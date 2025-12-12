Γιώργος Μαζωνάκης: Το μήνυμα για τον Διονύση Σαββόπουλο και η διασκευή του «Θαλασσογραφία»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης «έντυσε» με τη «Θαλασσογραφία» του, που κυκλοφορεί από την Panik Records, την πιο ιδιαίτερη στιγμή του φετινού Madwalk

Ο Γιώργος Μαζωνάκης παρουσιάζει τη θρυλική «Θαλασσογραφία» του Διονύση Σαββόπουλου μέσα από το δικό του καλλιτεχνικό πρίσμα.

Ο ίδιος αναφέρει: «Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν και είναι ο Διονύσης Σαββόπουλος. Ευχαριστώ την οικογένειά του που μου έδωσε την άδεια να πω τη “Θαλασσογραφία”, ένα κομμάτι που αγαπώ από παλιά και ήθελα πολύ να πω. Νιώθω ότι αυτό το κομμάτι υπήρχε από πάντα μέσα στον λαιμό μου. Σας παραδίδω λοιπόν τη “Θαλασσογραφία”… να μας πας στα πέρα μέρη… Γιώργος Μαζωνάκης».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης «έντυσε» με τη «Θαλασσογραφία» του, που κυκλοφορεί από την Panik Records, την πιο ιδιαίτερη στιγμή του φετινού Madwalk, αποσπώντας αποθεωτικά σχόλια για τη διασκευή και το act του.

Η «Θαλασσογραφία», ένα από τα αμέτρητα σπουδαία και διαχρονικά τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου, κυκλοφόρησε το 1969 στον δίσκο «Το Περιβόλι του Τρελλού», έναν από τους σημαντικότερους στα ελληνικά μουσικά χρονικά.

Βρείτε τη «Θαλασσογραφία» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/thalassografia

