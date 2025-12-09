MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 09.12.2025

Τα 30 κορυφαία χριστουγεννιάτικα τραγούδια του 21ου αιώνα σύμφωνα με το Billboard

Οι διαχρονικές μελωδίες συναντούν φρέσκες pop επιτυχίες και ευαίσθητες μπαλάντες με τους καλλιτέχνες να χαρίζουν στο κοινό νέους χριστουγεννιάτικους «ύμνους»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το Billboard παρουσιάσε τα 30 κορυφαία χριστουγεννιάτικα τραγούδια του 21ου αιώνα, ξεχωρίζοντας τις δημιουργίες που καθόρισαν και ανανέωσαν τον σύγχρονο ήχο των γιορτών. Η επιλογή αυτή αναδεικνύει την εντυπωσιακή ποικιλία της εορταστικής μουσικής των τελευταίων δεκαετιών, όπου οι διαχρονικές μελωδίες συναντούν φρέσκες pop επιτυχίες και ευαίσθητες μπαλάντες με τους καλλιτέχνες να χαρίζουν στο κοινό νέους χριστουγεννιάτικους «ύμνους». Από εκρηκτικές παραγωγές που κυριαρχούν στα charts έως πιο τρυφερές στιγμές που καταγράφουν την ομορφιά και τη μελαγχολία των γιορτών, η λίστα του Billboard αποτυπώνει τη ζωντανή εξέλιξη μιας παράδοσης που παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της μουσικής κουλτούρας.

30. Sufjan Stevens, «Lumberjack Christmas / No One Can Save You From Christmases Past» (2006)

29. !!!, «And Anyway It’s Christmas» (2013)

28. Lea Michelle, «Christmas in New York» (2019)

27. Norah Jones, «Christmas Calling (Jolly Jones)» (2021)

26. Kylie Minogue, «Every Day’s Like Christmas» (2015)

25. Straight No Chaser feat. Kristen Bell, «Text Me Merry Christmas» (2014)

24. V, «Christmas Tree» ( 2021)

23. Kelly Clarkson και Brett Eldridge, «Under the Mistletoe» (2020)

22. Jimmy Fallon και Meghan Trainor, «Wrap Me Up» (2023)

21. Colbie Caillat, «Christmas in the Sand» (2012)

20. Katy Perry, «Cozy Little Christmas» (2018)

19. Dan + Shay, «Take Me Home for Christmas» (2020)

18. Coldplay, «Christmas Lights» (2010)

17. Sabrina Carpenter, «A Nonsense Christmas» (2022)

16. Bleachers, «Merry Christmas, Please Don’t Call» (2024)

15. Kacey Musgraves, «Christmas Makes Me Cry» (2016)

14. Gwen Stefani και Blake Shelton, «You Make It Feel Like Christmas» (2017)

13. Jonas Brothers, «Like It’s Christmas» (2019)

12. Leona Lewis, «One More Sleep» (2013)

11. Ingrid Michaelson και Sara Bareilles, «Winter Song» (2008)

10. John Legend, «You Deserve It All» (2021)

9. Taylor Swift, «Christmas Tree Farm» (2019)

8. Pentatonix, «That’s Christmas to Me» (2014)

7. Michael Bublé, «Cold December Night» (2011)

6. Mariah Carey, «Oh Santa!» (2010)

5. Train, «Shake Up Christmas» (2010)

4. Justin Bieber, «Mistletoe» (2011)

3. Sia, «Snowman» (2017)

2. Ariana Grande, «Santa Tell Me» (2014)

1. Kelly Clarkson, «Underneath the Tree» (2013)

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

