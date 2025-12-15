Οι top καλλιτέχνες του 2025 σύμφωνα με το Billboard

Το 2025 αποτυπώθηκε στα παγκόσμια charts του Billboard ως μια χρονιά επιβεβαίωσης της διαχρονικής δυναμικής της σύγχρονης ποπ και urban σκηνής, αλλά και ως ένα σημείο καμπής για τον τρόπο με τον οποίο η διεθνής απήχηση διαφοροποιείται από την αμερικανική αγορά. Οι ετήσιες κατατάξεις ανέδειξαν καθαρούς πρωταγωνιστές, με τους Bad Bunny και Sabrina Carpenter να μοιράζονται την κορυφή σε διαφορετικές λίστες και να σηματοδοτούν για πρώτη φορά από το 2021 μια διάσπαση ανάμεσα στο Billboard Global 200 και στο Billboard Global Excl. U.S. Το Global Excl. U.S. είναι παγκόσμια μουσική κατάταξη του Billboard εξαιρουμένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Διάβασε επίσης: Η Sabrina Carpenter δίνει τη «συνταγή» για αποτυχημένα τραγούδια

Η Sabrina Carpenter κατέκτησε την πρώτη θέση στη λίστα Billboard Global 200 Artists, επιβεβαιώνοντας ότι η πορεία της δεν στηρίζεται μόνο σε στιγμιαία επιτυχία αλλά σε σταθερή παρουσία με παγκόσμια εμβέλεια. Αν και τα νέα της τραγούδια κυκλοφόρησαν στο δεύτερο μισό της χρονιάς, η συνολική της απόδοση βασίστηκε κυρίως στις μεγάλες επιτυχίες του 2024, οι οποίες διατήρησαν υψηλά επίπεδα streaming και πωλήσεων σε όλη τη διάρκεια του 2025. Η Sabrina Carpenter κατάφερε έτσι να συνδυάσει φρέσκο υλικό με μακροχρόνια απήχηση, στοιχείο που αποδείχθηκε καθοριστικό για την πρωτιά της.

Διάβασε επίσης: Ο Nick Cave και ο Bryce Dessner υποψήφιοι για πρώτη φορά για Χρυσή Σφαίρα

Στην αντίπερα όχθη, ο Bad Bunny κυριάρχησε στη λίστα Billboard Global Excl. U.S. Artists, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά την τεράστια δύναμή του εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Η κυκλοφορία του άλμπουμ «DeBI TiRAR MaS FOToS» στις 5 Ιανουαρίου είχε άμεσο και εκρηκτικό αντίκτυπο, με πολλά τραγούδια να κάνουν ταυτόχρονα ντεμπούτο στις υψηλότερες θέσεις των παγκόσμιων charts. Η παρουσία του Bad Bunny χαρακτηρίστηκε από αριθμητική κυριαρχία, καθώς κατάφερε να τοποθετήσει μεγάλο μέρος του καταλόγου του στις διεθνείς λίστες, αποδεικνύοντας ότι παραμένει ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Στην πρώτη πεντάδα και των δύο παγκόσμιων κατατάξεων συναντώνται επίσης η Billie Eilish και ο Bruno Mars, δύο καλλιτέχνες που ενσαρκώνουν τη σταθερότητα και τη διάρκεια στην εποχή του streaming. Η Billie Eilish συνέχισε να καταγράφει υψηλές επιδόσεις χάρη σε τραγούδια που παρέμειναν για μεγάλο χρονικό διάστημα στις κορυφαίες θέσεις, ενώ ο Bruno Mars επιβεβαίωσε την ικανότητά του να διατηρεί τη μουσική του στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για πολλούς μήνες.

Η διαφοροποίηση ανάμεσα στις δύο λίστες ολοκληρώνεται με την παρουσία του Kendrick Lamar στην πέμπτη θέση του Billboard Global 200 Artists και της Lady Gaga στην αντίστοιχη θέση του Billboard Global Excl. U.S. Artists. Ο Kendrick Lamar εξακολουθεί να έχει ισχυρή απήχηση στην παγκόσμια αγορά με επίκεντρο τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Lady Gaga διατηρεί εντυπωσιακή διεθνή δυναμική εκτός αμερικανικών συνόρων.

Οι ετήσιες κατατάξεις του Billboard βασίζονται σε συγκεντρωτικά στοιχεία από τις εβδομαδιαίες λίστες της περιόδου από 26 Οκτωβρίου 2024 έως 18 Οκτωβρίου 2025, λαμβάνοντας υπόψη πωλήσεις, streaming, ραδιοφωνικό airplay και ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ, όπως καταγράφονται από τη Luminate. Το τελικό αποτέλεσμα αναδεικνύει μια ξεκάθαρη τάση, όπου οι καλλιτέχνες που συνδυάζουν νέα κυκλοφορία με αντοχή στον χρόνο είναι εκείνοι που διαμορφώνουν το παγκόσμιο μουσικό τοπίο.

Διάβασε επίσης: Taylor Swift: Πώς ξόδεψε τα αστρονομικά έσοδα της περιοδείας Eras Tour

Billboard Global 200 Artists 2025

Sabrina Carpenter Bad Bunny Billie Eilish Bruno Mars Kendrick Lamar

Billboard Global Excl. U.S. Artists 2025

Bad Bunny Sabrina Carpenter Billie Eilish Bruno Mars Lady Gaga

Διάβασε επίσης: Η Rihanna και οι Queen καταρρίπτουν ιστορικά ρεκόρ στο YouTube

Δες κι αυτό…