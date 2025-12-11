The Drama: Η Zendaya και ο Robert Pattinson παντρεύονται (trailer)

Στο φως δόθηκε το πρώτο επίσημο τρέιλερ της ταινίας «The Drama», της νέας ταινίας του Kristoffer Borgli, με πρωταγωνιστές τη Zendaya και τον Robert Pattinson. Οι δύο σταρ ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους σε ένα έργο που συνδυάζει σκοτεινή κωμωδία και έντονο ψυχολογικό υπόβαθρο, καθώς ενσαρκώνουν ένα ζευγάρι αρραβωνιασμένων που βρίσκεται σε τροχιά διάλυσης λίγες μόλις ημέρες πριν από τον γάμο του. Η ταινία αποτελεί την τέταρτη μεγάλου μήκους δημιουργία του Kristoffer Borgli και τη δεύτερη αγγλόφωνη μετά το «Dream Scenario» με τον Nicolas Cage που κυκλοφόρησε το 2023. Στο πλευρό των Zendaya και Robert Pattinson εμφανίζονται οι Mamoudou Athie, Alana Haim και Hailey Gates, συνθέτοντας ένα καστ που υπηρετεί τον εκρηκτικό τόνο της ταινίας.

Το «The Drama» θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 3 Απριλίου. Πρόκειται για την πρώτη από τις τρεις παραγωγές που θα βρουν την Zendaya και τον Robert Pattinson να μοιράζονται την ίδια οθόνη μέσα στο 2026, ένα γεγονός που έχει ήδη αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον του κοινού και της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Η κοινή τους πορεία θα συνεχιστεί τον Ιούλιο με την ταινία «The Odyssey» του Christopher Nolan, όπου η Zendaya θα ενσαρκώσει την Αθηνά και ο Robert Pattinson τον Αντίνοο, πριν συναντηθούν για τρίτη φορά στο «Dune Part Three» του Denis Villeneuve τον Δεκέμβριο. Η Zendaya θα επιστρέψει ως Chani, ενώ ο ρόλος του Robert Pattinson παραμένει επίσημα αδιευκρίνιστος, με τις φήμες να συγκλίνουν στον Scytale, τον κεντρικό ανταγωνιστικό χαρακτήρα του «Dune Messiah».

Τόσο ο Robert Pattinson όσο και η Zendaya διανύουν μια ιδιαίτερα παραγωγική περίοδο. Ο Robert Pattinson ολοκλήρωσε πρόσφατα τα γυρίσματα της ταινίας «Die My Love» της Lynne Ramsay, όπου συμπρωταγωνιστεί με την Jennifer Lawrence. Η Zendaya, από την άλλη, έχει μόλις ολοκληρώσει τη συνεργασία της με τον Luca Guadagnino στο «Challengers» και ετοιμάζεται να επιστρέψει στον ρόλο της Rue στην τρίτη σεζόν της σειράς «Euphoria», ενώ θα εμφανιστεί και στην ταινία «Spider-Man Brand New Day» της Disney και της Marvel στις 31 Ιουλίου.

Το τρέιλερ του «The Drama» προδιαθέτει για ένα φιλμ που διερευνά την εύθραυστη ισορροπία μεταξύ αγάπης και χάους, παρουσιάζοντας τη Zendaya και τον Robert Pattinson σε μια από τις πιο απαιτητικές συνεργασίες της καριέρας τους. Η αναμονή μέχρι την κυκλοφορία της ταινίας αυξάνεται, με την A24 να υπόσχεται ένα έργο όπου η κωμωδία συναντά την υπαρξιακή αγωνία και ο ρομαντισμός την ψυχολογική σύγκρουση.

