Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απέστειλε ηχηρό μήνυμα εθελοντισμού με 370 μαθητές στην Πλατεία Συντάγματος

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού διοργανώνοντας μεγάλη εορταστική εκδήλωση στην Πλατεία Συντάγματος, την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, αποστέλλοντας ηχηρό μήνυμα εθελοντισμού...

…από την καρδιά της Αθήνας, παρουσία του Προέδρου του Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώνιου Αυγερινού και 370 μαθητών από σχολεία της Αττικής.

Βίντεο του Ε.Ε.Σ. εδώ: https://youtu.be/edEwmibQFig?si=ZEy3FA-oT6DGQreW

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εθελοντές και προσωπικό του Ε.Ε.Σ. από όλους τους Τομείς (Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας, Σαμαρειτών-Διασωστών, Νεότητας) ενημέρωσαν τα παιδιά για το πολυσχιδές ανθρωπιστικό έργο και τις δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Παράλληλα, μέσα από διαδραστικά παιχνίδια και εργαστήρια, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις αξίες του ανθρωπισμού, της κοινωνικής προσφοράς και της αλληλεγγύης, τις οποίες ο Ε.Ε.Σ. πρεσβεύει και προασπίζεται από το 1877 έως σήμερα.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν επιδείξεις Πρώτων Βοηθειών, καθώς και Πρώτων Βοηθειών για τους τετράποδους φίλους μας από εθελοντές Σαμαρείτες – Διασώστες και νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Ε.Σ. Στην εκδήλωση του Ε.Ε.Σ., παρευρέθη και μίλησε στα παιδιά ο αθλητής μεγάλων αποστάσεων, Σωτήρης Μπαρμπαρόσος, ο οποίος είχε συμμετάσχει πρόσφατα στην ξεχωριστή εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για τον καρκίνο του μαστού.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ευχαριστεί θερμά όλα τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς που ανταποκρίθηκαν μαζικά και κατέκλυσαν την πλατεία Συντάγματος, συμμετέχοντας στην ξεχωριστή αυτή εκδήλωση του Ε.Ε.Σ.