Fashion 02.12.2025

Glam Alert: Τα looks που καθήλωσαν το μπλε χαλί των Fashion Awards 2025

cate_blanchett_fashion_awards
Τα Fashion Awards φωτίζουν το Λονδίνο με την υπέροχη δημιουργικότητα και τις εντυπωσιακές εμφανίσεις των celebrities
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Δεκέμβριος μόλις ξεκίνησε, οι γιορτές πλησιάζουν και η μόδα έχει ακόμη ένα λαμπερό γεγονός να μας καθηλώσει, τα Fashion Awards. Στην καρδιά του Λονδίνου, στο ιστορικό Royal Albert Hall, οι πιο λαμπεροί αστέρες της βιομηχανίας, σχεδιαστές, μοντέλα και A-listers, συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν την απόλυτη δημιουργικότητα της χρονιάς. Η παρουσία του Colman Domingo ως παρουσιαστή εξασφάλισε ότι η βραδιά θα είχε ρυθμό, γοητεία και απρόσμενες στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες.

Από την Anok Yai με Dilara Fındıkoğlu μέχρι την Alex Consani σε McQueen, το μπλε χαλί απέδειξε ότι το μέλλον της μόδας είναι σε ασφαλή και λαμπερά χέρια, κάθε εμφάνιση και κάθε λεπτομέρεια ήταν ένας ύμνος στην εκλεπτυσμένη αισθητική και την τόλμη της νέας γενιάς δημιουργών.

ellie_goulding_fashion
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η βραδιά δεν ήταν μόνο για το θέαμα και τις glam στιγμές, ήταν μια γιορτή των μεγαλύτερων iconic στιγμών της μόδας στο Ηνωμένο Βασίλειο και πέρα από αυτό. Ο Jonathan Anderson αναδείχθηκε Designer of the Year για το έργο του στους οίκους JW Anderson και Dior, η Dilara Findikoglu κέρδισε το βραβείο Vanguard, η Sarah Burton για την Givenchy και η Grace Wales Bonner τιμήθηκαν με το βραβείο γυναικείας και ανδρικής μόδας της χρονιάς, αναδεικνύοντας τη δύναμη και την πρωτοπορία του βρετανικού design.

Μεταξύ των τιμωμένων, η ράπερ Little Simz, ο στιλίστας Sam Woolf και η Anok Yai, που παρέλαβε το πολυαναμενόμενο βραβείο Model of the Year, ήταν η απόλυτη επιβεβαίωση ότι η μόδα είναι μια γιορτή ταλέντου, έμπνευσης και αυθεντικότητας. Τα Fashion Awards υπενθύμισαν σε όλους μας ότι η μόδα δεν είναι απλά ρούχα, είναι ιστορίες, προσωπικότητες και στιγμές που ζωντανεύουν κάθε χρόνο, φωτίζοντας τον δρόμο για τη νέα γενιά δημιουργών.

Cate Blanchett (Givenchy)

cate_blanchett_fashion_awards
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Rita Ora (Tom Ford)

rita_ora_fashion_awards
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Lilly Allen (Valentino)

lilly_allen_fashion_awards
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Anok Yai (Dilara Findikoglu)

Raye

raye_fashion_awards
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Iman

iman_fashion_awards
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Alex Consani (Alexander McQueen)

alex_consani_fashion_awards
https://www.instagram.com/alexandermcqueen/

Lila Moss (16Arlington)

lila_moss_fashion_awards
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Kylie Minogue

Colman Domingo (Burberry)

colman_domingo_fashion_awards
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ellie Goulding

ellie_gouding_fashion_awards
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Sienna Miller

sienna_miller_fashion_awards
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Sharon Stone (Brunello Cucinelli)

sharon_stone_fashion_awards
ΑΠΕ-ΜΠΕ

