Hilaria Baldwin: Υπερασπίζεται την πώληση φωτογραφίας του μωρού της σε παπαράτσι

Σε νέα συνέντευξή της στο podcast «Viall Files», η Hilaria Baldwin μίλησε ανοιχτά για μια από τις πιο αμφιλεγόμενες αποφάσεις της ζωής της. Η ίδια και ο σύζυγός της, Alec Baldwin, είχαν πουλήσει την πρώτη επίσημη φωτογραφία της πρωτότοκης κόρης τους, Carmen Gabriela, έναντι 95.000 δολαρίων, όταν εκείνη ήταν ακόμη μωρό. Σήμερα οι δυο τους έχουν 7 παιδιά, από 2 έως 11 ετών, όμως η συγκεκριμένη ιστορία εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις. Η Hilaria Baldwin εξήγησε ότι οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση λόγω της έντονης πίεσης που δεχόταν από τους παπαράτσι. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «δεν υπάρχει σωστή απάντηση στο θέμα των φωτογραφιών των παιδιών. Αυτό που ανακάλυψα είναι ότι όσο περισσότερο προσπαθούσα να τα κρύψω, τόσο περισσότεροι παπαράτσι εμφανίζονταν. Η νοοτροπία πριν από 12 χρόνια ήταν πολύ διαφορετική από σήμερα».

Η Hilaria Baldwin αποκάλυψε ότι ένιωσε άβολα με την ιδέα πως κάποιος θα κέρδιζε χρήματα από μια ιδιωτική οικογενειακή στιγμή. Γι’ αυτό, όπως τόνισε, αποφάσισε να μετατρέψει την κατάσταση σε κάτι θετικό. «Πούλησα τις πρώτες φωτογραφίες των πρώτων παιδιών και δώρισα όλα τα χρήματα σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, επειδή ήδη μου φαινόταν κάτι που δεν ήταν σωστό. Η φωτογραφία του πρώτου μας παιδιού κόστισε 95.000 δολάρια. Τα δώρισα όλα, ώστε να αποκτήσει κάποιο νόημα».

Το ποσό κατευθύνθηκε σε οργάνωση στη Μαγιόρκα, όπου ζει η οικογένεια της Hilaria Baldwin, και στηρίζει παιδιά που έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. Η ίδια υπογράμμισε ότι ήθελε να χρησιμοποιήσει το «σύστημα» προς όφελος όσων το χρειάζονταν περισσότερο. «Ήξερα ότι κάποιος θα έβγαζε χρήματα από αυτό. Προτίμησα να τα βάλω σε ένα καλό μέρος» δήλωσε. Με την πάροδο των χρόνων η στάση της απέναντι στη δημοσιοποίηση φωτογραφιών άλλαξε. Όπως εξήγησε, όσο το ενδιαφέρον των μέσων άρχισε να μειώνεται και τα δεδομένα στη βιομηχανία άλλαζαν, άρχισε να μοιράζεται μόνη της φωτογραφίες των παιδιών στο Instagram. «Πέρασα από το να με κυνηγούν δεκάδες φωτογράφοι, στο να ανεβάζω η ίδια μια φωτογραφία και να μην κυνηγιέμαι πια» είπε, εξηγώντας ότι αυτό μείωσε σημαντικά την πίεση που βίωνε η οικογένεια.

Η Hilaria Baldwin στάθηκε ιδιαίτερα στη δυσκολία που αντιμετώπιζε ο Alec Baldwin, λέγοντας ότι ο συνεχής παπαρατσισμός του προκαλούσε «τεράστια ψυχική φθορά» λόγω της ήδη επιβαρυμένης σχέσης του με τα μέσα ενημέρωσης. «Ζυγίζαμε πόση δυσφορία μας προκαλούσε όλη αυτή η κατάσταση. Για εμάς ήταν καλύτερη λύση αυτό που κάναμε» ανέφερε.

