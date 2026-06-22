Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 22.06.2026

Από τα MAD VMA 2026 στα ελληνικά street vibes – Η Dara αποχαιρετά την Ελλάδα με λόγια γεμάτα συναίσθημα και ευγνωμοσύνη

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Η Ελλάδα γίνεται το σκηνικό μιας απρόσμενα δυνατής εμπειρίας για τη DARA, που φεύγοντας μιλά για ανθρώπους, ενέργεια και στιγμές που δεν ξεχνιούνται εύκολα
Πόπη Βασιλείου

Η Ελλάδα φαίνεται πως δεν αποτελεί απλώς έναν σταθμό σε ένα ευρωπαϊκό ταξίδι για τη Dara, αλλά μια εμπειρία που αφήνει πίσω της έντονο συναισθηματικό αποτύπωμα. Η γνωστή καλλιτέχνιδα βρέθηκε στη χώρα μας με αφορμή τη συμμετοχή της στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, όμως αυτό που ακολούθησε ξεπέρασε τα όρια μιας απλής επαγγελματικής παρουσίας, μετατρέποντας την επίσκεψή της σε ένα ολοκληρωμένο καλοκαιρινό ταξίδι γεμάτο μουσική, ανθρώπινες στιγμές και θετική ενέργεια.

https://www.instagram.com/darnadude/
https://www.instagram.com/darnadude/

Λίγο πριν αναχωρήσει, η Dara μοιράστηκε με τους followers της ένα ιδιαίτερο post που αποτύπωσε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο όσα έζησε στην Ελλάδα. Με τη φράση «We just won a Gold GOAT Plate in Greece», η ίδια δεν στάθηκε μόνο στη στιγμή, αλλά σε μια συνολική εμπειρία που, όπως φαίνεται, συνδέθηκε βαθιά με τους ανθρώπους και την ατμόσφαιρα που συνάντησε κατά τη διάρκεια της παραμονής της.

Η Dara και ο Δημήτρης Κοντόπουλος βραβεύονται για το «Bangaranga» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Στο ίδιο μήνυμα, η καλλιτέχνιδα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τις γνωριμίες που έκανε, αλλά και για το γεγονός ότι βρέθηκε ανάμεσα σε ανθρώπους που χαρακτήρισε ταλαντούχους και πάνω απ’ όλα αυθεντικούς. Η αναφορά της σε «good energy» και «good vibes» δεν έμεινε απλώς σε επίπεδο λέξεων, αλλά αποτυπώνει την αίσθηση που φαίνεται να της άφησε η ελληνική φιλοξενία και το καλοκαιρινό κλίμα που έζησε από κοντά.

Η παρουσία της στα MAD VMA 2026 αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης, όμως το ταξίδι της στην Ελλάδα εξελίχθηκε σε μια εμπειρία που συνδύασε μουσική σκηνή, επαφή με κόσμο και καθημερινές στιγμές μέσα στην πόλη. Από τα live performances μέχρι τις βόλτες και τις αυθόρμητες στιγμές με νέους φίλους, η παραμονή της στη χώρα απέκτησε έναν πιο προσωπικό και βιωματικό χαρακτήρα.

https://www.instagram.com/darnadude/
https://www.instagram.com/darnadude/
https://www.instagram.com/darnadude/
https://www.instagram.com/darnadude/
https://www.instagram.com/darnadude/
https://www.instagram.com/darnadude/
https://www.instagram.com/darnadude/
https://www.instagram.com/darnadude/
https://www.instagram.com/darnadude/
https://www.instagram.com/darnadude/
https://www.instagram.com/darnadude/
https://www.instagram.com/darnadude/
https://www.instagram.com/darnadude/
https://www.instagram.com/darnadude/

Δεν είναι τυχαίο ότι στο τέλος του μηνύματός της εξέφρασε την επιθυμία να επιστρέψει, γράφοντας «Can’t wait to be back». Μια φράση που λειτουργεί σχεδόν σαν υπόσχεση, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα δεν ήταν απλώς ένας προορισμός για εκείνη, αλλά ένα σημείο αναφοράς που συνδέθηκε με θετικά συναισθήματα και έντονες αναμνήσεις.

https://www.instagram.com/darnadude/
https://www.instagram.com/darnadude/
https://www.instagram.com/darnadude/
https://www.instagram.com/darnadude/

Η ανάρτηση αυτή δεν άργησε να τραβήξει την προσοχή των fans της, οι οποίοι σχολίασαν τη ζεστασιά και την αμεσότητα του μηνύματός της. Σε μια εποχή όπου τα ταξίδια των καλλιτεχνών συχνά περνούν μέσα από γρήγορα στιγμιότυπα, η εμπειρία της Dara στην Ελλάδα φαίνεται να ξεχώρισε για την αυθεντικότητα και τη συναισθηματική της διάσταση, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την εικόνα της χώρας ως προορισμού που αφήνει ισχυρό αποτύπωμα σε όσους τη ζουν από κοντά.

Η Dara με το «Bangaranga» σε ένα show διεθνών προδιαγραφών στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

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DARA MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
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