MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Celeb News 12.12.2025

Hilaria Baldwin: Υπερασπίζεται την πώληση φωτογραφίας του μωρού της σε παπαράτσι

Η σύζυγος του Alec Baldwin εξηγεί γιατί πούλησε σε παπαράτσι την πρώτη επίσημη φωτογραφία της κόρης της έναντι 95.000 δολαρίων
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Σε νέα συνέντευξή της στο podcast «Viall Files», η Hilaria Baldwin μίλησε ανοιχτά για μια από τις πιο αμφιλεγόμενες αποφάσεις της ζωής της. Η ίδια και ο σύζυγός της, Alec Baldwin, είχαν πουλήσει την πρώτη επίσημη φωτογραφία της πρωτότοκης κόρης τους, Carmen Gabriela, έναντι 95.000 δολαρίων, όταν εκείνη ήταν ακόμη μωρό. Σήμερα οι δυο τους έχουν 7  παιδιά, από 2 έως 11 ετών, όμως η συγκεκριμένη ιστορία εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις. Η Hilaria Baldwin εξήγησε ότι οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση λόγω της έντονης πίεσης που δεχόταν από τους παπαράτσι. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «δεν υπάρχει σωστή απάντηση στο θέμα των φωτογραφιών των παιδιών. Αυτό που ανακάλυψα είναι ότι όσο περισσότερο προσπαθούσα να τα κρύψω, τόσο περισσότεροι παπαράτσι εμφανίζονταν. Η νοοτροπία πριν από 12 χρόνια ήταν πολύ διαφορετική από σήμερα».

Η Hilaria Baldwin αποκάλυψε ότι ένιωσε άβολα με την ιδέα πως κάποιος θα κέρδιζε χρήματα από μια ιδιωτική οικογενειακή στιγμή. Γι’ αυτό, όπως τόνισε, αποφάσισε να μετατρέψει την κατάσταση σε κάτι θετικό. «Πούλησα τις πρώτες φωτογραφίες των πρώτων παιδιών και δώρισα όλα τα χρήματα σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, επειδή ήδη μου φαινόταν κάτι που δεν ήταν σωστό. Η φωτογραφία του πρώτου μας παιδιού κόστισε 95.000 δολάρια. Τα δώρισα όλα, ώστε να αποκτήσει κάποιο νόημα».

www.instagram.com/hilariabaldwin

Διάβασε επίσης: Οι προκλήσεις του γάμου που οδήγησαν ζεύγος Baldwin στον ψυχοθεραπευτή

Το ποσό κατευθύνθηκε σε οργάνωση στη Μαγιόρκα, όπου ζει η οικογένεια της Hilaria Baldwin, και στηρίζει παιδιά που έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. Η ίδια υπογράμμισε ότι ήθελε να χρησιμοποιήσει το «σύστημα» προς όφελος όσων το χρειάζονταν περισσότερο. «Ήξερα ότι κάποιος θα έβγαζε χρήματα από αυτό. Προτίμησα να τα βάλω σε ένα καλό μέρος» δήλωσε. Με την πάροδο των χρόνων η στάση της απέναντι στη δημοσιοποίηση φωτογραφιών άλλαξε. Όπως εξήγησε, όσο το ενδιαφέρον των μέσων άρχισε να μειώνεται και τα δεδομένα στη βιομηχανία άλλαζαν, άρχισε να μοιράζεται μόνη της φωτογραφίες των παιδιών στο Instagram. «Πέρασα από το να με κυνηγούν δεκάδες φωτογράφοι, στο να ανεβάζω η ίδια μια φωτογραφία και να μην κυνηγιέμαι πια» είπε, εξηγώντας ότι αυτό μείωσε σημαντικά την πίεση που βίωνε η οικογένεια.

Η Hilaria Baldwin στάθηκε ιδιαίτερα στη δυσκολία που αντιμετώπιζε ο Alec Baldwin, λέγοντας ότι ο συνεχής παπαρατσισμός του προκαλούσε «τεράστια ψυχική φθορά» λόγω της ήδη επιβαρυμένης σχέσης του με τα μέσα ενημέρωσης. «Ζυγίζαμε πόση δυσφορία μας προκαλούσε όλη αυτή η κατάσταση. Για εμάς ήταν καλύτερη λύση αυτό που κάναμε» ανέφερε.

