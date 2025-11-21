MadWalk 21.11.2025

MadWalk 2024: Τα ντουέτα που μαγνήτισαν όλα τα βλέμματα

Τα πιο δυναμικά και αξέχαστα ντουέτα του MadWalk 2024, όπου μουσική και μόδα ενώθηκαν σε μοναδικές στιγμές
Μαρία Χατζηγιάννη

Καθώς το MadWalk 2025 by Three Cents πλησιάζει, είναι η ιδανική στιγμή να επιστρέψουμε σε όσα έκαναν την περσινή διοργάνωση αξέχαστη, και ειδικά στα ντουέτα που πρωταγωνίστησαν στη σκηνή. Το MadWalk 2024 ξεχώρισε για τις δυναμικές συναντήσεις καλλιτεχνών που ανέβηκαν μαζί στη σκηνή, δημιουργώντας performances όπου οι φωνές, τα στιλ και οι ενέργειές τους ενώθηκαν για να απογειώσουν την πασαρέλα. Ήταν αυτές οι συνεργασίες που έδωσαν μια ξεχωριστή διάσταση στο show, μετατρέποντας κάθε εμφάνιση σε μια μικρή, αυτόνομη ιστορία.

Με φόντο το φετινό θέμα της «Μεταμόρφωσης», αξίζει να θυμηθούμε πώς πέρσι τα ντουέτα κατάφεραν να μεταμορφώσουν τη σκηνή σε έναν χώρο όπου η μουσική και η μόδα συνυπήρχαν αρμονικά. Οι περσινές συμπράξεις δεν ήταν απλώς ιδιαίτερες καλλιτεχνικές στιγμές, αλλά η απόδειξη ότι όταν δύο κόσμοι, και δύο καλλιτέχνες, συναντιούνται, μπορούν να δημιουργήσουν κάτι πραγματικά ανεπανάληπτο. Αυτές οι στιγμές είναι που προετοιμάζουν το έδαφος για τη φετινή συνέχεια.

Ελένη Φουρέιρα – Foxy Lee 

Την περασμένη χρονιά, η θερμοκρασία ανέβηκε επικίνδυνα στο act της Ελένης Φουρέιρα και της Foxy Lee, οι οποίες απογείωσαν το show της Viva Glam by MAC με το εκρηκτικό «Ecstasy». Με διάθεση να γράψουν τη δική τους στιγμή στον θεσμό, οι δύο καλλιτέχνιδες ανέβηκαν στη σκηνή απόλυτα συγχρονισμένες, χαρίζοντας ένα performance που ξεχώρισε για την ενέργεια και τον δυναμισμό του.

Ακόμη και το σκηνικό υποστήριξε την ένταση της εμφάνισής τους, με έντονα pop χρώματα, φωτισμούς και μια χορογραφία κομμένη και ραμμένη στο vibe του τραγουδιού, δημιουργώντας ένα θέαμα που δύσκολα ξεχνιέται.

Τάνια Μπρεάζου – Γιώργος Αμούτζας 

Η Τάνια Μπρεάζου και ο Γιώργος Αμούτζας έφεραν μια πιο ρομαντική αύρα στην πασαρέλα των Βασίλη Ζούλια και Περικλή Κονδυλάτου, μετατρέποντας τη στιγμή σε ένα μικρό κινηματογραφικό διάλειμμα. Με την ερμηνεία τους στο ατμοσφαιρικό «Ένας ουρανός μ’ αστέρια», το ζευγάρι δημιούργησε μια σκηνή που θύμιζε καρέ από παλιά ελληνική ταινία, γεμάτη νοσταλγία, τρυφερότητα και διακριτική λάμψη.

Ο FY ανέβηκε στη σκηνή του MadWalk 2024 μαζί με τον Gozzy για το act της Levis, ξεσηκώνοντας όσους βρίσκονταν πάνω και κάτω από την πασαρέλα. Με το «Vamos a Bailar» να δίνει τον παλμό, το δίδυμο χάρισε μια έντονη latin διάθεση στη βραδιά, μεταφέροντας το κοινό σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη ρυθμό, κίνηση και καλοκαιρινή ενέργεια.

Οι Joanne, Emily και Μαρίνα Λάμπρου έφεραν μια καθαρά pop και girly ενέργεια στη σκηνή, συνοδεύοντας το catwalk του 5226 by Celia Kritharioti. Με το viral «Apt» να δίνει τον ρυθμό και το ροζ φόντο να ολοκληρώνει την αισθητική, το trio κατάφερε να ξεσηκώσει το κοινό, μετατρέποντας τη στιγμή σε ένα fun, φωτεινό και απόλυτα νεανικό highlight της βραδιάς.

Η Natasha Kay, η Dat Lilly και η Juicy Couture ξαναέφεραν τα 00’s στη σκηνή του MadWalk 2024. Με την εκρηκτική ερμηνεία του «Hollaback Girl», τα baby pink χείλη και τις βελούδινες φόρμες, κατάφεραν να γυρίσουν το κοινό 20 χρόνια πίσω, αναβιώνοντας τη διάθεση και το στιλ μιας ολόκληρης εποχής με χιούμορ, ενέργεια και pop αισθητική.

Η Klavdia και ο Onemanshow ανέβασαν στα ύψη τη διάθεση του κοινού, ερμηνεύοντας το «The Rhythm Is a Dancer» για το ΔΕΗ Walk of Style x Απόστολος Μητρόπουλος. Με τον χορό και την ενέργειά τους να κυριαρχούν στη σκηνή, κατάφεραν να μετατρέψουν το catwalk σε μια ασταμάτητη γιορτή ρυθμού και διασκέδασης.

Η Ilenia Williams και ο Νίκος Απέργης ερμήνευσαν το «Ήλιε μου», προσδίδοντας μια ατμοσφαιρική νότα στο catwalk της Pink Woman. Με τη φωνή και την παρουσία τους να συμπληρώνουν απόλυτα τη διάθεση της πασαρέλας, δημιούργησαν μια στιγμή γεμάτη συναίσθημα και κομψότητα.

