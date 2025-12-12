MadWalk 2025 Mega
Celeb News 12.12.2025

Σωτήρης Κοντιζάς: Η φωτογραφία από την παιδική του ηλικία και η ανακάλυψη της γενιάς των Xennials

Σωτήρης Κοντιζάς
«Μόλις έμαθα ότι είμαι ένας Xennial» γράφει μεταξύ άλλων ο σεφ στην ανάρτησή του
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Σωτήρης Κοντιζάς μόλις ανακάλυψε πως ανήκει επίσημα στη γενιά των Xennials, εκείνων που γεννήθηκαν στο μεταίχμιο ανάμεσα στη Generation X και τους Millennials, και κουβαλούν κάτι από τη σοφία της μίας και την ορμή της άλλης.

Δύο φωτογραφίες, δύο στιγμές στον χρόνο: ο μικρός Σωτήρης με το αθώο βλέμμα μιας εποχής που όλα άλλαζαν αργά, και ο σημερινός, πιο ώριμος, πιο πλήρης, αλλά με την ίδια σπίθα.

Σωτήρης Κοντιζάς
https://www.instagram.com/scontizas/

Οι Xennials μεγάλωσαν με κασέτες και Walkman, αλλά ενηλικιώθηκαν με το ίντερνετ. Έμαθαν να περιμένουν, αλλά και να τρέχουν. Να κρατούν το παλιό, αλλά να αγκαλιάζουν άφοβα το νέο. Είναι η γενιά που πρόλαβε τον αναλογικό κόσμο, αλλά μπήκε στα βαθιά του ψηφιακού χωρίς φόβο.

Σωτήρης Κοντιζάς
https://www.instagram.com/scontizas/

Και κάπως έτσι, ο Σωτήρης Κοντιζάς κοιτάζει τις δύο εκδοχές του εαυτού του και χαμογελά. Γιατί μέσα από αυτή τη γλυκιά αντίθεση καταλαβαίνει ότι όλα όσα έζησε, οι μικρές τεχνολογικές επαναστάσεις, οι αλλαγές, οι αναζητήσεις, έγιναν κομμάτι της ταυτότητάς του. Κι αυτή η ταυτότητα, ούτε παλιά ούτε καινούρια, είναι τελικά μοναδική: Xennial.

Σωτήρης Κοντιζάς
