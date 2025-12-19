MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Εκπομπές Mad TV 19.12.2025

Η Βρισηίδα Ανδριώτου στο Spill The Tea: «Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που είμαι single και μου αρέσει»

Από το θέατρο στο ραδιόφωνο, η Βρισηίδα Ανδριώτου μοιράζεται σκέψεις για τη δημιουργικότητα, την προσωπική ζωή και τα σχέδιά της για το μέλλον
Μαρία Χατζηγιάννη

H Βρισηίδα Ανδριώτου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Spill The Tea» του Mad Tv με παρουσιαστή τον Ανδρέα Ζωίτσα και μίλησε για όλους και για όλα.

Την γνωρίσαμε μέσα από το τηλεπαιχνίδι «My Style Rocks» και την αγαπήσαμε μέσα από το περιεχόμενο που μοιράζεται στα social media. Όντας ένα άτομο που δύσκολα «κάθεται στα αυγά του», η Βρισηίδα ασχολείται πλέον με πολλά και δημιουργικά projects στην τηλεόραση και στο θέατρο, ενώ ανήκει και στην ομάδα του Mad Radio 106,2, στην πρωινή εκπομπή μαζί με την Κατερίνα Πεφτίτση και την Κάτια Νεκταρίου.

Διάβασε επίσης: Ο Σταύρος Τσουμάνης στο Spill The Tea: «Ήταν η πιο δύσκολη περίοδος, ήμουν άνεργος και χρεωμένος»

Η Βρισηίδα Ανδριώτου αυτή την περίοδο συμμετέχει στην θεατρική παράσταση «Τα μοντέλα της συμφοράς», μια κωμωδία του Ιάκωβου Μυλωνά, ενώ η αγάπη της για την υποκριτική παραμένει αμείωτη. Όπως αναφέρει: «Μου αρέσει η υποκριτική. Δεν έχω δοκιμάσει το κομμάτι του κινηματογράφου, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα μου άρεσε. Έχω πάει και για casting σε σειρά».

Η Βρισηίδα παραμένει πάντα σε δημιουργική εγρήγορση, ανακαλύπτοντας νέα projects κάθε φορά: «Πάντα εύρισκα τρόπους να δουλεύω γιατί είμαι πολύ κοινωνικός άνθρωπος».

Όσο για τις προσωπικές προκλήσεις, αναφέρθηκε στις νέες πληροφορίες που ήρθαν στο φως από τον πρώην σύντροφό της, Σπύρο Μαρτίκα, σχετικά με τον θάνατο του Παντελή Παντελίδη: «Αυτό το σκάνδαλο έγινε πριν δύο χρόνια. Με επηρέασε και έπεσα σε κατάθλιψη, αλλά τώρα δοκιμάζω νέα πράγματα και προχωράω. Με ενόχλησε τώρα που αρχίζει να παίζεται ξανά στην τηλεόραση, αλλά πολλές φορές βγάζουν λάθος συμπεράσματα για εμένα».

Η ίδια μίλησε και για την αναγνωρισιμότητα και το πώς την επηρεάζει: «Είμαι από πολύ μικρή σε αυτό και δεν με αγχώνει. Θα με αγχώσει μόνο όταν θα κάνω οικογένεια και παιδί».

Η συζήτηση πήρε πιο προσωπική διάσταση όταν αποκάλυψε την ερωτική της ζωή: «Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που είμαι single και μου αρέσει».

Τέλος, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να επιστρέψει σε ριάλιτι όπως το Survivor: «Θα πήγαινα αν ήμουν ελεύθερη και ήταν κάποιο All Star με πολύ καλά λεφτά. Τώρα όμως δεν θα το σκεφτόμουν γιατί έχω θέατρο και ραδιόφωνο και δεν θέλω να τα αφήσω. Δεν παρατάω κανέναν για τα λεφτά».

