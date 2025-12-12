MadWalk 2025 Mega
Ο Θανάσης Πάτρας στο «After Dark» με τον Θέμη Γεωργαντά

Το Σάββατο στις 00:45 στο Open, ο Θανάσης Πάτρας συναντά τον Θέμη Γεωργαντά για μία απολαυστική και ανοιχτή συζήτηση
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Θέμης Γεωργαντάς υποδέχεται τον Θανάση Πάτρα, στο «After Dark» , αυτό το Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου, στις 00:45 στο OPEN.

Ο δημοφιλής παρουσιαστής μιλάει για την επιλογή του να κάνει φέτος μία αμιγώς ψυχαγωγική εκπομπή. Αποκαλύπτει ότι καθώς μεγαλώνει έχει αποκτήσει μία διαφορετική φιλοσοφία για τη ζωή και προσπαθεί να έχει περισσότερο ποιοτικό χρόνο, καθώς πολλές παραβλέπουμε το γεγονός ότι είμαστε άνθρωποι και ότι πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι.

Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, παραδέχεται ότι είναι δύσκολο να μείνεις πολλά χρόνια με έναν άνθρωπο και ότι ο γάμος είναι λαχείο και αγώνας. Μάλιστα δηλώνει ότι δεν μπορεί να φανταστεί τη ζωή του χωρίς τη γυναίκα του καθώς είναι βράχος και πυλώνας για αυτόν.

Στην παρέα του «After Dark» προστέθηκε και ο αγαπημένος συνεργάτης του Θανάση, ο Γιώργος Κρικοριάν. Εννοείται ότι δεν αντιστάθηκαν στα παιχνίδια του Θέμη. Άραγε «Δάγκωσαν τη γλώσσα τους» ή μίλησαν για όλους και για όλα;

Φυσικά ακολουθεί ένα άκρως αποκαλυπτικό εξομολογητήριο με τις πιο hot ερωτήσεις. Θα καταφέρει ο Θανάσης Πάτρας να απαντήσει με ειλικρίνεια στις ερωτήσεις του Θέμη;

«After Dark», Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 00:45 στο OPEN.

