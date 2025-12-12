MadWalk 2025 Mega
12.12.2025

Η Βίκυ Καγιά εξομολογείται τον λόγο που έχει απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και την τηλεόραση

Η παρουσιάστρια μιλά ανοιχτά για τις δυσκολίες και τις παρανοήσεις στον χώρο της τηλεόρασης
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Βίκυ Καγιά βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» και έδωσε μια εκ βαθέων συνέντευξη στη Φαίη Σκορδά, μιλώντας για την αποχή της από την τηλεόραση και για προσωπικές πτυχές της ζωής της. Η γνωστή παρουσιάστρια και μοντέλο εξήγησε πως τα τελευταία χρόνια επέλεξε να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ τόνισε ότι ζητά από τους ανθρώπους που είναι δίπλα της ειλικρίνεια και ευθύτητα, χαρακτηριστικά που τη διακρίνουν και την έχουν οδηγήσει σε παρανοήσεις.

Η ίδια σημείωσε: «Όταν έχω κάποιον απέναντί μου, θέλω να καταλάβω τι σκέφτεται και τι αισθάνεται. Στους φίλους μου δίνω ολόκληρο τον εαυτό μου, χωρίς κρυφές προθέσεις. Οι πραγματικοί μου φίλοι είναι εκείνοι που βρίσκονται στη ζωή μου χρόνια, μαμάδες ή συνεργάτες από τον χώρο της μόδας, που έχουμε μοιραστεί στιγμές και εμπειρίες». Σχετικά με την υποστήριξη που λαμβάνουμε στη ζωή μας, η Βίκυ εξήγησε: «Πολλοί λένε ότι κατάφεραν τα πάντα μόνοι τους, αλλά κανείς δεν είναι μόνος του. Οι φίλοι, η οικογένεια, ο σύντροφος, οι συνεργάτες – όλοι αυτοί που μας στηρίζουν προσωπικά και επαγγελματικά – είναι που μας βοηθούν να φτάσουμε πιο μακριά. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι συνήθως που σου λένε την αλήθεια, χωρίς να σε χαϊδεύουν».

Η ίδια πρόσθεσε ότι θέλει να ακούει την αλήθεια με ειλικρίνεια, ακόμη κι αν αρχικά τη στεναχωρεί: «Σκέφτομαι, αξιολογώ και αποφασίζω πώς θα αντιδράσω. Θέλω να ακούω τις πραγματικές προθέσεις των ανθρώπων. Εγώ λέω πάντα ό,τι σκέφτομαι, ευθύς αλλά όχι αγενής». Σχετικά με την ευγένεια, η Βίκυ τόνισε ότι στην Ελλάδα πολλές φορές παρεξηγείται: «Όταν είσαι ευγενής και τυπικός, κάποιοι μπορεί να σε θεωρήσουν αφελή. Δεν μπορούμε όμως να ζούμε για να αρέσουμε σε όλους. Πρέπει να αγαπάμε τον εαυτό μας για αυτό που είναι και να προχωράμε».


Για την απόφασή της να απέχει από την τηλεόραση, η Βίκυ αποκάλυψε: «Είμαι εκτός τηλεόρασης 2,5 χρόνια. Έχω ξαναβρεί τον εαυτό μου. Η τηλεόραση δεν κάνει κακό, αλλά εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος· προέρχομαι από τη μόδα. Αγαπώ τη δουλειά μου και δούλεψα με πάθος, αλλά κάποια στιγμή άρχισα να χάνω τον εαυτό μου». Αναφερόμενη σε παρεξηγήσεις και δυσκολίες στην επαγγελματική της πορεία, είπε: «Υπήρξαν στιγμές που η στάση μου παρεξηγήθηκε και το κλίμα ήταν δύσκολο. Δεν μπορούσα να αποδείχνω συνέχεια ποια είμαι. Έχω ζήσει παρόμοιες καταστάσεις και στον “Πρωινό Καφέ”».

Τέλος, η Βίκυ Καγιά τόνισε ότι έχει εσωτερική γαλήνη: «Κοιμάμαι ήσυχη τη νύχτα. Δεν έβλαψα κανέναν και δεν στέρησα ποτέ σε κανέναν την ευκαιρία να προχωρήσει. Δεν έχω πικρία ούτε μίσος για κανέναν. Αν υπήρξαν λάθη ή στρατόπεδα, τα αφήνω πίσω μου και προχωράω».

