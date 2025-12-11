MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 11.12.2025

Κατερίνα: Νέα επιτυχία, νέο video clip και το TikTok τη δικαιώνει

Κατερίνα: Νέα επιτυχία, νέο video clip και το TikTok τη δικαιώνει
Η Κατερίνα μετά την εκρηκτική «Χημεία» με τα εκατομμύρια streams προσθέτει ένα ακόμα εθιστικό hit στον μουσικό κατάλογό της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το νέο της τραγούδι παρουσιάζει η Κατερίνα και… ακούστε τι μας λέει. Η νεαρή τραγουδίστρια συνεχίζει δυναμικά την πορεία της στη μουσική με το «Ακούστε τι μου λέει», το οποίο κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company.

Τη μουσική του καινούργιου τραγουδιού της υπογράφει ο Θανάσης Πετρέλης και τους στίχους ο Νίκος Σαρρής. Η Κατερίνα μετά την εκρηκτική «Χημεία» με τα εκατομμύρια streams προσθέτει ένα ακόμα εθιστικό hit στον μουσικό κατάλογό της.

katerina_kakosaiou
https://www.instagram.com/katerinaofficial/?hl=el

Διάβασε επίσης: «One Night Stan»: Αυτό είναι το νέο project του Stan Αντιπαριώτη

Παράλληλα, κυκλοφορεί και το video clip του τραγουδιού, σε σκηνοθεσία Steven Airth και παραγωγή White Mask. Η ταλαντούχα τραγουδίστρια βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του Mad για τις ανάγκες του γυρίσματος, με την Αθηνά Κλήμη να τη υποδέχεται στο πλατό και τα πράγματα να… μην εξελίσσονται όπως θα έπρεπε. Η Κατερίνα ευδιάθετη και γεμάτη θετική ενέργεια έδωσε τον καλύτερό της εαυτό και το αποτέλεσμα τη δικαιώνει.

Κατερίνα: Νέα επιτυχία, νέο video clip και το TikTok τη δικαιώνει

Η Κατερίνα μάλιστα ανέφερε στο κοινό που σχολίασε θετικά την κυκλοφορία του «Ακούστε τι μου λέει»: «Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια σας να είστε όλοι καλά». Το τραγούδι της έχει γίνει ήδη viral με το TikTok να παίρνει φωτιά, και μέχρι στιγμής να έχουν δημιουργηθεί 2 χιλιάδες videos με τον ήχο του «Ακούστε τι μου λέει».

Κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://katerina.lnk.to/AkousteTiMouLeei

Δείτε το video clip: 

Διάβασε επίσης: Ο Moby στην Πλατεία Νερού τον Ιούλιο στο Release Athens 2026!

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ΚΑΤΕΡΙΝΑ νέα τραγούδια ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«ΡΙΦΙΦΙ»: Η νέα σειρά μυθοπλασίας της COSMOTE TV έρχεται στις 15 Δεκεμβρίου

«ΡΙΦΙΦΙ»: Η νέα σειρά μυθοπλασίας της COSMOTE TV έρχεται στις 15 Δεκεμβρίου

11.12.2025
Επόμενο
Ο Γιώργος Τσαλίκης μάς ανοίγει το σπίτι του και αφιερώνει «Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά… Μια χαρά» με Χριστοφόρου & ONE

Ο Γιώργος Τσαλίκης μάς ανοίγει το σπίτι του και αφιερώνει «Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά… Μια χαρά» με Χριστοφόρου & ONE

11.12.2025

Δες επίσης

Ο Γιώργος Τσαλίκης μάς ανοίγει το σπίτι του και αφιερώνει «Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά… Μια χαρά» με Χριστοφόρου & ONE
Μουσικά Νέα

Ο Γιώργος Τσαλίκης μάς ανοίγει το σπίτι του και αφιερώνει «Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά… Μια χαρά» με Χριστοφόρου & ONE

11.12.2025
Ο Moby στην Πλατεία Νερού τον Ιούλιο στο Release Athens 2026!
City Guide

Ο Moby στην Πλατεία Νερού τον Ιούλιο στο Release Athens 2026!

11.12.2025
Δες το trailer της συναυλιακής ταινίας της Billie Eilish που τρελαίνει το διαδίκτυο
Μουσικά Νέα

Δες το trailer της συναυλιακής ταινίας της Billie Eilish που τρελαίνει το διαδίκτυο

11.12.2025
Η Αθήνα υποδέχεται την Patti Smith στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού
EVENTS

Η Αθήνα υποδέχεται την Patti Smith στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

11.12.2025
Eurovision 2026: Χωρίς σταματημό οι αποχωρήσεις – Η 5η χώρα που αποσύρεται λόγω Ισραήλ
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Χωρίς σταματημό οι αποχωρήσεις – Η 5η χώρα που αποσύρεται λόγω Ισραήλ

11.12.2025
Η Shakira για πρώτη φορά στη σκηνή με τους γιους της που τραγούδησαν 
Μουσικά Νέα

Η Shakira για πρώτη φορά στη σκηνή με τους γιους της που τραγούδησαν 

11.12.2025
Ελένη Φουρέιρα: Η αποκάλυψη για τα ναρκωτικά και την αποκόλληση κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης
Μουσικά Νέα

Ελένη Φουρέιρα: Η αποκάλυψη για τα ναρκωτικά και την αποκόλληση κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης

11.12.2025
Ποιο είναι το meme που σου ταιριάζει σύμφωνα με το τραγούδι που έχεις στο repeat
Μουσικά Νέα

Ποιο είναι το meme που σου ταιριάζει σύμφωνα με το τραγούδι που έχεις στο repeat

11.12.2025
Η Sabrina Carpenter δίνει τη «συνταγή» για αποτυχημένα τραγούδια
Μουσικά Νέα

Η Sabrina Carpenter δίνει τη «συνταγή» για αποτυχημένα τραγούδια

11.12.2025

No items found.