Η Gen Z επαναπροσδιορίζει τον γάμο και βλέπει τον χωρισμό ως νέα αρχή

Για δεκαετίες, το διαζύγιο θεωρούνταν ταμπού, αποτυχία και η τελευταία λύση για ζευγάρια που δεν κατάφερναν να σώσουν τον γάμο τους, ωστόσο, για τη Gen Z, η έννοια του χωρισμού αποκτά εντελώς νέα διάσταση.

Σύμφωνα με τα trends που κυριαρχούν στα social media, αλλά και με παρατηρήσεις ειδικών, οι νέοι πλέον βλέπουν το τέλος ενός γάμου όχι ως αποτυχία, αλλά ως συνειδητή επιλογή για αυτοπροστασία και νέα αρχή. Παράλληλα, η προτίμηση σε προγαμιαίες συμφωνίες αυξάνεται, δείχνοντας μια πιο ρεαλιστική και πρακτική προσέγγιση στον γάμο.

Το διαζύγιο ως νέα αρχή

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν πως η Gen Z μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου η ψυχοθεραπεία, η συζήτηση για όρια και η σημασία της ψυχικής υγείας είναι γνώριμα θέματα. Έννοιες όπως «τοξικότητα», «συναισθηματική κακοποίηση», «αυτοφροντίδα» και «ψυχική ανθεκτικότητα» αποτελούν μέρος της καθημερινής τους γλώσσας. Έτσι, οι νέοι εντοπίζουν πιο γρήγορα προβληματικές σχέσεις και δεν διστάζουν να απομακρυνθούν όταν ο γάμος δεν τους εξυπηρετεί. Σε αντίθεση με παλαιότερες γενιές που παρέμεναν χρόνια σε μια σχέση πριν το διαζύγιο, η Gen Z παίρνει αποφάσεις άμεσα, χωρίς να φοβάται το κοινωνικό κόστος. Στα social media, το διαζύγιο παρουσιάζεται πλέον με θετικό πρόσημο: ως ωριμότητα, ενδυνάμωση ή ακόμα και με χιούμορ.

Η άνοδος των προγαμιαίων συμφωνητικών

Οι νέοι αντιμετωπίζουν τον γάμο πιο ρεαλιστικά και νομικά. Τα προγαμιαία, κάποτε συνδεδεμένα με πλούσιες οικογένειες ή «δύσκολες» συζητήσεις, σήμερα θεωρούνται φυσιολογικά και υπεύθυνα. Η Gen Z έχει δει δύσκολα διαζύγια, έχει πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες και οικονομικά εργαλεία, ενώ οι γυναίκες είναι περισσότερο οικονομικά ανεξάρτητες. Ως αποτέλεσμα, η προστασία περιουσιακών στοιχείων και η οικονομική ασφάλεια γίνονται προτεραιότητες. Οι δικηγόροι αναφέρουν ότι τα προγαμιαία φτάνουν έως και το 40% των υποθέσεων που διαχειρίζονται, με τη Gen Z να τα βλέπει σαν μια τυπική νομική διαδικασία.

Ένας πιο ρεαλιστικός τρόπος να βλέπεις τον γάμο

Οι νέοι σήμερα:

Παντρεύονται αργότερα

Παντρεύονται λιγότερο συχνά

Μπαίνουν στον γάμο με μεγαλύτερη αυτογνωσία

Θέτουν όρια χωρίς δισταγμό

Αντιλαμβάνονται τον γάμο και ως νομική συμφωνία

Η στάση αυτή δεν είναι «κυνική». Αντίθετα, στοχεύει στην προστασία των σχέσεων από τα λάθη των προηγούμενων γενεών και στην ψυχική ισορροπία. Για τη Gen Z, το διαζύγιο δεν είναι πλέον ντροπή αλλά ευκαιρία για μια πιο υγιή ζωή. Με τα προγαμιαία να γίνονται συνήθεια και την κουλτούρα αυτογνωσίας και ορίων να κυριαρχεί, ο γάμος παραμένει σημαντικός, αλλά δεν είναι πλέον δεδομένος ή παγίδα.

