Μουσικά Νέα 15.12.2025

Big Time Rush στο ΟΑΚΑ: Η πρώτη συναυλία στην Ελλάδα και η στιγμή που ο Carlos μιλάει ελληνικά

Μουσική, νοσταλγία και μια απρόσμενη ελληνική αναφορά που ξεσήκωσε τους fans
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια βραδιά που περίμεναν χρόνια οι Έλληνες fans έγινε χθες πραγματικότητα, καθώς οι Big Time Rush ανέβηκαν στη σκηνή του ΟΑΚΑ και ξεσήκωσαν χιλιάδες θεατές, στην πρώτη τους ζωντανή εμφάνιση στην Ελλάδα. Το αγαπημένο συγκρότημα μετέτρεψε το Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ σε ένα τεράστιο sing-along party, γεμάτο νοσταλγία, ενέργεια και έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Οι Carlos, Kendall, James και Logan απέδειξαν από τα πρώτα λεπτά ότι η σχέση τους με το κοινό παραμένει δυνατή και αυθεντική.

Διάβασε επίσης: Οι top καλλιτέχνες του 2025 σύμφωνα με το Billboard

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, δεν έλειψαν οι προσωπικές στιγμές επικοινωνίας με τους fans, με τον Carlos PenaVega να κλέβει την παράσταση όταν αποφάσισε να μιλήσει στα ελληνικά. Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε με χαμόγελο σε έναν Έλληνα φίλο του, λέγοντας χαρακτηριστικά λίγα λόγια για τον «Γιώργο από την Τρίπολη», προκαλώντας ενθουσιασμό και δυνατά χειροκροτήματα από το κοινό.

@gymgirlvibe #bigtimerushtiktok #greece #fyp #fypシ゚viraltiktok #foruyou ♬ original sound – Elissavet

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα social media πήραν κυριολεκτικά φωτιά, με εκατοντάδες θαυμαστές να μοιράζονται βίντεο και φωτογραφίες από την μεγάλη αυτή βραδιά.

@rea_krem @JAMES MASLOW marry me #btr #athens #greece #bigtimerush #concert ♬ πρωτότυπος ήχος – Panik Records

@gymgirlvibe #bigtimerushtiktok #greece #fyp #fypシ゚viraltiktok #foruyou ♬ original sound – Elissavet

Η χθεσινή εμφάνιση στο ΟΑΚΑ λειτούργησε και ως ιδανική εισαγωγή σε μια άκρως φιλόδοξη χρονιά για τους Big Time Rush. Το συγκρότημα έχει ήδη ανακοινώσει τη νέα του παγκόσμια περιοδεία με τίτλο BIG TIME RUSH IN REAL LIFE WORLDWIDE, η οποία υπόσχεται να είναι η πιο ολοκληρωμένη της καριέρας του.

Η συγκεκριμένη περιοδεία είναι αφιερωμένη στη θρυλική σειρά του Nickelodeon, καθώς το συγκρότημα θα ερμηνεύσει τραγούδια από κάθε επεισόδιο του Big Time Rush, συμπεριλαμβανομένων κομματιών που δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ ζωντανά. Για τους Rushers, αυτό σημαίνει μια μοναδική ευκαιρία να ξαναζήσουν αγαπημένες τηλεοπτικές στιγμές, αλλά και να ανακαλύψουν εκπλήξεις που έχουν ετοιμαστεί ειδικά για την περιοδεία.

Ξεχωριστή νότα στη συναυλιακή εμπειρία δίνουν και οι Katelyn Tarver και Stephen Kramer Glickman, οι τηλεοπτικοί Jo και Gustavo, οι οποίοι θα συμμετέχουν σε όλες τις στάσεις της περιοδείας, μετατρέποντας το tour σε μια πραγματική επανένωση της σειράς επί σκηνής.

Η περιοδεία, σε παραγωγή της Live Nation, ξεκινά στις 9 Ιουλίου από το Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα και περιλαμβάνει περισσότερες από 50 πόλεις σε Ηνωμένες Πολιτείες,  Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη.

Οι Big Time Rush υπόσχονται μια παγκόσμια γιορτή που τιμά ολόκληρη τη διαδρομή τους, τη φιλία τους και τη βαθιά σύνδεση με το κοινό τους, με περισσότερες ημερομηνίες να αναμένονται σύντομα.

Διάβασε επίσης: Αυτά είναι τα κορυφαία τραγούδια του 2025

Big time Rush ΕΛΛΑΔΑ ΟΑΚΑ συγκρότημα ΣΥΝΑΥΛΙΑ
