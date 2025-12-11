MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Διακόσμηση 11.12.2025

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

mpompa_christina_diakosmisi
Το κόκκινο πρωταγωνιστεί σε κάθε γωνιά του σπιτιού της, από το δέντρο και τα στεφάνια, δημιουργώντας ζεστή γιορτινή ατμόσφαιρα
Μαρία Χατζηγιάννη

Και καθώς οι μέρες για τα Χριστούγεννα λιγοστεύουν επικίνδυνα, η Χριστίνα Μπόμπα μας εισάγει στο πιο γιορτινό mood, παρουσιάζοντας τα εντυπωσιακά της festive looks και την εκπληκτική διακόσμηση του σπιτιού της. Κομψό, ζεστό και ταυτόχρονα cozy, το décor της αποπνέει αμέσως το πνεύμα των γιορτών, προσκαλώντας μας να ονειρευτούμε και να εμπνευστούμε.

Το κόκκινο είναι αδιαμφισβήτητα ο πρωταγωνιστής σε κάθε γωνιά. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο στολίζεται με oversized φιόγκους σε βαθύ κόκκινο, βελούδινες μπάλες που ισορροπούν ανάμεσα στην παιχνιδιάρικη ένταση του χρώματος και στο λευκό, ενώ τα χρυσαφένια λαμπιόνια προσθέτουν λάμψη και δένουν αρμονικά όλο το σύνολο. Κάθε λεπτομέρεια φαίνεται μελετημένη, δημιουργώντας έναν χώρο που είναι ταυτόχρονα glamorous και ζεστός.

christina_mpompa_xristougenna
https://www.instagram.com/chrismpo/

Διάβασε επίσης: Treegonometry: Ο μαθηματικός τρόπος για να στολίσεις με ακρίβεια το χριστουγεννιάτικο δέντρο σου

Το κόκκινο, φυσικά, δεν περιορίζεται μόνο στο δέντρο. Το πράσινο στεφάνι που κοσμεί το τζάκι εντυπωσιάζει με φιόγκους και κόκκινα κλαδιά που προεξέχουν, φέρνοντας μια παιχνιδιάρικη αλλά συνάμα κομψή ατμόσφαιρα. Στο σαλόνι, το τραπέζι αναδεικνύεται με μια σύνθεση από κλαδιά και φυτά, όπου το κόκκινο συναντά το πράσινο, δημιουργώντας τον απόλυτο festive συνδυασμό.

christina_mpompa_diakosmisi
https://www.instagram.com/chrismpo/
christina_mpompa_diakosmisi
https://www.instagram.com/chrismpo/

Τέλος, τα κόκκινα μικρά δεντράκια που στέκονται δίπλα στο τζάκι ολοκληρώνουν την εικόνα, προσθέτοντας μια παιχνιδιάρικη νότα και δένοντας αρμονικά όλο τον χώρο. Κάθε γωνιά αποπνέει τη μαγεία των Χριστουγέννων, συνδυάζοντας χρώμα, υφή και φωτισμό με τρόπο που μόνο η Χριστίνα ξέρει να δημιουργεί.

Διάβασε επίσης: DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

Δες κι αυτό…

MAD Christmas διακόσμηση Χριστίνα Μπόμπα Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
No items found.