Ο Moby στην Πλατεία Νερού τον Ιούλιο στο Release Athens 2026!

Το Release Athens 2026 υποδέχεται τον Moby, την Τετάρτη 1η Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού.
Ο Αμερικανός superstar, μια από τις πιο σημαντικές και δημοφιλείς προσωπικότητες της ηλεκτρονικής μουσικής (και όχι μόνο), επιστρέφει δυναμικά στις περιοδείες και την παγκόσμια μουσική σκηνή, υποσχόμενος ένα show γεμάτο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της τεράστιας καριέρας του.

Περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα.

Αν υπάρχει κάτι που μπορεί να πει κανείς με βεβαιότητα για τον Moby, είναι πως δεν φοβήθηκε ποτέ να δοκιμάζει νέα πράγματα. Είτε αυτό σήμαινε να παίζει σε punk μπάντες, να ασχολείται με την ambient, να γράφει speed metal τραγούδια ή – πάνω απ’ όλα – να υπογράφει μερικές από τις μεγαλύτερες dance επιτυχίες των τελευταίων (πάρα) πολλών χρόνων.

Αφετηρία όλων ήταν, φυσικά, ένα sample του Angelo Badalamenti από το soundtrack του Twin Peaks, το οποίο χρησιμοποίησε στο διαχρονικό anthem “Go” (1991), για να ακολουθήσει μια σειρά σπουδαίων κυκλοφοριών, όπως το “Everything Is Wrong”, που τον καθιέρωσε οριστικά ως ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της ηλεκτρονικής μουσικής. Το σημείο καμπής της καριέρας του θα ερχόταν, όμως, λίγο αργότερα, με την κυκλοφορία του “Play” (1999), που τον ανέδειξε σε έναν τεράστιο pop star. Συνδυάζοντας τα blues και gospel samples με την electronica, σε τραγούδια όπως τα “Why Does My Heart Feel So Bad?” και “Natural Blues”, o Moby άνοιξε ένα νέο δρόμο που έφερε τη χορευτική μουσική στο mainstream. 

Από τότε, συνέχισε να εξελίσσεται, ακολουθώντας το δικό του μονοπάτι. Το “18” (2002) επανέλαβε την επιτυχία του “Play” με πωλήσεις που ξεπέρασαν τα τέσσερα εκατομμύρια, ενώ το “Hotel” (2005) ηχογραφήθηκε ζωντανά στο στούντιο, χωρίς samples, αφήνοντας πίσω του όσα τον καθιέρωσαν. Στη συνέχεια, με το side project Moby & The Void Pacific Choir, κυκλοφόρησε το “These Systems Are Failing” (2016), ένα industrial electropunk άλμπουμ που θύμιζε την ένταση του παλαιότερου “Animal Rights” (1996), ενώ την ίδια χρονιά, με το “Long Ambients 1: Calm. Sleep.” – έναν τετράωρο ambient δίσκο – απέδειξε πως δεν σταματά να εξερευνά κάθε γωνιά της μουσικής που τον ενδιαφέρει. 

Με περισσότερες από 20 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως και μια καριέρα που συνεχίζει να εξελίσσεται, ο Moby παραμένει μια από τις πιο αυθεντικές και ανεξάρτητες φωνές της σύγχρονης μουσικής. Και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα τον υποδεχτούμε – μετά από πολλά χρόνια – στο Release Athens, για το μεγαλύτερο show που έχει πραγματοποιήσει στην Ελλάδα.

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, με πρώτη τιμή τα 250€.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

  • Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους
  • Open-bar
  • Ξεχωριστή πύλη εισόδου
  • Ιδιωτικό parking
  • Ξεχωριστές τουαλέτες
  • Αναμνηστικό δώρο

Παράλληλα, γίνεται διαθέσιμη μια ειδική προσφορά του Release Athens 2026, για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Moby & more tba (1/7, Πλατεία Νερού) + Nick Cave & The Bad Seeds & more tba (24/6, Πλατεία Νερού) προς 110€ (κέρδος 20€

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.grmore.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

 

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο [email protected], επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.

 

