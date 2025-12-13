Τα 25 κορυφαία albums της χρονιάς σύμφωνα με το Billboard

Το 2025 αποδείχθηκε εκρηκτική χρονιά μουσικά. Από τον Bad Bunny που μετέτρεψε την προσωπική νοσταλγία σε παγκόσμια εμπειρία, μέχρι τη Lady Gaga και τη Rosalía που επανεφηύραν τον εαυτό τους με δίσκους υψηλής σύλληψης, η δισκογραφία έδειξε ότι παραμένει ο πιο ουσιαστικός τρόπος για να αφηγηθεί ένας καλλιτέχνης την ιστορία του. Το Billboard συγκέντρωσε τα 25 καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς και η λίστα του μοιάζει ήδη με μελλοντικό σημείο αναφοράς.

Ακολουθούν τα 25 κορυφαία άλμπουμ με σύντομη αλλά αναλυτική ματιά σε όσα τα έκαναν να ξεχωρίσουν.

25. Various Artists «KPop Demon Hunters Soundtrack»

Το σάουντρακ του «KPop Demon Hunters» ήταν η απόδειξη ότι μια ταινία κινουμένων σχεδίων μπορεί να γεννήσει έναν πλήρως αυτόνομο pop δίσκο. Η EJAE απογειώνει το «Golden» με τις απίστευτες φωνητικές της ικανότητες, ενώ ο Saja Boy Jinu του Andrew Choi μετατρέπει το «Your Idol» σε σκοτεινό, σχεδόν υπνωτιστικό pop κομμάτι. Κάθε τραγούδι λειτουργεί αυτόνομα και αποδεικνύει ότι οι HUNTR/X ξέρουν πολύ καλά «πώς γίνεται» μια σύγχρονη παγκόσμια επιτυχία.

24. Blood Orange «Essex Honey»

Ο Dev Hynes ως Blood Orange υπογράφει με το «Essex Honey» έναν δίσκο που ακούγεται σαν ημερολόγιο πένθους και ίασης. Γραμμένο μετά τον θάνατο της μητέρας του, το άλμπουμ κυμαίνεται ανάμεσα σε θλίψη, τρυφερότητα και σύγχυση, με lo fi δείγματα που θυμίζουν μνήμες που σε κατακλύζουν απρόσμενα. Συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως η Lorde, ο Mustafa και η Caroline Polachek δίνουν διαφορετικές αποχρώσεις σε ένα έργο που λειτουργεί σαν καταφύγιο. Το «Essex Honey» δεν προσφέρει εύκολες λύσεις, αλλά ένα χώρο όπου ο ακροατής μπορεί να συνυπάρξει με την απώλεια.

23. Ca7riel & Paco Amoroso «Papota»

Οι Ca7riel και Paco Amoroso μετατρέπουν το momentum του viral Tiny Desk Concert σε πλήρη δισκογραφική δήλωση με το «Papota». Ο δίσκος συνδυάζει νέα τραγούδια με live εκτελέσεις από την εποχή του «Baño María», σε ένα εκρηκτικό μίγμα funk, jazz, pop, soul και hip hop που αρνείται να ενταχθεί σε κατηγορία. Ο τίτλος, εμπνευσμένος από σλανγκ λέξη που χρησιμοποιείται για τα «αναβολικά» του γυμναστηρίου, σχολιάζει με ευφυές χιούμορ τις υπερβολές της βιομηχανίας. Τα 5 Latin Grammy που κέρδισε το «Papota» απλώς επιβεβαίωσαν ότι εδώ έχουμε ένα από τα πιο ζωντανά και ευρηματικά alternative άλμπουμ της χρονιάς.

22. Tame Impala «Deadbeat»

Ο Kevin Parker βουτάει βαθιά στη dance πλευρά του ήχου του με το «Deadbeat» και κάνει μια στροφή που στην πραγματικότητα προετοίμαζε σχεδόν μια δεκαετία. Οι βαριές μπότες, τα επιθετικά synths και οι πυκνές υφές δημιουργούν ένα σχεδόν club άκουσμα, στο οποίο η χαρακτηριστική αιθέρια φωνή του λειτουργεί σαν οδηγός μέσα στην ομίχλη. Στο «Obsolete» στήνει μια συναισθηματική ρυθμική φόρμα που θα ταίριαζε σε early 90s ήρωες όπως ο Jon Secada, ενώ το «Dracula» ακούγεται σαν το dance pop χιτ που λείπει από τον κατάλογο αρκετών superstars. Το «Deadbeat» δείχνει έναν δημιουργό που δεν φοβάται να μπει στην πίστα χωρίς να θυσιάσει την ταυτότητά του.

