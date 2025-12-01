20 ελληνικά τραγούδια για να φτιάξεις την πιο cool χριστουγεννιάτικη playlist

Από την Έλενα Παπαρίζου και τη Δέσποινα Βανδή μέχρι την Ελένη Φουρέιρα και τον Κωνσταντίνο Αργυρό, τα τραγούδια που υπόσχονται να γεμίσουν τις γιορτές με ρυθμό, λάμψη και χριστουγεννιάτικη μαγεία

Οι δρόμοι έχουν γεμίσει με λαμπιόνια, οι βιτρίνες με χρώματα. Στο σπίτι το έλατο έχει πάρει περίοπτη θέση στο σαλόνι και από την κουζίνα αναδύονται ευωδίες από μπισκότα, γλυκά και ζεστά ροφήματα, δημιουργώντας μια ζεστή ατμόσφαιρα. Ωστόσο, Χριστούγεννα χωρίς μουσική δεν νοούνται. Η μουσική είναι εκείνη που δίνει ρυθμό στη γιορτινή διάθεση, που σε ταξιδεύει, που ξυπνά μνήμες και που κάνει ακόμη και την πιο απλή στιγμή να μοιάζει λίγο πιο μαγική. Γι’ αυτό συγκεντρώσαμε τα πιο αγαπημένα ελληνικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια, αυτά που ακούγονται κάθε χρόνο, αυτά που όσα χρόνια κι αν περάσουν παραμένουν συνδεδεμένα με τη λαμπερή, νοσταλγική και χαρούμενη πλευρά των γιορτών. Τραγούδια που θα σε ανεβάσουν, θα σε συγκινήσουν, θα σε βάλουν σε ρυθμό ή θα δημιουργήσουν το ιδανικό φόντο για μια ζεστή βραδιά στο σπίτι.

1. Έλενα Παπαρίζου – «Χριστούγεννα Ξανά»

Μουσική / Στίχοι: Αναστάσιος Α. Παπαναστασίου, ARCADE

Το απόλυτο χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Η Έλενα Παπαρίζου γεμίζει τον χώρο ενέργεια, χαρά και έναν pop ήχο που απογειώνει τη γιορτινή διάθεση.

2. Δέσποινα Βανδή – «Χριστούγεννα»

Στίχοι-μουσική: Φοίβος

Η Δέσποινα Βανδή σε ένα τραγούδι γεμάτο ζεστασιά, γλυκιά νοσταλγία και ένα ρυθμό που γίνεται αμέσως κομμάτι των γιορτών.

3. Ελένη Φουρέιρα – «Σ’ Αγαπώ»

Στίχοι: Χριστόδουλος Σιγανός / Valentino / Τerry Πετράς – Μουσική: Χριστόδουλος Σιγανός

Η Ελένη Φουρέιρα υπογράφει ένα σύγχρονο, φωτεινό και άκρως εορταστικό τραγούδι γεμάτο pop στοιχεία και ρυθμό που σε παρασύρει.

4. Κώστας Μαρτάκης – «Ως τα Χριστούγεννα»

Στίχοι-μουσική: Φοίβος

Ένα κομμάτι γεμάτο προσμονή και χριστουγεννιάτικο ρομαντισμό. Ο Κώστας Μαρτάκης τραγουδά για εκείνη τη μοναδική αίσθηση αναμονής των γιορτών, δημιουργώντας μια ζεστή και τρυφερή ατμόσφαιρα.

5. Stan – «Φέτος τα Χριστούγεννα»

Στίχοι-μουσική: Stan (Στράτος Αντιπαριότης) – Snapyourfingaz (Μάνος Δεδεβέσης)

Μοντέρνο, συναισθηματικό και γεμάτο pop στοιχεία, το τραγούδι του Stan συνοδεύει τέλεια τις ήρεμες στιγμές των γιορτών. Αποπνέει ζεστασιά και ρομαντισμό, ιδανικό για βράδια με χαμηλό φωτισμό και ζεστά ροφήματα.

