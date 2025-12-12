MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 12.12.2025

Taylor Swift: Πώς ξόδεψε τα αστρονομικά έσοδα της περιοδείας Eras Tour

Η Taylor Swift εξηγεί πώς ο ιστορικός θρίαμβος της περιοδείας της οδήγησε στο να πάρει πίσω τα δικαιώματα της μουσικής της
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Taylor Swift αποκάλυψε δημόσια πώς αξιοποίησε τα έσοδα από την παγκόσμια περιοδεία «Eras Tour», η οποία εξελίχθηκε σε μία από τις πιο επιτυχημένες στην ιστορία της μουσικής βιομηχανίας. Η τραγουδίστρια και δημιουργός μίλησε στην εκπομπή «The Stephen Colbert Show», εξηγώντας ότι η μεγαλύτερη επένδυση που πραγματοποίησε ήταν η απόκτηση των δικαιωμάτων των αυθεντικών ηχογραφήσεων του καταλόγου της. «Έτσι ξόδεψα τα χρήματα από την περιοδεία Eras Tour. Οι θαυμαστές μου είναι ο λόγος που κατάφερα να πάρω πίσω τη μουσική μου», δήλωσε η Taylor Swift, τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο του κοινού της στην επαγγελματική της διαδρομή.

Taylor Swift
https://www.instagram.com/taylorswift/

Διάβασε επίσης: Η Taylor Swift παραδέχεται πιο είναι το Νο.1 αγαπημένο της τραγούδι

Σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times, η περιοδεία «Eras Tour» ξεπέρασε σε έσοδα τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια από πωλήσεις εισιτηρίων. Η Taylor Swift ανακοίνωσε τον Μάιο ότι κατάφερε να εξαγοράσει τα μουσικά της masters από την εταιρεία Shamrock Capital, η οποία τα είχε αποκτήσει το 2020 από την Ithaca Holdings του Scooter Braun. Όπως είχε γίνει τότε γνωστό, η Ithaca Holdings είχε καταβάλει περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια για τα πρώτα 6 άλμπουμ της καλλιτέχνιδας.

Σε επιστολή που είχε δημοσιεύσει στην επίσημη ιστοσελίδα της, η Taylor Swift είχε χαρακτηρίσει την εξέλιξη αυτή ως την απόλυτη εκπλήρωση ενός ονείρου ζωής. «Το μόνο που ήθελα ήταν η ευκαιρία να δουλέψω τόσο σκληρά ώστε κάποια μέρα να μπορέσω να αγοράσω τα masters μου πλήρως, χωρίς όρους, χωρίς συνεργασίες, με απόλυτη αυτονομία. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στη Shamrock Capital που ήταν οι πρώτοι που μου το προσέφεραν», είχε γράψει.

https://www.instagram.com/taylorswift/

Η ίδια επισήμανε ότι το 2025 αποδείχθηκε μια χρονιά καθοριστική όχι μόνο επαγγελματικά αλλά και προσωπικά. Εκτός από την απόκτηση των μουσικών της δικαιωμάτων, η Taylor Swift ανακοίνωσε και τον αρραβώνα της με τον Travis Kelce τον Αύγουστο, δύο χρόνια μετά την αρχή της σχέσης τους. «Το να αρραβωνιαστώ τον έρωτα της ζωής μου και να πάρω πίσω όλη μου τη μουσική ήταν δύο πράγματα που θα μπορούσαν απλώς να μην είχαν συμβεί ποτέ. Δεν ήταν θέμα χρόνου. Και για τα δύο είμαι βαθιά ευγνώμων», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στον Stephen Colbert.

Η επιτυχία της περιοδείας είχε αντίκτυπο και στους ανθρώπους που εργάστηκαν δίπλα της. Σύμφωνα με στοιχεία που έγιναν γνωστά, τα μέλη του συνεργείου της περιοδείας έλαβαν συνολικά 197 εκατομμύρια δολάρια σε μπόνους, ενώ η εμπειρία των συναυλιών άφησε έντονο αποτύπωμα και στους θαυμαστές της. Η Taylor Swift αναφέρθηκε στα βραχιολάκια φιλίας και στις έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις που περιέγραφαν οι θεατές. «Βλέπαμε την τεράστια ζήτηση για την περιοδεία, αλλά πίστευα ότι οφειλόταν στο ότι είχα κυκλοφορήσει 5 άλμπουμ χωρίς να τα έχω παρουσιάσει ζωντανά. Δεν συνειδητοποίησα τι πραγματικά σήμαινε αυτό μέχρι να αρχίσω να ακούω τις εμπειρίες των ανθρώπων», εξήγησε.

www.instagram.com/taylorswift

Η Taylor Swift τόνισε ότι ο σχεδιασμός της περιοδείας είχε ως βασικό στόχο τη δημιουργία μιας εμπειρίας απόδρασης για το κοινό. «Σε όλη μου τη ζωή προσπαθώ να καταλάβω πώς μπορείς όχι απλώς να διασκεδάσεις τους ανθρώπους, αλλά να τους μεταφέρεις μακριά από τα προβλήματά τους, από το άγχος και την καθημερινότητά τους. Πώς δημιουργείς πραγματικά μια αίσθηση διαφυγής», ανέφερε.