21. Jim Legxacy «Black British Music»

Ο Jim Legxacy παραδίδει με το «Black British Music» ένα άλμπουμ που μοιάζει περισσότερο με συνεχή ροή παρά με κλασική συλλογή τραγουδιών. Τα κομμάτια ενώνονται οργανικά, δημιουργώντας την αίσθηση ενός ζωντανού ηχητικού κολάζ για το σύγχρονο Λονδίνο. Emo, drill, Afrobeat, Jersey Club και R&B συνυπάρχουν, όχι ως στιλιστικά τρικ, αλλά ως αντανάκλαση της πολυπολιτισμικής πραγματικότητας της πόλης. Πίσω από τα είδη, όμως, κρύβεται ένα άλμπουμ βαθειά ανθρώπινο, που επιμένει στην ευαισθησία και την ευαλωτότητα σε ένα περιβάλλον που συνήθως δεν αφήνει χώρο για αυτά.

20. Giveon «Beloved»

Ο Giveon αξιοποιεί την επιτυχία του «Heartbreak Anniversary» και τη συνεργασία του με τον Justin Bieber στο «Peaches» για να υπογράψει ένα δεύτερο άλμπουμ με σαφή ταυτότητα. Το «Beloved» πατά στη σόουλ των 70s, με υπόγειες αναφορές σε μορφές όπως ο Barry White, αλλά ντύνεται με σύγχρονη παραγωγή και ζωντανές ενορχηστρώσεις. Στα «Twenties» και «Rather Be» η ζεστή, βαθιά φωνή του βρίσκεται στο κέντρο, ενώ η παρουσία του στο «Are You Even Real» του Teddy Swims ενισχύει την εικόνα ενός καλλιτέχνη που βάζει πάνω από όλα την αλήθεια του συναισθήματος. Ο ίδιος έχει πει ότι θέλει να είναι «πιστευτός και ειλικρινής» και ο δίσκος ανταποκρίνεται σε αυτόν τον στόχο.

19. Cardi B «Am I the Drama?»

Η Cardi B άφησε να περάσουν πολλά χρόνια από το «Invasion of Privacy» και η επιστροφή με το «Am I the Drama?» θα μπορούσε εύκολα να λυγίσει από το βάρος των προσδοκιών. Αντί γι’ αυτό, παραδίδει έναν δίσκο που θυμίζει ακριβώς γιατί έγινε φαινόμενο εξαρχής. Το «ErrTime» την βρίσκει να ραπάρει πάνω σε σκληρά beats με επιθετική αυτοπεποίθηση, το «Bodega Baddie» αξιοποιεί ήχους γειτονιάς και το «Pretty & Petty» είναι μια επίδειξη attitude. Στο «Man of Your Word» αφήνει την περσόνα στην άκρη και μπαίνει σε πιο προσωπικό τόνο. Το αποτέλεσμα δείχνει ότι δεν χρειάζεται να επανεφεύρει τον εαυτό της για να παραμείνει στην κορυφή.

18. Lola Young «I’m Only F-king Myself»

Η Lola Young συμπυκνώνει μια δύσκολη και γεμάτη αναταράξεις χρονιά σε ένα άλμπουμ που ακούγεται σαν ωμή εξομολόγηση. Το «I’m Only F-king Myself» καταγράφει με τόλμη τις σκοτεινές πλευρές της σύγχρονης ενηλικίωσης, από την αγχώδη ασφυξία του «Spiders» μέχρι την χειρουργική παρατήρηση του «Dealer». Στο «Why Do I Feel Better When I Hurt You» μετατρέπει την αυτοϋπονόμευση σε σχεδόν ποπ σύνθημα, αποκαλύπτοντας και το χιούμορ της. Η Lola Young πειραματίζεται με φόρμες, αλλά στηρίζει τα πάντα σε μια σόουλ φωνή που ξέρει να μεταφέρει λεπτές αποχρώσεις, κάνοντας τον δίσκο να ακούγεται ταυτόχρονα εύθραυστος και μαχητικός.