6. Καλομοίρα – «Τα Χριστούγεννα Αυτά»

Στίχοι: Αργύρης Χατζηνάκης – Μουσική: Ανδρέας Λάμπρου

Ένα τραγούδι γεμάτο φως, ενέργεια και ενθουσιασμό. Είναι η τέλεια επιλογή για ένα fun, feel-good χριστουγεννιάτικο mood.

7. Καίτη Γαρμπή – «Ο Άη Βασίλης Πάλι Θα ’Ρθει»

Santa Claus is coming to Town H. Gillespie-J.F. Coots – Ελληνικοί στίχοι: Μάρθα Λογοθέτου

Η Καίτη Γαρμπή με τη χαρακτηριστική της ερμηνεία δημιουργεί ένα τραγούδι φωτεινό, χαρούμενο και άκρως χριστουγεννιάτικο, που ταιριάζει ιδανικά σε κάθε στιγμή.

8. Κωνσταντίνος Αργυρός – «Χριστούγεννα Μαζί»

Στίχοι: Ελεάννα Βραχάλη & Κωνσταντίνος Αργυρός – Μουσική: Κωνσταντίνος Αργυρός & Μάριος Ψιμόπουλος

Ρομαντικό και φωτεινό, το κομμάτι του Κωνσταντίνου Αργυρού γεμίζει τον χώρο με ζεστασιά και αγάπη.

9. Άντζυ Σαμίου – «Τα Πιο Γλυκά Χριστούγεννα»

Στίχοι-μουσική: Άντζυ Σαμίου

Ένα τραγούδι που συνδυάζει νοσταλγία και κλασική ελληνική χριστουγεννιάτικη αισθητική. Η Άντζυ Σαμίου δημιουργεί μια μελωδία που γεμίζει τον χώρο τρυφερότητα.

10. Ημισκούμπρια – «Τα Χριστούγεννα Σημαίνουν»

Στίχοι: Δημήτρης Μεντζέλος, Μιθριδάτης – Μουσική: Πρύτανης

Ιδιαίτερο, χιουμοριστικό και απόλυτα cult, το τραγούδι των Ημισκουμπρίων προσφέρει μια πιο ανάλαφρη πινελιά στην playlist. Είναι τέλειο για το ρεβεγιόν και για να ανεβάσει τη διάθεση σε μια πιο fun, παιχνιδιάρικη κατεύθυνση.

11. Θάνος Καλλίρης – «Τα Χριστούγεννα με Σένα»

Στίχοι: Ελένη Μαβίλη – Μουσική: Θάνος Καλλίρης

Ρομαντικό και ζεστό, το τραγούδι του Θάνου Καλλίρη έχει γίνει συνώνυμο με τον ελληνικό γιορτινό ήχο.

12. Έφη Σαρρή – «Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά»

Στίχοι: Γιώργος Οικονομάκης – Μουσική: Ανδρέας Λάμπρου

Ένα κομμάτι που έχει γράψει τη δική του ιστορία στις γιορτές. Η Έφη Σαρρή δημιουργεί μια εκρηκτική, χαρούμενη διάθεση που θυμίζει ελληνικό χριστουγεννιάτικο πάρτι.

13. Αντώνης Λουδάρος – «Χριστούγεννα Αγκαλιά»

Στίχοι: ΡεβέκκαΡούσση – Μουσική: Ανδρέας Λάμπρου

Φιλική συμμετοχή: Θοδωρής Αθερίδης, Σμαράγδα Καρύδη, Τάνια Τρύπη, Μέμος Μπεγνής, Μπέτυ & Ματθίλδη Μαγγίρα, Σαλίνα, η μικρή Μαρίνα Σπανού και ο Κώστας Βουτσάς

Ζεστό και γλυκό, το τραγούδι του Αντώνη Λουδάρου αποπνέει μια οικογενειακή, τρυφερή διάθεση.

14. Σάκης Ρουβάς – «Χρόνια Πολλά»

Στίχοι: Βαγγέλης Κωνσταντινίδης – Μουσική: Νίκος Τερζής

Λαμπερό, εορταστικό και γεμάτο ενέργεια, το τραγούδι του Σάκη Ρουβά προσφέρει εκείνο το glamorous στοιχείο που απογειώνει το γιορτινό κλίμα.

