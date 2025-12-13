Θοδωρής Φέρρης & Celia Kritharioti: Ρομαντισμός και υψηλή ραπτική στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η εμφάνιση του Θοδωρή Φέρρη στο MadWalk 2025 by Three Cents άφησε έντονο αποτύπωμα, κάθως σε ένα ρομαντικό και elegant σκηνικό πρόσφερε μία από τις πιο εντυπωσιακές και δυναμικές στιγμές του event. Με την haute couture συλλογή της Celia Kritharioti, η σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents έγινε ένας καμβάς κομψότητας, χρωμάτων, λάμψης και ρομαντισμού!

Με την εκπληκτική του αισθαντική φωνή, ο τραγουδιστής κατέλαβε τη σκηνή ερμηνεύοντας live τα «Πάλι Πάλι / Όνειρο θα’ ναι ξανά (Κούνια)» σε ένα ξεχωριστό fashion act που έκανε το κοινό να ονειρευτεί και να ταξιδέψει τόσο με τη φωνή και τα τραγούδια του όσο και με τη συλλογή. Η ερμηνεία του πλημμύρισε τον χώρο, ενώ τα σχέδια της Celia Kritharioti απέκτησαν κίνηση και θεατρικότητα στη σκηνή, δένοντας άψογα με τον ρυθμό και την αισθητική της εμφάνισης.

Τα μοντέλα εμφανίστηκαν με signature looks της συλλογής, με τη λάμψη και τη φινέτσα της haute couture του οίκου να αναδεικνύεται σε κάθε βήμα. Η μουσική του Θοδωρή και η δυναμική του σκηνή «κούμπωσαν» άψογα με τη chic αισθητική, δημιουργώντας μία εικόνα υψηλής μόδας και performance, αντάξια των μεγαλύτερων διεθνών fashion μουσικών shows.

Η ενέργεια στη σκηνή ήταν καταιγιστική, το κοινό χειροκροτούσε ασταμάτητα και το act έκλεισε με ένα εντυπωσιακό φινάλε που επιβεβαίωσε ότι η συνεργασία Θοδωρής Φέρρης × Celia Kritharioti ήταν από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς.

Το MadWalk 2025 συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, αλλά το performance του Θοδωρή Φέρρη ήδη συζητείται ως μία από τις κορυφαίες στιγμές του show.