17. Dijon «Baby!»

Ο Dijon περνά από το cult status στο ευρύτερο προσκήνιο και το «Baby!» είναι το σημείο όπου η ιδιόρρυθμη του ματιά συναντά το mainstream ενδιαφέρον. Ήδη κομβικός συνεργάτης στα άλμπουμ «SWAG» του Justin Bieber και παρών ως ηθοποιός στο «One Battle After Another» του Paul Thomas Anderson, ο Dijon αξιοποιεί το momentum για να φτιάξει έναν δίσκο που μοιάζει με ελεγχόμενο χάος. Το «Another Baby!», το «Yamaha» και το «Automatic» συνδυάζουν περίπλοκη παραγωγή, αυτοαναφορικά samples και έντονα μελωδικά κεντρίσματα. Το «Baby!» δείχνει μέχρι πού μπορεί να φτάσει η pop όταν αφήσει τα στεγανά της και τολμήσει να δοκιμάσει τις αντοχές της.

16. Geese «Getting Killed»

Οι Geese από το Μπρούκλιν κάνουν ένα εντυπωσιακό ποιοτικό άλμα με το «Getting Killed». Ο Cameron Winter οδηγεί τον δίσκο με μια φωνή που μπορεί να ουρλιάξει, να σπάσει ή να μαλακώσει, ενώ η παραγωγή του Kenny Beats οργανώνει την ένταση σε κάτι συνεκτικό και χορευτικό. Το «Trinidad» βουτά σε βαλτώδη ψυχεδέλεια, το «Au Pays du Cocaine» δείχνει μια πιο μελαγχολική πλευρά, ενώ τα «100 Horses» και «Bow Down» κρατούν ζωντανή την ωμή ενέργεια. Είναι ένα άλμπουμ που αποδεικνύει ότι το κιθαριστικό ροκ μπορεί ακόμη να ακούγεται επικίνδυνο και ταυτόχρονα απολαυστικό.

15. Playboi Carti «Music»

Ο Playboi Carti επιστρέφει σχεδόν πέντε χρόνια μετά το «Whole Lotta Red» και με το «Music» σφραγίζει τη θέση του ως ηγετική φιγούρα της νέας hip hop γενιάς. Ο δίσκος έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 1 του Billboard 200, με και τα 30 κομμάτια να μπαίνουν στα charts, δείχνοντας τη δύναμη του fanbase του. Ο Playboi Carti περνά από παιδικές, σπασμένες ροές σε βαθύτερα, τραχιά φωνητικά, ενώ ο DJ Swamp Izzo με τα ad libs του ενισχύει την αίσθηση χάους. Με καλεσμένους όπως ο Kendrick Lamar, ο The Weeknd και ο Travis Scott, το «Music» χτίζει ένα σκοτεινό, επιθετικό σύμπαν, όπου ο πειραματισμός δεν είναι περιτύλιγμα αλλά ουσία.

14. Lorde «Virgin»

Η Lorde επιστρέφει με το «Virgin» και επιλέγει τον πιο δύσκολο δρόμο. Αφαιρεί στολίδια, περιορίζει τις παραγωγικές υπερβολές και φτιάχνει έναν δίσκο σχεδόν γυμνό, βασισμένο στην ωμή ειλικρίνεια. Η Νεοζηλανδή καλλιτέχνις αντιμετωπίζει εδώ τη δική της διαδρομή ως δημόσια φιγούρα και επαναπροσδιορίζει τον εαυτό της, αφήνοντας πίσω τον πιο ανέμελο, ηλιολουστό τόνο του «Solar Power». Το «Virgin» ακούγεται σαν προσωπική επαναφορά, γεμάτη στιγμές ευθραυστότητας, αυτοκριτικής και σιωπηλών εκρήξεων.

13. Justin Bieber «Swag»

Ο Justin Bieber επιστρέφει στα άλμπουμ με το «Swag» και δείχνει καλλιτέχνη που έχει οριστικά αφήσει πίσω του τον ρόλο του teen idol. Η μίξη hip hop, R&B και synth pop ακούγεται άνετη και ώριμη, με τον ίδιο να μιλά για τη ζωή του χωρίς να κρύβεται. Στο «Devotion» και στο «Dadz Love» η οικογένεια βρίσκεται στο επίκεντρο, ενώ στο «Standing on Business» αναμετράται με την πίεση της δημοσιότητας. Το «Daisies» εκτοξεύθηκε μέχρι το Top 2 του Hot 100, ενώ το «Yukon» πειραματίζεται με πιο «μηχανικό» ήχο, θέτοντας ερωτήματα για το τι θα έμενε αν έλειπε η αγάπη. Το «Swag» είναι η δουλειά ενός καλλιτέχνη που φαίνεται να έχει βρει ισορροπία, χωρίς να παραιτείται από τη φιλοδοξία.

