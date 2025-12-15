MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 15.12.2025

Big time rush στην Ελλάδα: Η συναυλία που έγινε viral με videos και memes στα social media

Big Time Rush στο ΟΑΚΑ: Η συναυλία που κατέκλυσε TikTok και Instagram
Η πρώτη εμφάνιση των Big Time Rush στην Ελλάδα προκάλεσε κύμα viral αναρτήσεων στα social media
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το Instagram και το TikTok… «πήραν φωτιά» χθες βράδυ, καθώς πραγματοποιήθηκε και μάλιστα με τεράστια επιτυχία η πρώτη εμφάνιση των Big Time Rush στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο ΟΑΚΑ! Χιλιάδες fans μοιράστηκαν στιγμές από τη συναυλία, ανεβάζοντας βίντεο με τα αγαπημένα τους τραγούδια, χορό, φωνές και συναισθηματικές αντιδράσεις που κατέκλυσαν όλες τις πλατφόρμες.

Κατά την διάρκεια της μοναδικής αυτής συναυλίας, οι Rushers, όπως αποκαλούν οι fans τα μέλη του συγκροτήματος, έκαναν διάφορα viral trends, και μοιράστηκαν με τον κόσμο τις κορυφαίες στιγμές της βραδιάς. Από το κοινό που τραγουδούσε τα κλασικά hits μέχρι τις αντιδράσεις μόλις εμφανίστηκαν οι Carlos, Kendall, James και Logan στη σκηνή, οι χρήστες στα social δεν σταμάτησαν να ανεβάζουν περιεχόμενο, το οποίο ήταν και εν μέρει χιουμοριστικό, μιας και χρησιμοποιούσαν ως ήχο ατάκες από αγαπημένες ελληνικές σειρές ή ερωτικά τραγούδια.

Από τα highlights της συναυλίας ήταν φυσικά η στιγμή που ο Carlos PenaVega προσπάθησε να μιλήσει λίγα ελληνικά, αναφερόμενος με χαμόγελο σε έναν φίλο του από την Τρίπολη, προκαλώντας κύμα ενθουσιασμού στο κοινό, στο TikTok και το Instagram. Ήταν μία από τις πιο viral σκηνές της βραδιάς, με δεκάδες επαναδημοσιεύσεις.

@petiteang3 ΔΕΝ ΤΟ ΕΖΗΣΑ ΑΥΤΟ. ΤΕΛΟΣ. #bigtimerush #inreallifetour #james #greece #btr ♬ original sound – Agge

Να σημειώσουμε πως η συναυλία δεν ήταν μόνο μια μοναδική εμπειρία για τους Έλληνες fans, αλλά και μέρος μιας μεγάλης παγκόσμιας περιοδείας των Big Time Rush που ονομάζεται «In Real Life Worldwide Tour».

@konstantinaktp Θέλω να πάω πισωωωω #fy #foryoupage #fyp #bigtimerushtiktok @Big Time Rush @JAMES MASLOW @Logan Henderson @Kendall Schmidt @Carlos & Alexa ♬ son original – LOULOU GALLON


Πρόκειται για την πιο φιλόδοξη περιοδεία του συγκροτήματος μέχρι σήμερα, όπου οι Big Time Rush υπόσχονται να εμφανίσουν τραγούδια από κάθε επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς τους, καθώς και αγαπημένα κομμάτια από τη δισκογραφία τους, πολλά από τα οποία δεν έχουν ξαναπαρουσιαστεί live.

@jjouraa έπρεπε να γίνει αυτό το τικτοκ. με χάνετε. αντίο #mpesfypgamw #greektiktok #fyp #fypppppppppppppp #bigtimerushgreece ♬ O Antras Ton Oniron Mou – Katerina Lioliou


Η περιοδεία ξεκίνησε τον Ιούλιο στις ΗΠΑ και περιλαμβάνει πάνω από 50 πόλεις σε Αμερική και Ευρώπη, με πλήθος συναρπαστικών σταθμών μέχρι και τα τέλη του 2025, μεταξύ των οποίων ήταν και η Αθήνα στις 14 Δεκεμβρίου στο ΟΑΚΑ.

@abookishdemon ΜΗΝ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕ ΕΙΔΕ ΣΤΙΣ ΚΕΡΚΙΔΕΣ #btr #oaka #fyp ♬ Δεν – Theo‍♀️


Το φαινόμενο που δημιούργησε η βραδιά στο ΟΑΚΑ δείχνει πόσο ζωντανό παραμένει το φαν-κλαμπ των Big Time Rush μετά από χρόνια και πόση επιρροή έχουν ακόμα στα social media.

@silvaashj Ο 10χρονος εαυτος μου τσιριζειιιι #btr #bigtimerushtour #bigtimerush #childhood #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος – eiriniii ᥫ᭡

Με την περιοδεία «In Real Life Worldwide» να συνεχίζει σε όλο τον κόσμο, οι Rushers περιμένουν ήδη με ανυπομονησία την επόμενη μεγάλη εμφάνιση και φυσικά νέα viral trends που θα ακολουθήσουν!

Big time Rush social media TikTok ΟΑΚΑ συγκρότημα ΣΥΝΑΥΛΙΑ
