Taylor Swift: Πώς ξόδεψε τα αστρονομικά έσοδα της περιοδείας Eras Tour

Η Taylor Swift εξηγεί πώς ο ιστορικός θρίαμβος της περιοδείας της οδήγησε στο να πάρει πίσω τα δικαιώματα της μουσικής της

Η Taylor Swift αποκάλυψε δημόσια πώς αξιοποίησε τα έσοδα από την παγκόσμια περιοδεία «Eras Tour», η οποία εξελίχθηκε σε μία από τις πιο επιτυχημένες στην ιστορία της μουσικής βιομηχανίας. Η τραγουδίστρια και δημιουργός μίλησε στην εκπομπή «The Stephen Colbert Show», εξηγώντας ότι η μεγαλύτερη επένδυση που πραγματοποίησε ήταν η απόκτηση των δικαιωμάτων των αυθεντικών ηχογραφήσεων του καταλόγου της. «Έτσι ξόδεψα τα χρήματα από την περιοδεία Eras Tour. Οι θαυμαστές μου είναι ο λόγος που κατάφερα να πάρω πίσω τη μουσική μου», δήλωσε η Taylor Swift, τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο του κοινού της στην επαγγελματική της διαδρομή.

Διάβασε επίσης: Η Taylor Swift παραδέχεται πιο είναι το Νο.1 αγαπημένο της τραγούδι

Σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times, η περιοδεία «Eras Tour» ξεπέρασε σε έσοδα τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια από πωλήσεις εισιτηρίων. Η Taylor Swift ανακοίνωσε τον Μάιο ότι κατάφερε να εξαγοράσει τα μουσικά της masters από την εταιρεία Shamrock Capital, η οποία τα είχε αποκτήσει το 2020 από την Ithaca Holdings του Scooter Braun. Όπως είχε γίνει τότε γνωστό, η Ithaca Holdings είχε καταβάλει περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια για τα πρώτα 6 άλμπουμ της καλλιτέχνιδας.

Σε επιστολή που είχε δημοσιεύσει στην επίσημη ιστοσελίδα της, η Taylor Swift είχε χαρακτηρίσει την εξέλιξη αυτή ως την απόλυτη εκπλήρωση ενός ονείρου ζωής. «Το μόνο που ήθελα ήταν η ευκαιρία να δουλέψω τόσο σκληρά ώστε κάποια μέρα να μπορέσω να αγοράσω τα masters μου πλήρως, χωρίς όρους, χωρίς συνεργασίες, με απόλυτη αυτονομία. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στη Shamrock Capital που ήταν οι πρώτοι που μου το προσέφεραν», είχε γράψει.

Η ίδια επισήμανε ότι το 2025 αποδείχθηκε μια χρονιά καθοριστική όχι μόνο επαγγελματικά αλλά και προσωπικά. Εκτός από την απόκτηση των μουσικών της δικαιωμάτων, η Taylor Swift ανακοίνωσε και τον αρραβώνα της με τον Travis Kelce τον Αύγουστο, δύο χρόνια μετά την αρχή της σχέσης τους. «Το να αρραβωνιαστώ τον έρωτα της ζωής μου και να πάρω πίσω όλη μου τη μουσική ήταν δύο πράγματα που θα μπορούσαν απλώς να μην είχαν συμβεί ποτέ. Δεν ήταν θέμα χρόνου. Και για τα δύο είμαι βαθιά ευγνώμων», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στον Stephen Colbert.

Η επιτυχία της περιοδείας είχε αντίκτυπο και στους ανθρώπους που εργάστηκαν δίπλα της. Σύμφωνα με στοιχεία που έγιναν γνωστά, τα μέλη του συνεργείου της περιοδείας έλαβαν συνολικά 197 εκατομμύρια δολάρια σε μπόνους, ενώ η εμπειρία των συναυλιών άφησε έντονο αποτύπωμα και στους θαυμαστές της. Η Taylor Swift αναφέρθηκε στα βραχιολάκια φιλίας και στις έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις που περιέγραφαν οι θεατές. «Βλέπαμε την τεράστια ζήτηση για την περιοδεία, αλλά πίστευα ότι οφειλόταν στο ότι είχα κυκλοφορήσει 5 άλμπουμ χωρίς να τα έχω παρουσιάσει ζωντανά. Δεν συνειδητοποίησα τι πραγματικά σήμαινε αυτό μέχρι να αρχίσω να ακούω τις εμπειρίες των ανθρώπων», εξήγησε.

Η Taylor Swift τόνισε ότι ο σχεδιασμός της περιοδείας είχε ως βασικό στόχο τη δημιουργία μιας εμπειρίας απόδρασης για το κοινό. «Σε όλη μου τη ζωή προσπαθώ να καταλάβω πώς μπορείς όχι απλώς να διασκεδάσεις τους ανθρώπους, αλλά να τους μεταφέρεις μακριά από τα προβλήματά τους, από το άγχος και την καθημερινότητά τους. Πώς δημιουργείς πραγματικά μια αίσθηση διαφυγής», ανέφερε.

Κλείνοντας, η Taylor Swift υπογράμμισε ότι η επιτυχία της περιοδείας ανήκει πρωτίστως στους θαυμαστές της. «Στο τέλος, ήταν η σύνδεση των ανθρώπων με αυτό που δημιουργήσαμε που έκανε την περιοδεία αυτό που ήταν. Σας ευχαριστώ πραγματικά όλους», κατέληξε.

Διάβασε επίσης: Δες το trailer του The Eras Tour The Final Show της Taylor Swift

Δες κι αυτό…