12. Lily Allen «West End Girl»

Η Lily Allen επιστρέφει με ένα από τα πιο συγκροτημένα και συναισθηματικά ώριμα άλμπουμ της. Το «West End Girl» ξεκινά με τον τόνο μιας πολυτελούς, σχεδόν ανέμελης pop lounge αισθητικής, αλλά γρήγορα αποκαλύπτεται ως αφήγηση μιας σχέσης που διαλύεται. Ο γάμος της με τον David Harbour γίνεται το υπόστρωμα για κομμάτια όπως το «Sleepwalking», όπου κυριαρχεί η νοσταλγία, το «Tennis», που αποτυπώνει την αίσθηση προδοσίας, και το «Relapse», που αγγίζει την απόγνωση. Στο φινάλε, με το «Fruityloop», η Lily Allen ανακτά τον έλεγχο της ιστορίας της και σφραγίζει έναν δίσκο που ενώνει οξυδερκές χιούμορ και βαθύ πόνο.

11. Addison Rae «Addison»

Η Addison Rae ξαναγράφει το κεφάλαιο «influencer γίνεται pop star» με το «Addison». Έχοντας περάσει από ένα πρώτο, άτολμο πέρασμα στη μουσική, επιστρέφει με έναν δίσκο που έχει δουλευτεί στη λεπτομέρεια, σαν mood board γεμάτο εικόνες και αναφορές. Με τις Elvira Anderfjärd και Luka Kloser στην παραγωγή, αντλεί στοιχεία από Madonna, Britney Spears και Lana Del Rey, αλλά τα συνθέτει σε κάτι δικό της. Το άλμπουμ είναι συμπαγές, γεμάτο έξυπνες pop ιδέες και αποδεικνύει ότι η Addison Rae δεν είναι απλώς ψηφιακό φαινόμενο, αλλά κανονική pop παρουσία με διάρκεια.

10. Turnstile «Never Enough»

Οι Turnstile συνεχίζουν την έξοδό τους από τα στενά όρια του hardcore με το «Never Enough». Ο δίσκος ανοίγει με τον κινηματογραφικό, synthy ομώνυμο τίτλο και στη συνέχεια κινείται ανάμεσα σε πιο προσβάσιμα, μελωδικά κομμάτια και ακατέργαστα ξεσπάσματα. Το «I Care» θυμίζει The Police, το «Magic Man» ακροβατεί σε πιο οικείο, bedroom pop έδαφος, ενώ τα «Sole» και «Birds» διατηρούν την επιθετικότητα που τους ανέδειξε. Με τον Brendan Yates σε ρόλο παραγωγού μαζί με τον Will Yip, οι Turnstile αποδεικνύουν ότι μπορείς να μεγαλώσεις τον ήχο σου χωρίς να μαλακώσεις τον πυρήνα σου.

9. Taylor Swift «The Life of a Showgirl»

Η Taylor Swift αξιοποιεί τη δυναμική μιας παγκόσμιας περιοδείας 149 συναυλιών για να δημιουργήσει το πιο συμπυκνωμένο άλμπουμ της καριέρας της. Το «The Life of a Showgirl» διαρκεί 41 λεπτά, με 12 τραγούδια σχεδιασμένα για ραδιόφωνο, social media και ασταμάτητη ανάλυση στίχων. Σημειώνει τη μεγαλύτερη εμπορική εβδομάδα που έχει κάνει ποτέ η Taylor Swift και ένα από τα μεγαλύτερα ανοίγματα της σύγχρονης δισκογραφίας, ξεπερνώντας τις 4 εκατομμύρια μονάδες. Σε αντίθεση με την εξομολογητική βαρύτητα του «The Tortured Poets Department», εδώ κυριαρχεί η χαρά, η αυτοπεποίθηση και η αίσθηση ότι η ίδια μετατρέπει το παρασκήνιο της ζωής της σε σκηνικό.

