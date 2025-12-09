MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 09.12.2025

Ο Bad Bunny έγραψε ιστορία στο Spotify Wrapped 2025

Ο θρίαμβος ενός καλλιτέχνη που κυριάρχησε στις παγκόσμιες λίστες και το ντουέτο που χάρισε το τραγούδι της χρονιάς
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το τέλος του 2025 βρίσκει τη διεθνή μουσική σκηνή να διαμορφώνεται εκ νέου από τις προτιμήσεις εκατομμυρίων χρηστών του Spotify, καθώς η πλατφόρμα παρουσίασε τα ετήσια στοιχεία της καμπάνιας Wrapped. Με τις ακροάσεις να καταγράφουν ιστορικά υψηλά και τη συμμετοχή του κοινού να ξεπερνά κάθε προηγούμενο, οι φετινές λίστες ανέδειξαν με εμφατικό τρόπο τους πρωταγωνιστές της χρονιάς. Στο επίκεντρο της παγκόσμιας πρωτιάς βρίσκεται ο Bad Bunny, ο οποίος επανακτά τον τίτλο του πιο δημοφιλούς καλλιτέχνη στον κόσμο, συγκεντρώνοντας 19,8 δισεκατομμύρια streams. Με αυτή την επίδοση, ο δημοφιλής ράπερ ξεπέρασε κορυφαία ονόματα όπως οι Taylor Swift, The Weeknd, Drake, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Bruno Mars, Ariana Grande, Arijit Singh και Fuerza Regida, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία του στο σύγχρονο παγκόσμιο μουσικό τοπίο.

Παράλληλα, ο Bad Bunny κατέγραψε ακόμη ένα επίτευγμα, καθώς το άλμπουμ του με τίτλο «DeBÍ TiRAR MáS FOToS» αναδείχθηκε ως το πιο δημοφιλές παγκοσμίως για το 2025. Η δυναμική του καλλιτέχνη αποτυπώθηκε σε όλες τις λίστες της πλατφόρμας, ενισχύοντας περαιτέρω την επιρροή του στη βιομηχανία.

Διάβασε επίσης: Bad Bunny, Karol G και Paloma Morphy: Οι μεγάλοι νικητές των Latin Grammys 2025

Την ίδια στιγμή, το τραγούδι που σημάδεψε περισσότερο τη χρονιά ήταν το «Die With a Smile», το επιτυχημένο ντουέτο της Lady Gaga και του Bruno Mars. Η συναισθηματική μπαλάντα, που κατάφερε να συνδυάσει τη χροιά της Lady Gaga με το χαρακτηριστικό ύφος του Bruno Mars, έκλεισε το 2025 ως το κορυφαίο παγκόσμιο τραγούδι, κατακτώντας το κοινό σε εντυπωσιακή κλίμακα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Taylor Swift διατήρησε τον τίτλο της κορυφαίας καλλιτέχνιδας της χρονιάς, ενώ το «Luther» του Kendrick Lamar με τη συμμετοχή της SZA αποτέλεσε το περισσότερο streamαρισμένο εγχώριο τραγούδι, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δύναμη της αμερικανικής hip hop σκηνής.

https://www.instagram.com/taylorswift/

Ιδιαίτερη σημασία για το Spotify είχε και η έκρηξη συμμετοχής στην καμπάνια Wrapped. Μέσα σε μόλις 65 ώρες, περισσότεροι από 250 εκατομμύρια χρήστες αλληλεπίδρασαν με το περιεχόμενο της πλατφόρμας, αριθμός που το 2024 είχε απαιτήσει περισσότερο από μία εβδομάδα για να επιτευχθεί. Μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου, οι κοινοποιήσεις του Wrapped είχαν φτάσει τα 575 εκατομμύρια, με τις αναρτήσεις στο Instagram σχεδόν να διπλασιάζονται σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Διάβασε επίσης: Κορυφαία κομμάτια Spotify 2025: Αυτό είναι το τραγούδι του Sicario που βρέθηκε στη Νο1 θέση

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Bad Bunny BRUNO MARS Lady Gaga spotify Spotify Wrapped 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Από την οθόνη στο άγχος: 6 λόγοι που η Gen Z είναι η πιο κουρασμένη γενιά από όλες

Από την οθόνη στο άγχος: 6 λόγοι που η Gen Z είναι η πιο κουρασμένη γενιά από όλες

09.12.2025

Δες επίσης

Έξαλλος ο Βαλάντης με τους μουσικούς του on stage – Το video που κάνει τον γύρο του διαδικτύου
Μουσικά Νέα

Έξαλλος ο Βαλάντης με τους μουσικούς του on stage – Το video που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

09.12.2025
«One Night Stan»: Αυτό είναι το νέο project του Stan Αντιπαριώτη
Μουσικά Νέα

«One Night Stan»: Αυτό είναι το νέο project του Stan Αντιπαριώτη

09.12.2025
Διονύσης Σχοινάς – «Μαύρα Χριστούγεννα»: Το πιο ανατρεπτικό γιορτινό τραγούδι & video!
Μουσικά Νέα

Διονύσης Σχοινάς – «Μαύρα Χριστούγεννα»: Το πιο ανατρεπτικό γιορτινό τραγούδι & video!

09.12.2025
Ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει στην Αθηναϊκή νύχτα με την πιο ανατρεπτική συνεργασία του χειμώνα
Μουσικά Νέα

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει στην Αθηναϊκή νύχτα με την πιο ανατρεπτική συνεργασία του χειμώνα

09.12.2025
Η Άννα Βίσση αποχωρεί από τις νυχτερινές πίστες
Μουσικά Νέα

Η Άννα Βίσση αποχωρεί από τις νυχτερινές πίστες

09.12.2025
Ελένη Φουρέιρα: Εξομολογήθηκε για πρώτη φορά τη σκέψη της για μωρό μέσω παρένθετης μητέρας
Μουσικά Νέα

Ελένη Φουρέιρα: Εξομολογήθηκε για πρώτη φορά τη σκέψη της για μωρό μέσω παρένθετης μητέρας

09.12.2025
Έλενα Παπαρίζου: Τα νεότερα για την υγεία της και ο αντικαταστάτης της στο «The Voice»
Videoclips

Έλενα Παπαρίζου: Τα νεότερα για την υγεία της και ο αντικαταστάτης της στο «The Voice»

09.12.2025
Από τον Χατζηγιάννη μέχρι την Ζουγανέλη: Οι τραγουδιστές που δοκιμάστηκαν στην υποκριτική και πέτυχαν
Μουσικά Νέα

Από τον Χατζηγιάννη μέχρι την Ζουγανέλη: Οι τραγουδιστές που δοκιμάστηκαν στην υποκριτική και πέτυχαν

09.12.2025
Τα 30 κορυφαία χριστουγεννιάτικα τραγούδια του 21ου αιώνα σύμφωνα με το Billboard
Μουσικά Νέα

Τα 30 κορυφαία χριστουγεννιάτικα τραγούδια του 21ου αιώνα σύμφωνα με το Billboard

09.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Γονάτισε την εορταστική αγορά η κατάργηση του δώρου

Γονάτισε την εορταστική αγορά η κατάργηση του δώρου