Παναγιώτης Βασιλάκος στο Spill The Tea: «Για μένα είναι παράσιτα όσοι κάνουν gossip εκπομπές»

Τον Παναγιώτη Βασιλάκο τον μάθαμε στο ευρύ κοινό μέσα από το The Bachelor, όμως στην εμφάνισή του στο «Spill The Tea» του Mad TV με τον Ανδρέα Ζωίτσα, έδειξε μια πολύ διαφορετική, πιο ώριμη και αιχμηρή πλευρά του. Ο πρώην Bachelor μίλησε ανοιχτά τόσο για την εμπειρία του στο ριάλιτι που τον έκανε γνωστό, όσο και για την πρόταση που είχε δεχθεί στο παρελθόν να συμμετάσχει στο Survivor, χωρίς να διστάσει να ασκήσει κριτική στο τηλεοπτικό τοπίο της χώρας.

Με λόγο καυστικό, ο Παναγιώτης Βασιλάκος χαρακτήρισε τη σύγχρονη ελληνική τηλεόραση ως ένα σύστημα «χτισμένο για να κανιβαλίζει», ενώ δεν μάσησε τα λόγια του μιλώντας για τις gossip εκπομπές, τις οποίες αποκάλεσε ευθέως «παράσιτα». Όπως εξήγησε, η ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα βασίζεται κυρίως σε πρωινά προγράμματα που τρέφονται από την έκθεση και την κριτική των άλλων.

Αναφερόμενος στο The Bachelor, σημείωσε πως επρόκειτο για ένα τηλεοπτικό project ασυνήθιστο για τα ελληνικά δεδομένα, κάτι που εξηγεί και τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε. Μάλιστα, αποκάλυψε πως δεν είπε αμέσως το «ναι», αλλά χρειάστηκε να περάσουν περίπου δύο μήνες μέχρι να αποδεχθεί την πρόταση, ζυγίζοντας προσεκτικά τα δεδομένα.

Σε πιο προσωπικό τόνο, ο Παναγιώτης Βασιλάκος στάθηκε και σε κοινωνικά στερεότυπα, τονίζοντας ότι «ζούμε σε μια κοινωνία που ακόμα ενοχοποιεί ένα φιλί», δείχνοντας πόσο εύκολα η δημόσια εικόνα μπορεί να γίνει αντικείμενο κριτικής. Παράλληλα, έκανε μια ειλικρινή αποκάλυψη για τα παιδικά του χρόνια, μιλώντας για τη δυσλεξία που αντιμετώπιζε στο σχολείο, αλλά και για το γεγονός ότι αρκετοί καθηγητές του απέδιδαν τις δυσκολίες του σε… τεμπελιά.

Δείτε ολόκληρη την συνέντευξη του Παναγιώτη Βασιλάκου στο Spill The Tea:

