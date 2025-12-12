MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 12.12.2025

Γιώργος Μαζωνάκης: Το μήνυμα για τον Διονύση Σαββόπουλο και η διασκευή του «Θαλασσογραφία»

Γιώργος Μαζωνάκης
Ο Γιώργος Μαζωνάκης «έντυσε» με τη «Θαλασσογραφία» του, που κυκλοφορεί από την Panik Records, την πιο ιδιαίτερη στιγμή του φετινού Madwalk
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Γιώργος Μαζωνάκης παρουσιάζει τη θρυλική «Θαλασσογραφία» του Διονύση Σαββόπουλου μέσα από το δικό του καλλιτεχνικό πρίσμα.

Ο ίδιος αναφέρει: «Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν και είναι ο Διονύσης Σαββόπουλος. Ευχαριστώ την οικογένειά του που μου έδωσε την άδεια να πω τη “Θαλασσογραφία”, ένα κομμάτι που αγαπώ από παλιά και ήθελα πολύ να πω. Νιώθω ότι αυτό το κομμάτι υπήρχε από πάντα μέσα στον λαιμό μου. Σας παραδίδω λοιπόν τη “Θαλασσογραφία”… να μας πας στα πέρα μέρη… Γιώργος Μαζωνάκης».

Γιώργος Μαζωνάκης
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Διάβασε επίσης: Κατερίνα: Νέα επιτυχία, νέο video clip και το TikTok τη δικαιώνει

Ο Γιώργος Μαζωνάκης «έντυσε» με τη «Θαλασσογραφία» του, που κυκλοφορεί από την Panik Records, την πιο ιδιαίτερη στιγμή του φετινού Madwalk, αποσπώντας αποθεωτικά σχόλια για τη διασκευή και το act του.

Η «Θαλασσογραφία», ένα από τα αμέτρητα σπουδαία και διαχρονικά τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου, κυκλοφόρησε το 1969 στον δίσκο «Το Περιβόλι του Τρελλού», έναν από τους σημαντικότερους στα ελληνικά μουσικά χρονικά.

Βρείτε τη «Θαλασσογραφία» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/thalassografia

Διάβασε επίσης: Ο Γιώργος Τσαλίκης μάς ανοίγει το σπίτι του και αφιερώνει «Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά… Μια χαρά» με Χριστοφόρου & ONE

Δες κι αυτό… 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ Διονύσης Σαββόπουλος νέα τραγούδια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Θανάσης Πάτρας στο «After Dark» με τον Θέμη Γεωργαντά

Ο Θανάσης Πάτρας στο «After Dark» με τον Θέμη Γεωργαντά

12.12.2025
Επόμενο
Η Βίκυ Καγιά εξομολογείται τον λόγο που έχει απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και την τηλεόραση

Η Βίκυ Καγιά εξομολογείται τον λόγο που έχει απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και την τηλεόραση

12.12.2025

Δες επίσης

Taylor Swift: Πώς ξόδεψε τα αστρονομικά έσοδα της περιοδείας Eras Tour
Μουσικά Νέα

Taylor Swift: Πώς ξόδεψε τα αστρονομικά έσοδα της περιοδείας Eras Tour

12.12.2025
Eurovision: Η δημόσια στήριξη της Μαρίνας Σάττι στο Nemo για την επιστροφή του τρόπαιου λόγω Ισραήλ
Μουσικά Νέα

Eurovision: Η δημόσια στήριξη της Μαρίνας Σάττι στο Nemo για την επιστροφή του τρόπαιου λόγω Ισραήλ

12.12.2025
Το Nemo στέλνει πίσω το τρόπαιο της Eurovision μετά τις συζητήσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ
Μουσικά Νέα

Το Nemo στέλνει πίσω το τρόπαιο της Eurovision μετά τις συζητήσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ

12.12.2025
Το πιο dark cabaret της Αθήνας έρχεται στο Red Jasper για 3 Δευτέρες του Δεκεμβρίου!
City Guide

Το πιο dark cabaret της Αθήνας έρχεται στο Red Jasper για 3 Δευτέρες του Δεκεμβρίου!

12.12.2025
Ο Nick Cave και ο Bryce Dessner υποψήφιοι για πρώτη φορά για Χρυσή Σφαίρα
Μουσικά Νέα

Ο Nick Cave και ο Bryce Dessner υποψήφιοι για πρώτη φορά για Χρυσή Σφαίρα

12.12.2025
Η Taylor Swift παραδέχεται πιο είναι το Νο.1 αγαπημένο της τραγούδι
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift παραδέχεται πιο είναι το Νο.1 αγαπημένο της τραγούδι

11.12.2025
Ο Γιώργος Τσαλίκης μάς ανοίγει το σπίτι του και αφιερώνει «Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά… Μια χαρά» με Χριστοφόρου & ONE
Μουσικά Νέα

Ο Γιώργος Τσαλίκης μάς ανοίγει το σπίτι του και αφιερώνει «Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά… Μια χαρά» με Χριστοφόρου & ONE

11.12.2025
Κατερίνα: Νέα επιτυχία, νέο video clip και το TikTok τη δικαιώνει
Μουσικά Νέα

Κατερίνα: Νέα επιτυχία, νέο video clip και το TikTok τη δικαιώνει

11.12.2025
Ο Moby στην Πλατεία Νερού τον Ιούλιο στο Release Athens 2026!
City Guide

Ο Moby στην Πλατεία Νερού τον Ιούλιο στο Release Athens 2026!

11.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Θα απολογηθεί κανείς για το φιάσκο της Πειραιώς στη Snappi;

Θα απολογηθεί κανείς για το φιάσκο της Πειραιώς στη Snappi;

Δεύτερη ευκαιρία θέλει ο Τσίπρας, για να… ξεχαστεί η πρώτη

Δεύτερη ευκαιρία θέλει ο Τσίπρας, για να… ξεχαστεί η πρώτη