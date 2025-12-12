MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Screen News 12.12.2025

Richard Gere: Η αιτία πίσω από τον αποκλεισμό του από τα Όσκαρ για 20 χρόνια

Ο Richard Gere αποκαλύπτει μετά από δεκαετίες τι συνέβη πραγματικά μετά την έντονα πολιτική ομιλία του στην τελετή του 1993
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Richard Gere υπήρξε για πολλά χρόνια μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες του αμερικανικού κινηματογράφου. Ωστόσο, για σχεδόν δύο δεκαετίες απουσίαζε πλήρως από τη σκηνή των Όσκαρ, έπειτα από μια στιγμή που έμελλε να γίνει από τις πιο συζητημένες στην ιστορία της Ακαδημίας. Σήμερα, ο 76χρονος ηθοποιός μιλά ανοιχτά για εκείνη την τηλεοπτική εμφάνιση του 1993 και για τις συνέπειες που επήλθαν. Στην τελετή των Όσκαρ του 1993, ο Richard Gere ανέβηκε στη σκηνή για να παρουσιάσει το βραβείο Καλύτερης Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης. Αντί όμως να περιοριστεί στο προγραμματισμένο κείμενο, προχώρησε σε μια αυθόρμητη πολιτική δήλωση για την Κίνα και την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Θιβέτ. Στο βίντεο που βρίσκεται ακόμη στο επίσημο κανάλι των Όσκαρ, φαίνεται ο ηθοποιός να αναφέρει ότι αναρωτιέται αν «ο Deng Xiaoping παρακολουθεί αυτή τη στιγμή την τελετή μαζί με τα παιδιά και τα εγγόνια του», προσθέτοντας ότι «η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα και στο Θιβέτ είναι φρικτή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: 30 χρόνια μετά το διαζύγιο της Cindy Crawford και του Richard Gere, τα παιδιά τους πρωταγωνιστούν στο Shards

Ο τότε πρόεδρος της Ακαδημίας Bob Rehme είχε δηλώσει ότι η τελετή των Όσκαρ «είναι αφιερωμένη στον κινηματογράφο και στο έργο των ανθρώπων του κινηματογράφου» και ότι «δεν προορίζεται για πολιτικές παρεμβάσεις, ανεξάρτητα από το πόσο σημαντικές μπορεί να είναι προσωπικά για κάποιον». Ο παραγωγός της τελετής Gil Cates ήταν ακόμη πιο επικριτικός, σχολιάζοντας ότι η στάση του ηθοποιού ήταν «αλαζονική».

Παρότι δεν υπήρξε επίσημη ανακοίνωση περί απαγόρευσης, ο Richard Gere δεν προσκλήθηκε ξανά να παρουσιάσει βραβείο μέχρι το 2013. Παρέμεινε δηλαδή εκτός σκηνής των Όσκαρ για περίπου είκοσι χρόνια, ακόμη και όταν συμμετείχε σε ταινίες που βραβεύτηκαν, όπως το «Chicago».

Το 2013, ο ηθοποιός επέστρεψε στη σκηνή μαζί με τη Renée Zellweger, την Catherine Zeta Jones και την Queen Latifah για να απονείμουν τα βραβεία Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού και Καλύτερης Μουσικής. Τότε είχε δηλώσει στο HuffPost UK ότι «φαίνεται πως αν μείνεις αρκετά, ξεχνούν ότι σε έχουν αποκλείσει». Σε συνέντευξή του στο Variety τον Δεκέμβριο του 2025, ο Richard Gere μίλησε για πρώτη φορά τόσο ανοιχτά για τον αποκλεισμό του, τονίζοντας ότι δεν ένιωσε ποτέ πικρία. «Δεν το πήρα ιδιαίτερα προσωπικά. Δεν θεωρώ ότι υπήρχαν κακοί σε αυτή την ιστορία» σημείωσε. Συμπλήρωσε ότι στόχος του δεν είναι ποτέ να πλήξει κάποιον, αλλά «να πλήξει την οργή, τον αποκλεισμό και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ο Richard Gere είναι βουδιστής από το 1978 και διατηρεί φιλία με τον Δαλάι Λάμα για περισσότερο από 45 χρόνια. Έχει παραγάγει ντοκιμαντέρ αφιερωμένα στη διδασκαλία του, ενώ η σχέση τους βασίζεται περισσότερο σε πνευματική ανταλλαγή παρά σε καλλιτεχνικές συζητήσεις. Όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός, ο Δαλάι Λάμα δεν τον ρώτησε ποτέ για την υπόθεση των Όσκαρ. Παρότι έχει συμμετάσχει σε βραβευμένες ταινίες όπως τα «Days of Heaven» και «Chicago», ο Richard Gere δεν έχει υπάρξει ποτέ υποψήφιος για Όσκαρ. Η ιστορία του με την Ακαδημία παραμένει μία από τις χαρακτηριστικότερες συγκρούσεις ανάμεσα στην καλλιτεχνική παρουσία και τον πολιτικό λόγο.

Διάβασε επίσης: Wisdom of Happiness: Ο Richard Gere παρουσιάζει ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Dalai Lama

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Dalai Lama Richard Gere Οσκαρ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Hilaria Baldwin: Υπερασπίζεται την πώληση φωτογραφίας του μωρού της σε παπαράτσι

Hilaria Baldwin: Υπερασπίζεται την πώληση φωτογραφίας του μωρού της σε παπαράτσι

12.12.2025
Επόμενο
Η ειλικρινής εξομολόγηση του Ethan Hawke για τη δύσκολη παιδική ηλικία της κόρης του, Maya

Η ειλικρινής εξομολόγηση του Ethan Hawke για τη δύσκολη παιδική ηλικία της κόρης του, Maya

12.12.2025

Δες επίσης

Είναι επίσημο! Η Jennifer Lawrence και ο Josh Hutcherson επιστρέφουν στο Hunger Games
Cinema

Είναι επίσημο! Η Jennifer Lawrence και ο Josh Hutcherson επιστρέφουν στο Hunger Games

12.12.2025
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins
Cinema

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

12.12.2025
6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί
Cinema

6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

12.12.2025
Ο Russell Crowe κατακεραυνώνει το Gladiator 2
Cinema

Ο Russell Crowe κατακεραυνώνει το Gladiator 2

12.12.2025
Η κόρη της Gwyneth Paltrow είναι ερωτευμένη με το Jacob Elordi – Η αντίδραση του ηθοποιού
Cinema

Η κόρη της Gwyneth Paltrow είναι ερωτευμένη με το Jacob Elordi – Η αντίδραση του ηθοποιού

12.12.2025
«ΡΙΦΙΦΙ»: Η νέα σειρά μυθοπλασίας της COSMOTE TV έρχεται στις 15 Δεκεμβρίου
Media

«ΡΙΦΙΦΙ»: Η νέα σειρά μυθοπλασίας της COSMOTE TV έρχεται στις 15 Δεκεμβρίου

11.12.2025
The Drama: Η Zendaya και ο Robert Pattinson παντρεύονται (trailer)
Cinema

The Drama: Η Zendaya και ο Robert Pattinson παντρεύονται (trailer)

11.12.2025
Οι ταινίες της εβδομάδας: Ιστορίες που αναμετριούνται με φόβους, μνήμες και σκιές
Cinema

Οι ταινίες της εβδομάδας: Ιστορίες που αναμετριούνται με φόβους, μνήμες και σκιές

11.12.2025
Leonardo DiCaprio: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει τέχνη»
Cinema

Leonardo DiCaprio: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει τέχνη»

11.12.2025

No items found.