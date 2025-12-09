Ο Bad Bunny έγραψε ιστορία στο Spotify Wrapped 2025

Το τέλος του 2025 βρίσκει τη διεθνή μουσική σκηνή να διαμορφώνεται εκ νέου από τις προτιμήσεις εκατομμυρίων χρηστών του Spotify, καθώς η πλατφόρμα παρουσίασε τα ετήσια στοιχεία της καμπάνιας Wrapped. Με τις ακροάσεις να καταγράφουν ιστορικά υψηλά και τη συμμετοχή του κοινού να ξεπερνά κάθε προηγούμενο, οι φετινές λίστες ανέδειξαν με εμφατικό τρόπο τους πρωταγωνιστές της χρονιάς. Στο επίκεντρο της παγκόσμιας πρωτιάς βρίσκεται ο Bad Bunny, ο οποίος επανακτά τον τίτλο του πιο δημοφιλούς καλλιτέχνη στον κόσμο, συγκεντρώνοντας 19,8 δισεκατομμύρια streams. Με αυτή την επίδοση, ο δημοφιλής ράπερ ξεπέρασε κορυφαία ονόματα όπως οι Taylor Swift, The Weeknd, Drake, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Bruno Mars, Ariana Grande, Arijit Singh και Fuerza Regida, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία του στο σύγχρονο παγκόσμιο μουσικό τοπίο.

Παράλληλα, ο Bad Bunny κατέγραψε ακόμη ένα επίτευγμα, καθώς το άλμπουμ του με τίτλο «DeBÍ TiRAR MáS FOToS» αναδείχθηκε ως το πιο δημοφιλές παγκοσμίως για το 2025. Η δυναμική του καλλιτέχνη αποτυπώθηκε σε όλες τις λίστες της πλατφόρμας, ενισχύοντας περαιτέρω την επιρροή του στη βιομηχανία.

Την ίδια στιγμή, το τραγούδι που σημάδεψε περισσότερο τη χρονιά ήταν το «Die With a Smile», το επιτυχημένο ντουέτο της Lady Gaga και του Bruno Mars. Η συναισθηματική μπαλάντα, που κατάφερε να συνδυάσει τη χροιά της Lady Gaga με το χαρακτηριστικό ύφος του Bruno Mars, έκλεισε το 2025 ως το κορυφαίο παγκόσμιο τραγούδι, κατακτώντας το κοινό σε εντυπωσιακή κλίμακα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Taylor Swift διατήρησε τον τίτλο της κορυφαίας καλλιτέχνιδας της χρονιάς, ενώ το «Luther» του Kendrick Lamar με τη συμμετοχή της SZA αποτέλεσε το περισσότερο streamαρισμένο εγχώριο τραγούδι, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δύναμη της αμερικανικής hip hop σκηνής.

Ιδιαίτερη σημασία για το Spotify είχε και η έκρηξη συμμετοχής στην καμπάνια Wrapped. Μέσα σε μόλις 65 ώρες, περισσότεροι από 250 εκατομμύρια χρήστες αλληλεπίδρασαν με το περιεχόμενο της πλατφόρμας, αριθμός που το 2024 είχε απαιτήσει περισσότερο από μία εβδομάδα για να επιτευχθεί. Μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου, οι κοινοποιήσεις του Wrapped είχαν φτάσει τα 575 εκατομμύρια, με τις αναρτήσεις στο Instagram σχεδόν να διπλασιάζονται σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