15. Κατερίνα Στικούδη – «Τα Χριστούγεννά Μου Εσύ»

Στίχοι-μουσική: Λεωνίδας Σώζος

Η Κατερίνα Στικούδη υπογράφει ένα μοντέρνο, pop και απόλυτα φωτεινό τραγούδι που μπαίνει αμέσως στη λίστα με τις πιο αγαπημένες ελληνικές γιορτινές επιτυχίες.

16. Γιώργος Κακοσαίος – «Είναι Χριστούγεννα… Γι’ Αυτό»

Στίχοι: Νίκος Σαρρής – Μουσική: Γιώργος Κακοσαίος

Ιδανικό για όποιον θέλει ένα πιο «φρέσκο» χριστουγεννιάτικο άκουσμα που όμως κρατά την παραδοσιακή γιορτινή αύρα.

17. Josephine – «Είναι Χριστούγεννα»

Στίχοι: Λεωνίδας Σώζος – Μουσική: Λεωνίδας Σώζος, Βασίλης Κουμεντάκος

Η Josephine φέρνει μια pop έκρηξη που ταιριάζει απόλυτα σε προετοιμασίες ρεβεγιόν, πάρτι και γενικότερα σε στιγμές που θέλεις να ανεβάσεις τη διάθεση.

18. Οι Καμπάνες Χτυπούν – ONE (2001)

Διασκευή του «Last Christmas»των Wham! Ελληνική Στίχοι: Μαίρη Ελευθεριάδου – Μουσική: George Michael

Οι ONE παίρνουν το αγαπημένο «Last Christmas» των Wham! και το μεταμορφώνουν σε μια καθαρά ελληνική, pop εκδοχή που έχει μείνει βαθιά χαραγμένη στη μνήμη μιας ολόκληρης γενιάς. Το «Οι Καμπάνες Χτυπούν» κρατάει την μελωδική γλυκόπικρη αύρα του πρωτότυπου, αλλά της δίνει μια πιο φωτεινή, ζεστή ενέργεια που αποτυπώνει τέλεια τα 00s και την εποχή που οι boy bands κυριαρχούσαν στη μουσική σκηνή.

19. Η μπαλάντα των Χριστουγέννων – Νότης Σφακιανάκης

Στίχοι-μουσική: Γιώργος Μουκίδης

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ελληνικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια, η «Μπαλάντα των Χριστουγέννων» φέρει όλη τη μελαγχολική ομορφιά και το συναίσθημα που συνοδεύουν τις γιορτές. Ο Νότης Σφακιανάκης, με τη χαρακτηριστική του χροιά, αποδίδει μια ιστορία γεμάτη νοσταλγία, προσμονή και τρυφερότητα. Η μελωδία του τραγουδιού κινείται ανάμεσα στη γλυκύτητα και τη συγκίνηση, θυμίζοντας πως τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο φως και λάμψη αλλά και βαθύτερα συναισθήματα.

20. Άγιε μου Βασίλη Εσύ – Αμαρυλλίς

Ένα ζεστό, φωτεινό και απόλυτα γιορτινό τραγούδι. Η Αμαρυλλίς, με τη γλυκιά και καθαρή φωνή της, δίνει στο κομμάτι μια παιχνιδιάρικη, ρομαντική διάθεση που ταιριάζει ιδανικά στο πνεύμα των Χριστουγέννων.

Από διαχρονικά classics μέχρι σύγχρονα pop hits, τα ελληνικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια έχουν τη δύναμη να μεταμορφώνουν κάθε στιγμή σε γιορτή. Είτε βρίσκεσαι στο σπίτι απολαμβάνοντας ζεστασιά και χαλαρότητα είτε ετοιμάζεσαι για ένα λαμπερό ρεβεγιόν στην πόλη, η σωστή playlist είναι εκείνη που κάνει τα πάντα λίγο πιο φωτεινά, λίγο πιο μαγικά. Βάλε λοιπόν αυτά τα τραγούδια να παίζουν, άφησε τις γιορτές να σε παρασύρουν και ζήσε την πιο όμορφη εποχή του χρόνου όπως της αξίζει.

