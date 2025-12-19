MadWalk 2025 Mega
Νέες κυκλοφορίες 19.12.2025

Ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει με το «εκρηκτικό» τσιφτετέλι Αυτό Είναι Σωστό (Video)

To νέο τραγούδι του Πάνου Κιάμου «Αυτό Είναι Σωστό» σε μουσική του Σπύρου Μεταξά και στίχους του Γρηγόρη Βαξαβανέλλη
Mad.gr

Ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει δυναμικά και παρασύρει στους δικούς του ακαταμάχητους ρυθμούς με το τραγούδι του «Αυτό Είναι Σωστό», ένα «εκρηκτικό» τσιφτετέλι που κυκλοφορεί ψηφιακά από την Panik Records συνοδευόμενο από lyric video στο YouTube και ξεσηκώνει από το πρώτο άκουσμα.

Με την αυθεντική λαϊκή χροιά και τον μοναδικό ερμηνευτικό του τρόπο -στοιχεία που τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους πιο διαχρονικούς και καταξιωμένους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής- ο Πάνος Κιάμος δίνει ξανά τον ρυθμό με ένα τραγούδι γεμάτο ένταση, πάθος και ξεκάθαρο hit χαρακτήρα.

Το «Αυτό Είναι Σωστό», σε μουσική του Σπύρου Μεταξά και στίχους του Γρηγόρη Βαξαβανέλλη, συνδυάζει ιδανικά το σύγχρονο λαϊκό στοιχείο με τον απόλυτο χορευτικό παλμό. Ένας ανεπανάληπτος συνδυασμός, γνώριμος και αγαπημένος στο κοινό, με τον οποίο ο Πάνος Κιάμος έχει χαρίσει μεγάλες επιτυχίες και στο παρελθόν.

Την ίδια στιγμή, ο δημοφιλής καλλιτέχνης συνεχίζει να μονοπωλεί τη νυχτερινή διασκέδαση στη Θεσσαλνίκη με sold out εμφανίσεις στην «Πύλη Αξιού», όπου εμφανίζεται μαζί με την Πάολα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την αδιαμφισβήτητη δυναμική του στη σκηνή.

Βρείτε το «Αυτό Είναι Σωστό» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/ayto-einai-sosto

ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΠΑΝΟΣ ΚΙΑΜΟΣ τσιφτετέλι
