MadWalk 13.12.2025

Ο Σάκης Ρουβάς έγινε «Έρωτας Σκοτεινός» στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents

Με αστείρευτη ενέργεια, ο Σάκης Ρουβάς άνοιξε τη βραδιά του MadWalk 2025 by Three Cents με τρόπο που ξεσήκωσε το κοινό
Mad.gr

Ο Σάκης Ρουβάς, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες performers, εμφανίστηκε στη σκηνή του Κλειστού Γηπέδου Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο και από την πρώτη στιγμή απέδειξε για ακόμη μία φορά τον τίτλο του απόλυτου showman. Με εντυπωσιακές οπτικές προβολές, ισχυρό ηχητικό αποτέλεσμα και ανεξάντλητο πάθος, άνοιξε το MadWalk 2025 by Three Cents ερμηνεύοντας το «Έρωτας σκοτεινός», ξεσηκώνοντας το κοινό.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί το act, η παρουσιάστρια της βραδιάς, Βίκυ Καγιά, έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο catwalk, προσθέτοντας έξτρα λάμψη στη σκηνή. Οι δυο τους μάλιστα μοιράστηκαν ένα σύντομο χορευτικό, το οποίο αποθεώθηκε από το κοινό. Η μεταξύ τους χημεία, η έντονη σκηνική παρουσία και ο τέλειος συγχρονισμός (αφού το πήραν 2-3 φορές μέχρι να συγχρονιστούν με τη μουσική) δημιούργησαν ένα από τα πιο εντυπωσιακά στιγμιότυπα της βραδιάς.

Διάβασε επίσης: Οι Deux Hommes και η Γκάια Μερκούρη σε μια ξεχωριστή σύμπραξη στο MadWalk 2025 by Three Cents

Το Opening Act του Σάκη Ρουβά απέδειξε για άλλη μια φορά ότι ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης γνωρίζει πώς να δημιουργεί εμπειρίες που μένουν χαραγμένες στο μυαλό. Με εκρηκτική παρουσία, άψογη απόδοση και εντυπωσιακή παραγωγή, ο Σάκης άνοιξε το MadWalk 2025 by Three Cents με τρόπο αντάξιο ενός διεθνούς επιπέδου fashion–music show.

Το κοινό αποθέωσε τον performer, ενώ η βραδιά είναι έτοιμη να συνεχιστεί με την ενέργεια στα ύψη, χάρη σε αυτό το δυνατό και αξέχαστο opening.

Διάβασε επίσης: MadWalk 2024: Τα ντουέτα που μαγνήτισαν όλα τα βλέμματα

Τα 25 κορυφαία albums της χρονιάς σύμφωνα με το Billboard

Τα 25 κορυφαία albums της χρονιάς σύμφωνα με το Billboard

13.12.2025
Θοδωρής Φέρρης & Celia Kritharioti: Ρομαντισμός και υψηλή ραπτική στο MadWalk 2025 by Three Cents

Θοδωρής Φέρρης & Celia Kritharioti: Ρομαντισμός και υψηλή ραπτική στο MadWalk 2025 by Three Cents

13.12.2025

