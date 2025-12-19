Η Βρισηίδα Ανδριώτου στο Spill The Tea: «Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που είμαι single και μου αρέσει»

Από το θέατρο στο ραδιόφωνο, η Βρισηίδα Ανδριώτου μοιράζεται σκέψεις για τη δημιουργικότητα, την προσωπική ζωή και τα σχέδιά της για το μέλλον

H Βρισηίδα Ανδριώτου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Spill The Tea» του Mad Tv με παρουσιαστή τον Ανδρέα Ζωίτσα και μίλησε για όλους και για όλα.

Την γνωρίσαμε μέσα από το τηλεπαιχνίδι «My Style Rocks» και την αγαπήσαμε μέσα από το περιεχόμενο που μοιράζεται στα social media. Όντας ένα άτομο που δύσκολα «κάθεται στα αυγά του», η Βρισηίδα ασχολείται πλέον με πολλά και δημιουργικά projects στην τηλεόραση και στο θέατρο, ενώ ανήκει και στην ομάδα του Mad Radio 106,2, στην πρωινή εκπομπή μαζί με την Κατερίνα Πεφτίτση και την Κάτια Νεκταρίου.

Η Βρισηίδα Ανδριώτου αυτή την περίοδο συμμετέχει στην θεατρική παράσταση «Τα μοντέλα της συμφοράς», μια κωμωδία του Ιάκωβου Μυλωνά, ενώ η αγάπη της για την υποκριτική παραμένει αμείωτη. Όπως αναφέρει: «Μου αρέσει η υποκριτική. Δεν έχω δοκιμάσει το κομμάτι του κινηματογράφου, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα μου άρεσε. Έχω πάει και για casting σε σειρά».

Η Βρισηίδα παραμένει πάντα σε δημιουργική εγρήγορση, ανακαλύπτοντας νέα projects κάθε φορά: «Πάντα εύρισκα τρόπους να δουλεύω γιατί είμαι πολύ κοινωνικός άνθρωπος».

Όσο για τις προσωπικές προκλήσεις, αναφέρθηκε στις νέες πληροφορίες που ήρθαν στο φως από τον πρώην σύντροφό της, Σπύρο Μαρτίκα, σχετικά με τον θάνατο του Παντελή Παντελίδη: «Αυτό το σκάνδαλο έγινε πριν δύο χρόνια. Με επηρέασε και έπεσα σε κατάθλιψη, αλλά τώρα δοκιμάζω νέα πράγματα και προχωράω. Με ενόχλησε τώρα που αρχίζει να παίζεται ξανά στην τηλεόραση, αλλά πολλές φορές βγάζουν λάθος συμπεράσματα για εμένα».

Η ίδια μίλησε και για την αναγνωρισιμότητα και το πώς την επηρεάζει: «Είμαι από πολύ μικρή σε αυτό και δεν με αγχώνει. Θα με αγχώσει μόνο όταν θα κάνω οικογένεια και παιδί».

Η συζήτηση πήρε πιο προσωπική διάσταση όταν αποκάλυψε την ερωτική της ζωή: «Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που είμαι single και μου αρέσει».

Τέλος, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να επιστρέψει σε ριάλιτι όπως το Survivor: «Θα πήγαινα αν ήμουν ελεύθερη και ήταν κάποιο All Star με πολύ καλά λεφτά. Τώρα όμως δεν θα το σκεφτόμουν γιατί έχω θέατρο και ραδιόφωνο και δεν θέλω να τα αφήσω. Δεν παρατάω κανέναν για τα λεφτά».