Διάβασε επίσης: Η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή στο Spill The Tea: «Η Loreen μου έστειλε προσωπικό μήνυμα όταν γέννησα την κόρη μου»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Spill The Tea Ανδρέας Ζωίτσας Βρισήιδα Ανδριώτου
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει με το «εκρηκτικό» τσιφτετέλι Αυτό Είναι Σωστό (Video)

Ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει με το «εκρηκτικό» τσιφτετέλι Αυτό Είναι Σωστό (Video)

19.12.2025
Επόμενο
Ο Πέτρος Ιακωβίδης παρουσιάζει το music video για τη viral επιτυχία Τέλεια

Ο Πέτρος Ιακωβίδης παρουσιάζει το music video για τη viral επιτυχία Τέλεια

19.12.2025

Δες επίσης

Ο Νίκος Κορακάκης στο Talk to MAD: «Ξεκίνησα με covers και τώρα φτιάχνω τη δική μου μουσική πορεία»
Mad TV News

Ο Νίκος Κορακάκης στο Talk to MAD: «Ξεκίνησα με covers και τώρα φτιάχνω τη δική μου μουσική πορεία»

18.12.2025
Ο Σταύρος Τσουμάνης στο Spill The Tea: «Ήταν η πιο δύσκολη περίοδος, ήμουν άνεργος και χρεωμένος»
Mad TV News

Ο Σταύρος Τσουμάνης στο Spill The Tea: «Ήταν η πιο δύσκολη περίοδος, ήμουν άνεργος και χρεωμένος»

18.12.2025
ΔιαMADάκια: Τι λένε οι κάτοικοι της Αθήνας για το debate «μελομακάρονα-κουραμπιέδες»
Mad TV News

ΔιαMADάκια: Τι λένε οι κάτοικοι της Αθήνας για το debate «μελομακάρονα-κουραμπιέδες»

18.12.2025
Κατερίνα Βρανά στο Talk to MAD: «Τα πεζοδρόμια στην Ελλάδα δεν μας αφήνουν να ζήσουμε»
Mad TV News

Κατερίνα Βρανά στο Talk to MAD: «Τα πεζοδρόμια στην Ελλάδα δεν μας αφήνουν να ζήσουμε»

17.12.2025
Η Θεανώ Κλάδη στο Talk to MAD: «Κάνω τη δουλειά που αγαπώ και χαίρομαι την κάθε μέρα»
Mad TV News

Η Θεανώ Κλάδη στο Talk to MAD: «Κάνω τη δουλειά που αγαπώ και χαίρομαι την κάθε μέρα»

17.12.2025
Η Ελένη Ντόκου στο Talk to MAD: «Τα social media δεν είναι μόνο δουλειά, είναι τρόπος να εμπνέεις»
Mad TV News

Η Ελένη Ντόκου στο Talk to MAD: «Τα social media δεν είναι μόνο δουλειά, είναι τρόπος να εμπνέεις»

16.12.2025
O Νικηφόρος Βυθούλκας στο OK!: «Δεν σταματάω ποτέ να δημιουργώ»
Mad TV News

O Νικηφόρος Βυθούλκας στο OK!: «Δεν σταματάω ποτέ να δημιουργώ»

16.12.2025
O Χρήστος Κούρτογλου στο Talk to MAD: «Κάθε τραγούδι είναι μια προσωπική ιστορία»
Mad TV News

O Χρήστος Κούρτογλου στο Talk to MAD: «Κάθε τραγούδι είναι μια προσωπική ιστορία»

16.12.2025
H Ευαγγελία Αναστασιάδου στο Fitness O’ Clock: «Οι γονείς μου ήταν αυτοί κυρίως που με κράτησαν στην κωπηλασία»
Mad TV News

H Ευαγγελία Αναστασιάδου στο Fitness O’ Clock: «Οι γονείς μου ήταν αυτοί κυρίως που με κράτησαν στην κωπηλασία»

15.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ: Πόσο ανεβαίνει το κόστος για νοικοκυριά – επιχειρήσεις

Αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ: Πόσο ανεβαίνει το κόστος για νοικοκυριά – επιχειρήσεις