Διάβασε επίσης: Alec και Hilaria Baldwin: Το video που πυροδότησε τις φήμες για 8ο παιδί έγινε viral

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Alec Baldwin Hilaria Baldwin παπαράτσι
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Σωτήρης Κοντιζάς: Η φωτογραφία από την παιδική του ηλικία και η ανακάλυψη της γενιάς των Xennials

Σωτήρης Κοντιζάς: Η φωτογραφία από την παιδική του ηλικία και η ανακάλυψη της γενιάς των Xennials

12.12.2025
Επόμενο
Richard Gere: Η αιτία πίσω από τον αποκλεισμό του από τα Όσκαρ για 20 χρόνια

Richard Gere: Η αιτία πίσω από τον αποκλεισμό του από τα Όσκαρ για 20 χρόνια

12.12.2025

Δες επίσης

Η Βίκυ Καγιά εξομολογείται τον λόγο που έχει απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και την τηλεόραση
Celeb News

Η Βίκυ Καγιά εξομολογείται τον λόγο που έχει απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και την τηλεόραση

12.12.2025
Βάσω Λασκαράκη: Η άγνωστη περιπέτεια υγείας της κόρης της – «Έμεινε στο νοσοκομείο 11 μέρες»
Celeb News

Βάσω Λασκαράκη: Η άγνωστη περιπέτεια υγείας της κόρης της – «Έμεινε στο νοσοκομείο 11 μέρες»

12.12.2025
Η ειλικρινής εξομολόγηση του Ethan Hawke για τη δύσκολη παιδική ηλικία της κόρης του, Maya
Celeb News

Η ειλικρινής εξομολόγηση του Ethan Hawke για τη δύσκολη παιδική ηλικία της κόρης του, Maya

12.12.2025
Σωτήρης Κοντιζάς: Η φωτογραφία από την παιδική του ηλικία και η ανακάλυψη της γενιάς των Xennials
Celeb News

Σωτήρης Κοντιζάς: Η φωτογραφία από την παιδική του ηλικία και η ανακάλυψη της γενιάς των Xennials

12.12.2025
Η πρόσφατη εμφάνιση της Blue Ivy που έκανε τους fans να μιλήσουν για τη Beyoncé junior
Celeb News

Η πρόσφατη εμφάνιση της Blue Ivy που έκανε τους fans να μιλήσουν για τη Beyoncé junior

12.12.2025
Η Ναταλία Λιονάκη φροντίζει ορφανά σε μοναστήρι της Κένυας ως μοναχή Φεβρωνία (φωτογραφίες)
Celeb News

Η Ναταλία Λιονάκη φροντίζει ορφανά σε μοναστήρι της Κένυας ως μοναχή Φεβρωνία (φωτογραφίες)

11.12.2025
Η Κλέλια Ανδριολάτου χορεύει latin και ξεσηκώνει το Instagram – Το viral video
Celeb News

Η Κλέλια Ανδριολάτου χορεύει latin και ξεσηκώνει το Instagram – Το viral video

11.12.2025
Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Απαθανατίζει τον Κίμωνα Κουρή να παίζει πιάνο με τον γιο τους (φωτογραφία)
Celeb News

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Απαθανατίζει τον Κίμωνα Κουρή να παίζει πιάνο με τον γιο τους (φωτογραφία)

11.12.2025
Ο Βασίλης Μπισμπίκης αποθέωσε την Δέσποινα Βανδή με μια φωτογραφία στο Instagram
Celeb News

Ο Βασίλης Μπισμπίκης αποθέωσε την Δέσποινα Βανδή με μια φωτογραφία στο Instagram

11.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Θα απολογηθεί κανείς για το φιάσκο της Πειραιώς στη Snappi;

Θα απολογηθεί κανείς για το φιάσκο της Πειραιώς στη Snappi;

Δεύτερη ευκαιρία θέλει ο Τσίπρας, για να… ξεχαστεί η πρώτη

Δεύτερη ευκαιρία θέλει ο Τσίπρας, για να… ξεχαστεί η πρώτη