Taylor Swift
https://www.instagram.com/taylorswift/

Κλείνοντας, η Taylor Swift υπογράμμισε ότι η επιτυχία της περιοδείας ανήκει πρωτίστως στους θαυμαστές της. «Στο τέλος, ήταν η σύνδεση των ανθρώπων με αυτό που δημιουργήσαμε που έκανε την περιοδεία αυτό που ήταν. Σας ευχαριστώ πραγματικά όλους», κατέληξε.

Διάβασε επίσης: Δες το trailer του The Eras Tour The Final Show της Taylor Swift

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Eras Tour Taylor Swift
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Βάσω Λασκαράκη: Η άγνωστη περιπέτεια υγείας της κόρης της – «Έμεινε στο νοσοκομείο 11 μέρες»

Βάσω Λασκαράκη: Η άγνωστη περιπέτεια υγείας της κόρης της – «Έμεινε στο νοσοκομείο 11 μέρες»

12.12.2025
Επόμενο
Ο Θανάσης Πάτρας στο «After Dark» με τον Θέμη Γεωργαντά

Ο Θανάσης Πάτρας στο «After Dark» με τον Θέμη Γεωργαντά

12.12.2025

Δες επίσης

Γιώργος Μαζωνάκης: Το μήνυμα για τον Διονύση Σαββόπουλο και η διασκευή του «Θαλασσογραφία»
Μουσικά Νέα

Γιώργος Μαζωνάκης: Το μήνυμα για τον Διονύση Σαββόπουλο και η διασκευή του «Θαλασσογραφία»

12.12.2025
Eurovision: Η δημόσια στήριξη της Μαρίνας Σάττι στο Nemo για την επιστροφή του τρόπαιου λόγω Ισραήλ
Μουσικά Νέα

Eurovision: Η δημόσια στήριξη της Μαρίνας Σάττι στο Nemo για την επιστροφή του τρόπαιου λόγω Ισραήλ

12.12.2025
Το Nemo στέλνει πίσω το τρόπαιο της Eurovision μετά τις συζητήσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ
Μουσικά Νέα

Το Nemo στέλνει πίσω το τρόπαιο της Eurovision μετά τις συζητήσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ

12.12.2025
Το πιο dark cabaret της Αθήνας έρχεται στο Red Jasper για 3 Δευτέρες του Δεκεμβρίου!
City Guide

Το πιο dark cabaret της Αθήνας έρχεται στο Red Jasper για 3 Δευτέρες του Δεκεμβρίου!

12.12.2025
Ο Nick Cave και ο Bryce Dessner υποψήφιοι για πρώτη φορά για Χρυσή Σφαίρα
Μουσικά Νέα

Ο Nick Cave και ο Bryce Dessner υποψήφιοι για πρώτη φορά για Χρυσή Σφαίρα

12.12.2025
Η Taylor Swift παραδέχεται πιο είναι το Νο.1 αγαπημένο της τραγούδι
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift παραδέχεται πιο είναι το Νο.1 αγαπημένο της τραγούδι

11.12.2025
Ο Γιώργος Τσαλίκης μάς ανοίγει το σπίτι του και αφιερώνει «Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά… Μια χαρά» με Χριστοφόρου & ONE
Μουσικά Νέα

Ο Γιώργος Τσαλίκης μάς ανοίγει το σπίτι του και αφιερώνει «Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά… Μια χαρά» με Χριστοφόρου & ONE

11.12.2025
Κατερίνα: Νέα επιτυχία, νέο video clip και το TikTok τη δικαιώνει
Μουσικά Νέα

Κατερίνα: Νέα επιτυχία, νέο video clip και το TikTok τη δικαιώνει

11.12.2025
Ο Moby στην Πλατεία Νερού τον Ιούλιο στο Release Athens 2026!
City Guide

Ο Moby στην Πλατεία Νερού τον Ιούλιο στο Release Athens 2026!

11.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Θα απολογηθεί κανείς για το φιάσκο της Πειραιώς στη Snappi;

Θα απολογηθεί κανείς για το φιάσκο της Πειραιώς στη Snappi;

Δεύτερη ευκαιρία θέλει ο Τσίπρας, για να… ξεχαστεί η πρώτη

Δεύτερη ευκαιρία θέλει ο Τσίπρας, για να… ξεχαστεί η πρώτη