8. Tyler, The Creator «Don’t Tap the Glass»

Ο Tyler, The Creator φτιάχνει με το «Don’t Tap the Glass» ένα άλμπουμ που μοιάζει με μουσική άσκηση αντοχής. Ο ίδιος καλεί το κοινό να αφήσει τα κινητά και να ζήσει τη στιγμή, την ώρα που το «Sugar on My Tongue» γίνεται virαl χορευτικό hit στο TikTok. Σε περίπου μισή ώρα, ο δίσκος περνά από το καταιγιστικό «Big Poe» με τον Pharrell Williams σε funk στιγμές, όπως το «Ring Ring Ring», που πατά πάνω σε κλασικές soul και funk αναφορές. Το «Don’t Tap the Glass» έχει σωματικότητα και ένταση και δείχνει έναν δημιουργό που γνωρίζει πολύ καλά ότι η μουσική μπορεί να είναι ταυτόχρονα ιδέα και ιδρώτας.

7. PinkPantheress «Fancy That»

Η PinkPantheress με το «Fancy That» αποδεικνύει ότι δεν χρειάζεται μεγάλη διάρκεια για να φτιάξεις πυκνό καλλιτεχνικό σύμπαν. Σε μόλις 20 λεπτά, ενώνει garage, drum and bass, έγχορδα και μια άμεση pop αίσθηση, αξιοποιώντας samples που ενεργοποιούν τις συλλογικές μνήμες της dance κουλτούρας χωρίς να γίνονται αυτοσκοπός. Η φωνή της παραμένει ψιθυριστή και κοντινή, ακόμη κι όταν τα τραγούδια αποκτούν μαζική απήχηση. Το «Fancy That» εδραιώνει την PinkPantheress ως μία από τις πιο ενδιαφέρουσες φιγούρες της σύγχρονης pop παραγωγής.

6. Sabrina Carpenter «Man’s Best Friend»

Η Sabrina Carpenter χτίζει πάνω στην επιτυχία του «Short ‘n’ Sweet» και επιστρέφει γρηγορότερα από ό,τι περίμενε κανείς με το «Man’s Best Friend». Ο δίσκος συνδυάζει 80s pop αισθητική με το πονηρό, παιχνιδιάρικο χιούμορ που χαρακτηρίζει τη γραφή της. Τα «House Tour» και «When Did You Get Hot?» είναι άμεσα, σχεδόν αυθόρμητα highlights, ενώ το «Manchild» φέρνει country αποχρώσεις και το «Don’t Worry I’ll Make You Worry» φανερώνει μια πιο εσωστρεφή πλευρά. Οι back to back υποψηφιότητες για Grammy στην κατηγορία άλμπουμ της χρονιάς επιβεβαιώνουν ότι η Sabrina Carpenter δεν είναι απλώς το πρόσωπο της στιγμής, αλλά δύναμη με συνέχεια.

5. Olivia Dean «The Art of Loving»

Η Olivia Dean με το «The Art of Loving» κερδίζει οριστικά τη θέση της ανάμεσα στις σημαντικές νέες φωνές της βρετανικής soul pop. Οι συγκρίσεις με την Amy Winehouse και την Adele είναι αναμενόμενες, αλλά ο δίσκος ξεχωρίζει ακριβώς επειδή αποφεύγει τις ευκολίες της νοσταλγίας. Οι ενορχηστρώσεις είναι λιτές, επιτρέποντας στη φωνή της να κινείται με λεπτότητα. Το «Nice to Each Other» ανασαίνει με στρώσεις φωνητικών που έρχονται και φεύγουν, ενώ το «Something Inbetween» δίνει χώρο στον λόγο της να ακουστεί σχεδόν ανεπιτήδευτα. Μέχρι το «Man I Need» η Olivia Dean έχει ήδη κερδίσει τον ακροατή χωρίς να έχει υψώσει ποτέ τη φωνή της.

