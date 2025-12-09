MadWalk 2025 Mega
Από την οθόνη στο άγχος: 6 λόγοι που η Gen Z είναι η πιο κουρασμένη γενιά από όλες

Από την οθόνη στο άγχος: 6 λόγοι που η Gen Z είναι η πιο κουρασμένη γενιά από όλες
Πώς οι κρίσεις, η οικονομία και η τεχνολογία οδηγούν τη Gen Z σε χρόνια εξουθένωση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Παρότι πολλά από τα εσωτερικά στοιχεία που συμβάλλουν στην προσωπική ευημερία, όπως η εξωστρέφεια και η ψυχική ανθεκτικότητα, χαρακτηρίζουν σημαντικό μέρος της Gen Z, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Φοιτητικά χρέη, υπερβολική έκθεση στις οθόνες και η απουσία αληθινών κοινωνικών χώρων έχουν οδηγήσει πολλούς νέους σε μόνιμη κούραση. Σύμφωνα με έρευνα της Talker Research, περίπου το 35% των Gen Z δηλώνει ότι αισθάνεται εξαντλημένο «όλη την ώρα», παλεύοντας ταυτόχρονα με εσωτερική μοναξιά και κοινωνική απομόνωση.

Ακόμη και στον τομέα της εργασίας, η γενιά αυτή βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κόσμους: τις παραδοσιακές απαιτήσεις των εργοδοτών και τις νέες αξίες που προωθούν ισορροπία ζωής και δουλειάς. Οι υποσχέσεις που άκουσαν μεγαλώνοντας, για σταθερό μέλλον, για επαγγελματική δικαίωση, για «καλύτερες μέρες», μοιάζουν συχνά ανεκπλήρωτες. Κι αυτό είναι μόνο η αρχή.



Παρακάτω ακολουθούν οι 6 σημαντικότεροι λόγοι που καθιστούν τη Gen Z τη πιο κουρασμένη γενιά των τελευταίων δεκαετιών.

1. Χρόνια έλλειψη ποιοτικού ύπνου

Πολλοί νέοι δεν κοιμούνται αρκετά και κυρίως δεν κοιμούνται καλά. Η υπερβολική χρήση κινητών και ο συνεχής «βομβαρδισμός» πληροφοριών, ειδικά πριν τον ύπνο, απορρυθμίζουν τον εγκέφαλο. Η αδιάκοπη ροή εικόνων, ειδήσεων και ειδοποιήσεων κρατά το νευρικό σύστημα σε κατάσταση υπερέντασης, εμποδίζοντας τη χαλάρωση τη στιγμή που τη χρειάζονται περισσότερο.

2. Η εργασία «μπαίνει» στο σπίτι και δεν βγαίνει ποτέ

Παρότι η Gen Z υποστηρίζει την ανάγκη για όρια μεταξύ δουλειάς και προσωπικής ζωής, στην πράξη συχνά δυσκολεύεται να τα εφαρμόσει. Επαγγελματικά emails πριν καν σηκωθούν από το κρεβάτι, μηνύματα εργασίας που συνεχίζονται μέχρι αργά το βράδυ, ειδοποιήσεις που δεν σταματούν ποτέ. Η ανάγκη «να αποδείξουν» ότι εργάζονται σκληρά, λόγω των πολλών στερεοτύπων γύρω από τη νέα γενιά, τους ωθεί να θολώνουν τα όρια και αυτό τους εξουθενώνει.

3. Αποστράγγιση από συνεχείς παγκόσμιες κρίσεις

Ακόμη και αν κάθε γενιά αντιμετώπισε δυσκολίες, η Gen Z τις βιώνει σε πραγματικό χρόνο, μέσα από την οθόνη της. Πολιτικές εντάσεις, φυσικές καταστροφές, κοινωνικές συγκρούσεις, οικονομική αβεβαιότητα, όλα φτάνουν στο κινητό τους μέσα σε δευτερόλεπτα. Η αδιάκοπη αυτή ενημέρωση δεν αφήνει περιθώριο αποστασιοποίησης ή ανάσας, οδηγώντας σε μια μορφή «συλλογικής κόπωσης».

4. Το βάρος του φοιτητικού χρέους

Πολλοί Gen Z μεγάλωσαν με την πεποίθηση ότι το πανεπιστημιακό πτυχίο είναι μονόδρομος για ένα σταθερό και αξιοπρεπές επάγγελμα. Σήμερα, ωστόσο, βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε δάνεια που δυσκολεύονται να αποπληρώσουν, την ώρα που οι ευκαιρίες εργασίας παραμένουν περιορισμένες και συχνά προσωρινές. Η οικονομική πίεση δεν είναι μόνο πρακτική, αλλά και συναισθηματική, αφού συνοδεύεται από απογοήτευση και αίσθηση αδικίας.



5. Η πίεση του ακτιβισμού και της «σωστής στάσης»

Η Gen Z νοιάζεται βαθιά για κοινωνικά ζητήματα και θέλει να συμβάλει στην αλλαγή. Ωστόσο, η συνεχής έκθεση σε ενημερωτικό υλικό, η ανάγκη να είναι πάντα πλήρως ενημερωμένοι και η κριτική στα social media για το «αν κάνουν αρκετά» δημιουργούν μια έντονη ψυχική πίεση. Ο ακτιβισμός πολλές φορές παύει να είναι πηγή ενδυνάμωσης και μετατρέπεται σε μια εξουθενωτική υποχρέωση.

6. Η αίσθηση ότι πρέπει να μετατρέπουν τα πάντα σε εισόδημα

Η οικονομική ανασφάλεια ωθεί πολλούς νέους να θεωρούν ότι κάθε δραστηριότητα πρέπει να αποφέρει χρήματα: ένα χόμπι, μια δημιουργική ενασχόληση, ακόμη και ένα απλό ενδιαφέρον. Η ιδέα ότι «αν δεν το μονοπωλείς, χάνεις χρόνο» έχει καλλιεργηθεί από τα social media αλλά και από την κουλτούρα των side hustles. Το αποτέλεσμα; Ένα μόνιμο αίσθημα ενοχής και εξάντλησης.



Η Gen Z δεν κουράζεται απλώς από την καθημερινότητα. Κουράζεται από μια πραγματικότητα που αλλάζει γρήγορα, από ευθύνες που δεν της αναλογούν, από φόρτο πληροφοριών, από οικονομική πίεση και από μια κοινωνία που απαιτεί συνεχώς περισσότερα.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

