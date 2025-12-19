Ο Alex Warren και η Paris Hilton βραβεύτηκαν στα πρώτα TikTok Awards

Η πρώτη απονομή των TikTok Awards στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Hollywood Palladium στο Λος Άντζελες και συνοδεύτηκε από έντονο ενδιαφέρον αλλά και σημαντικά τεχνικά προβλήματα. Η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά μέσω TikTok και Tubi και απένειμε 14 βραβεία σε κορυφαίους δημιουργούς της πλατφόρμας. Παρουσιάστρια της βραδιάς ήταν η La La Anthony ενώ η τελετή ξεκίνησε με καθυστέρηση περίπου 1 ώρας έπειτα από ένα δίωρο κόκκινο χαλί. Οι Kim Farrell και Marisa Hammonds από την ηγεσία του TikTok ανέβηκαν στη σκηνή για να ενημερώσουν το κοινό ότι καμία από τις 5 μεγάλες οθόνες πίσω από τη σκηνή δεν λειτουργούσε λόγω υπερφόρτωσης του συστήματος. Το αποτέλεσμα ήταν να μην προβληθεί κανένα βίντεο υποψηφιοτήτων ή προετοιμασμένο υλικό καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής με τον ήχο να λειτουργεί κανονικά.

Η La La Anthony σχολίασε με χιούμορ την κατάσταση λέγοντας ότι όσοι ήθελαν να ζήσουν την πλήρη εμπειρία των υποψηφιοτήτων μπορούσαν να παρακολουθήσουν τα βίντεο από το κινητό τους τηλέφωνο καθώς προβάλλονταν κανονικά στην πλατφόρμα. Στο ίδιο κλίμα ο Mr Fantasy σχολίασε από τη σκηνή ότι «οι οθόνες δεν λειτουργούν και το βρίσκω πραγματικά πολύ αστείο».

Παρά τις δυσκολίες η διοργάνωση επέλεξε μια πιο χαλαρή εκδοχή της κλασικής τελετής απονομής με διάρκεια 105 λεπτών πιο ανεπίσημο dress code και έντονη έμφαση στη δημιουργία περιεχομένου και τις selfies. Η βραδιά άνοιξε με ένα μουσικοχορευτικό νούμερο αφιερωμένο στις viral στιγμές της χρονιάς ενώ η δημιουργός Ashby εμφανίστηκε επανειλημμένα στο κοινό χειριζόμενη ένα κανόνι Labubu που εκτόξευε συλλεκτικά αντικείμενα στους παρευρισκόμενους.

Ανάμεσα στους παρουσιαστές της βραδιάς βρέθηκαν οι Trixie Mattel Rei Ami Tan France Josh Richards Patrick Starrr Jordan Chiles Tefi Pessoa και Kelsey Anderson.

Ο Alex Warren ανακηρύχθηκε Breakthrough of the Year (ανακάλυψη της χρονιάς) σε μια κατηγορία με ισχυρούς ανταγωνιστές, όπως οι KATSEYE, Laufey, Ravyn Lenae και sombr.

Αυτή είναι η δεύτερη νίκη του Warren ως νέος καλλιτέχνης. Κέρδισε το βραβείο καλύτερου νέου καλλιτέχνη στα MTV Video Music Awards στις 7 Σεπτεμβρίου. Είναι επίσης υποψήφιος για το βραβείο καλύτερου νέου καλλιτέχνη στα επερχόμενα Grammy Awards, όπου θα ανταγωνιστεί ξανά τις KATSEYE και τον sombr.

Η Paris Hilton είχε διπλό ρόλο ως νικήτρια και παρουσιάστρια κερδίζοντας το βραβείο Muse of the Year. Στην ευχαριστήρια ομιλία της δήλωσε ότι «μια μούσα δεν ακολουθεί τις τάσεις αλλά τις δημιουργεί μετατρέπουμε τη φαντασία σε πραγματικότητα και θυμίζουμε ότι η δημιουργικότητα πρέπει να είναι διασκεδαστική τολμηρή και λίγο μαγική». Πρόσθεσε επίσης ότι το TikTok έχει εξελιχθεί σε έναν χώρο όπου το πάθος μπορεί να μετατραπεί σε κίνημα και οι στιγμές σε μαγεία.

Στη συνέχεια η Paris Hilton επέστρεψε στη σκηνή για να απονείμει το βραβείο Creator of the Year αστειευόμενη ότι έχει νόημα να το παρουσιάζει καθώς όπως είπε «κάποιοι θα έλεγαν ότι δημιούργησα το πρότυπο των creators και όταν λέω κάποιοι εννοώ τους πάντες». Το βραβείο απέσπασε ο Keith Lee ο οποίος ευχαρίστησε συγκινημένος λέγοντας ότι ξεκίνησε μαγειρεύοντας για τη σύζυγό του όταν εκείνη ήταν έγκυος και σήμερα μπορεί να πει στον γιο του ότι ο πατέρας του είναι κάποιος για τον οποίο μπορεί να είναι περήφανος.

Η βραδιά περιλάμβανε και ζωντανή εμφάνιση της Ciara η οποία παρουσίασε ένα medley από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ενώ ανακοινώθηκε ότι προς τιμήν του Keith Lee το TikTok θα προσφέρει δωρεά 50.000 δολαρίων στον οργανισμό Feeding America. Η τελετή ολοκληρώθηκε με κομφετί και after party εκτός του χώρου με φαγητό από την Carl’s Jr. αφήνοντας ανάμεικτες εντυπώσεις για μια πρώτη προσπάθεια που συνδύασε τη δυναμική της ψηφιακής κουλτούρας με τις προκλήσεις μιας ζωντανής μεγάλης διοργάνωσης.

Η λίστα με τα βραβεία:

Creator of the Year: @keith_lee125

Video of the Year: @bretmanrock (VIDEO)

Rising Star of the Year (sponsored by e.l.f. Cosmetics): @findjeremiah

Breakthrough Artist of the Year: @alexwarren

Storyteller of the Year: @tinekeyounger

Muse of the Year: @parishilton

TikTok for Good Award:@valentinebrothers

My Show is On Award [Film & TV]: @dayanechrissel

MVP of the Year [Sports]: @mariahcrose

Okay Slay Award [Fashion/Beauty]: @katiefanggg

I Was Today Years Old Award (sponsored by H&R Block): @lawbymike

Immediately Added to Cart Award (presented by TikTok Shop): @klothesminded

CapCut Creator of the Year: @recider

TikTok Live Creator of the Year: @eliesparzaa