4. Clipse «Let God Sort Em Out»

Οι Clipse κάνουν μία από τις πιο ηχηρές επιστροφές της χρονιάς με το «Let God Sort Em Out». Ο Pusha T και ο Malice, με τον Pharrell Williams στην παραγωγή, ξαναφτιάχνουν τη χημεία που τους έκανε από τα πιο υπολογίσιμα ντουέτα στο rap. Αν παλαιότερα ράπαραν σαν φιλόδοξοι «ανερχόμενοι», εδώ μιλούν με το βάρος της εμπειρίας, περιγράφοντας ζωές που έχουν απομακρυνθεί από τους δρόμους αλλά δεν τους ξεχνούν. Το άλμπουμ κινείται ανάμεσα σε σκληρές εικόνες, λεπτή ειρωνεία και αφήγηση με αυτοπεποίθηση. Οι 5 υποψηφιότητες για Grammy, ανάμεσά τους και για άλμπουμ της χρονιάς, επισφραγίζουν μια επιστροφή που ακούγεται και ως μάθημα για την επόμενη γενιά.

3. Lady Gaga «Mayhem»

Η Lady Gaga δίνει στο έκτο άλμπουμ της τον τίτλο «Mayhem», αλλά στην πράξη παραδίδει ένα από τα πιο συνεκτικά έργα της. Σε 14 κομμάτια εξερευνά τη φήμη, την ταυτότητα και την αγάπη υπό το πρίσμα της αταξίας, χωρίς όμως να χάνεται σε αυτή. Οι Little Monsters και το ευρύτερο pop κοινό αγκάλιασαν τον δίσκο ως συνδυασμό επιστροφής στη γνώριμη ένταση με μια σαφή διάθεση εξέλιξης. Το ντουέτο με τον Bruno Mars, «Die With a Smile», έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία της, μένοντας για πολλές εβδομάδες στην κορυφή των charts. Με 7 υποψηφιότητες για Grammy, το «Mayhem» προσθέτει ακόμη ένα κεφάλαιο στη διαρκώς επεκτεινόμενη μυθολογία της.

2. Rosalía «LUX»

Η Rosalía με το «LUX» αφήνει πίσω την ωμή, χαοτική ενέργεια του «MOTOMAMI» και στρέφεται σε κάτι σχεδόν ιερό. Ο δίσκος είναι δομημένος σαν σύγχρονη λειτουργία σε 15 μέρη, ηχογραφημένη με τη London Symphony Orchestra και μια εντυπωσιακή ομάδα συνεργατών. Το «Sexo, Violencia, y Llantas» ανοίγει με πυκνό, σκοτεινό πιάνο, η ιταλική άρια «Mío Cristo Piange Diamanti» ακουμπά στην όπερα, ενώ το «La Rumba del Perdón» με τις Estrella Morente και Silvia Pérez Cruz συνδέει το flamenco με την ιδέα της συγχώρεσης. Με στίχους σε 13 γλώσσες, το «LUX» παίζει σε ένα πεδίο όπου το ιερό και το βέβηλο συνυπάρχουν, χωρίς να προσφέρει απαντήσεις, αλλά έχοντας το θάρρος να θέσει τις πιο δύσκολες ερωτήσεις.

1. Bad Bunny «Debí Tirar Más Fotos»

Ο Bad Bunny ξεκινά το «Debí Tirar Más Fotos» με μια ξεκάθαρη πρόθεση. Θέλει να φτιάξει έναν δίσκο για το Πουέρτο Ρίκο, για την οικογένεια, τους φίλους και τους δικούς του ανθρώπους. Το αποτέλεσμα όμως ξεπερνά τα γεωγραφικά όρια και γίνεται κάτι πολύ μεγαλύτερο. Χρησιμοποιώντας reggaetón, trap, plena, bomba και bolero, αφηγείται ιστορίες Πορτορικανών που μένουν στο νησί ή ζουν στη διασπορά. Στο «Nuevayol» διασκευάζει με ευρηματικό τρόπο το «Un Verano en Nueva York» των El Gran Combo De Puerto Rico, μεταφέροντάς το σε ένα νέο πλαίσιο, ενώ το «Turista» και τα υπόλοιπα κομμάτια χτίζουν μια αφήγηση για τον τόπο, τη μνήμη και την ανάγκη για ρίζες.

Το «Debí Tirar Más Fotos» είναι ταυτόχρονα χορευτικό, βαθιά πολιτισμικό και προσωπικό. Ξεκίνησε ως δώρο σε λίγους και κατέληξε να αγγίζει ένα παγκόσμιο κοινό, κάτι που εξηγεί γιατί το Billboard το τοποθετεί στην κορυφή των άλμπουμ του 2025.

