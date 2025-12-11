Αν έπρεπε να φοράς μόνο ένα φόρεμα αυτές τις γιορτές, ας είναι αυτό

Καθώς η εορταστική περίοδος πλησιάζει, η επιθυμία για λάμψη κάνει αισθητή την παρουσία της πριν ακόμη ψηθούν τα πρώτα μελομακάρονα. Η προσμονή για το τι θα φορέσουμε τα βράδια των μεγάλων γιορτών, από το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων έως την αλλαγή του χρόνου, είναι σχεδόν τελετουργική. Ένα καλό κοστούμι σε genderless γραμμή, αστραφτερές χρυσές ή ασημί πινελιές και φυσικά το αξεπέραστο little black dress αποτελούν σταθερές αξίες. Φέτος όμως, μία νέα πρόταση έρχεται να διεκδικήσει την πρωτοκαθεδρία: το μακρύ δαντελένιο φόρεμα, ένα κομμάτι που παντρεύει μυστηριώδη αισθησιασμό με υψηλή κομψότητα.

Οι πασαρέλες του φθινοπώρου-χειμώνα 2025–2026 έστρωσαν τον δρόμο για την επιστροφή του. Στον οίκο Chloé, η δαντέλα αγκαλιάζει το σώμα με αέρινες, σχεδόν ποιητικές βολάν λεπτομέρειες, δημιουργώντας ένα bohemian όνειρο. Στον αντίποδα, η Dolce & Gabbana την παρουσιάζει ως σύγχρονο έμβλημα της μεσογειακής θηλυκότητας. Ο οίκος Dior της δίνει μια πιο αυστηρή, βικτωριανή διάσταση, ενώ ο Ludovic de Saint Sernin την μεταφράζει με τολμηρό, υπερ-αισθησιακό ύφος που λατρεύουν οι σύγχρονες μούσες της νύχτας. Τέλος, το συγκεκριμένο fashion piece έγινε και ο πρωταγωνιστής στη συλλογή που παρουσίασε το brand Pink Woman στο φετινό MadWalk, όπου η Evangelia το επέλεξε και μέσα από την εκδοχή του φορέματος και της ολόσωμης φόρμας.

Αυτή η πληθώρα προσεγγίσεων αποδεικνύει πως το μακρύ δαντελένιο φόρεμα δεν είναι απλώς μια τάση, αλλά ένα αφήγημα. Κινείται ανάμεσα στη ρομαντική κομψότητα και στις νεο-γοτθικές αποχρώσεις, εκφράζοντας μια νέα, σαγηνευτική γυναικεία ταυτότητα.

Και παρότι οι σχεδιαστές παίζουν με φόρμες, υφές και αναφορές, ένα στοιχείο παραμένει αδιαπραγμάτευτο: το χρώμα. Για τη γιορτινή σεζόν του 2025, η δαντέλα μιλά αποκλειστικά τη γλώσσα του μαύρου, βαθύ, μυστηριώδες, απόλυτο.

Για να αποκτήσει το σύνολο τη λάμψη που απαιτεί μια εορταστική βραδιά, το styling είναι εξίσου καθοριστικό.Συνδύασε το μακρύ μαύρο δαντελένιο φόρεμα με κοντό σακάκι, λαμπερά κοσμήματα και ψηλοτάκουνα σανδάλια στολισμένα με κρύσταλλα. Το αποτέλεσμα; Ένα look πέντε αστέρων, έτοιμο να υποδεχθεί τη νέα χρονιά με τη δύναμη και την αυτοπεποίθηση μιας σιλουέτας που ξέρει να πρωταγωνιστεί.

