόστιμα πιάτα για όλη την οικογένεια. Από το κλασικό κρέας μέχρι τα γλυκά του τραπεζιού, όλες οι συνταγές είναι εύκολες, γρήγορες και γεμάτες γιορτινό χαρακτήρα.

Πικάντικη σαλάτα με κοτόπουλο

Υλικά:

1 κ.σ. μέλι

Χυμό από ½ λεμόνι

2 κ.σ. ελαιόλαδο

3 κ.σ. απαλή μουστάρδα

Αλάτι & πιπέρι

400 γρ. κοτόπουλο, κομμένο σε μικρά κομμάτια

1 κ.σ. μαύρο σουσάμι

1 κ.σ. λευκό σουσάμι

1 κ.σ. μπούκοβο

Μαρούλι για τη βάση

Ντοματίνια, κομμένα στη μέση

Λίγο ξίδι (προαιρετικά)

Εκτέλεση:

Σε ένα μπολ, ανακατεύουμε το μέλι, τον χυμό λεμονιού, το ελαιόλαδο, τη μουστάρδα, αλάτι και πιπέρι, μέχρι να ομογενοποιηθεί η σάλτσα. Προσθέτουμε τα κομμάτια κοτόπουλου και ανακατεύουμε απαλά, ώστε να καλυφθούν με τη σάλτσα. Ρίχνουμε το μαύρο και το λευκό σουσάμι και το μπούκοβο, ανακατεύοντας ελαφρά. Τοποθετούμε το μαρούλι σε πιάτο, προσθέτουμε τα ντοματίνια και το κοτόπουλο από πάνω. Αν θέλουμε, προσθέτουμε λίγες σταγόνες ξίδι και σερβίρουμε άμεσα.

Πίτα με κρέας και λαχανικά

Υλικά:

1 φύλλο σφολιάτας

2–3 κ.σ. ελαιόλαδο

2 κρεμμύδια σε φέτες

1 πράσο σε φέτες

3–4 καρότα σε φέτες

2 φλ. αρακάς

2 φλ. καλαμπόκι

2 κ.σ. αλεύρι

2 φλ. γάλα

Αλάτι, πιπέρι

Λίγο τριμμένο μοσχοκάρυδο

Ψιλοκομμένο κρέας

Εκτέλεση:

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε ένα βαθύ τηγάνι και σοτάρουμε τα κρεμμύδια, τα καρότα και το πράσο μέχρι να μαλακώσουν. Πασπαλίζουμε με το αλεύρι και ανακατεύουμε για 2–3 λεπτά. Προσθέτουμε το γάλα σταδιακά, ανακατεύοντας με κουτάλα μέχρι να δέσει η κρέμα. Προσθέτουμε τον αρακά, το καλαμπόκι και τη γαλοπούλα. Αλατοπιπερώνουμε και τρίβουμε λίγο μοσχοκάρυδο. Αποσύρουμε από τη φωτιά μόλις η κρέμα πήξει. Βουτυρώνουμε ή λαδώνουμε ένα πυράντοχο σκεύος και αδειάζουμε μέσα την κρέμα. Ανοίγουμε τη σφολιάτα και, αν θέλουμε, την κόβουμε σε μικρά τετράγωνα ή στρογγυλά κομμάτια για να σχηματίσουμε λέπια στην επιφάνεια, το ένα κομμάτι καλύπτει ελαφρά το άλλο. Ψήνουμε στους 200°C για 20 λεπτά, αλείφουμε με χτυπημένο αυγό και λίγο νερό για γυαλάδα και συνεχίζουμε το ψήσιμο για άλλα 20 λεπτά, μέχρι να πάρει χρυσαφένιο χρώμα.

Γλυκό ποτηριού με μελομακάρονο

Υλικά:

200 γρ. κρέμα γάλακτος 35%

100 γρ. τυρί κρέμα

120 γρ. πραλίνα μελομακάρονο

6 μελομακάρονα

4 κ.σ. πραλίνα μελομακάρονο

Εκτέλεση:

Σε ένα μπολ, χτυπάμε την κρέμα γάλακτος με το τυρί κρέμα σε δυνατή ταχύτητα για 1 λεπτό, μέχρι να ομογενοποιηθούν. Προσθέτουμε την πραλίνα μελομακάρονο και συνεχίζουμε το χτύπημα για 2 λεπτά, μέχρι να αποκτήσει η μους υφή σαν σαντιγί. Σπάμε ένα μελομακάρονο και το βάζουμε σε κάθε ποτήρι ως βάση. Ρίχνουμε τη μους και περιχύνουμε με 1 κ.σ. πραλίνα μελομακάρονο. Σπάμε τα υπόλοιπα 2 μελομακάρονα και τα πασπαλίζουμε πάνω από τη μους για τελειώμα με γιορτινό άγγιγμα.

