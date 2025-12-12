Richard Gere: Η αιτία πίσω από τον αποκλεισμό του από τα Όσκαρ για 20 χρόνια

Ο Richard Gere υπήρξε για πολλά χρόνια μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες του αμερικανικού κινηματογράφου. Ωστόσο, για σχεδόν δύο δεκαετίες απουσίαζε πλήρως από τη σκηνή των Όσκαρ, έπειτα από μια στιγμή που έμελλε να γίνει από τις πιο συζητημένες στην ιστορία της Ακαδημίας. Σήμερα, ο 76χρονος ηθοποιός μιλά ανοιχτά για εκείνη την τηλεοπτική εμφάνιση του 1993 και για τις συνέπειες που επήλθαν. Στην τελετή των Όσκαρ του 1993, ο Richard Gere ανέβηκε στη σκηνή για να παρουσιάσει το βραβείο Καλύτερης Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης. Αντί όμως να περιοριστεί στο προγραμματισμένο κείμενο, προχώρησε σε μια αυθόρμητη πολιτική δήλωση για την Κίνα και την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Θιβέτ. Στο βίντεο που βρίσκεται ακόμη στο επίσημο κανάλι των Όσκαρ, φαίνεται ο ηθοποιός να αναφέρει ότι αναρωτιέται αν «ο Deng Xiaoping παρακολουθεί αυτή τη στιγμή την τελετή μαζί με τα παιδιά και τα εγγόνια του», προσθέτοντας ότι «η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα και στο Θιβέτ είναι φρικτή».

Ο τότε πρόεδρος της Ακαδημίας Bob Rehme είχε δηλώσει ότι η τελετή των Όσκαρ «είναι αφιερωμένη στον κινηματογράφο και στο έργο των ανθρώπων του κινηματογράφου» και ότι «δεν προορίζεται για πολιτικές παρεμβάσεις, ανεξάρτητα από το πόσο σημαντικές μπορεί να είναι προσωπικά για κάποιον». Ο παραγωγός της τελετής Gil Cates ήταν ακόμη πιο επικριτικός, σχολιάζοντας ότι η στάση του ηθοποιού ήταν «αλαζονική».

Παρότι δεν υπήρξε επίσημη ανακοίνωση περί απαγόρευσης, ο Richard Gere δεν προσκλήθηκε ξανά να παρουσιάσει βραβείο μέχρι το 2013. Παρέμεινε δηλαδή εκτός σκηνής των Όσκαρ για περίπου είκοσι χρόνια, ακόμη και όταν συμμετείχε σε ταινίες που βραβεύτηκαν, όπως το «Chicago».

Το 2013, ο ηθοποιός επέστρεψε στη σκηνή μαζί με τη Renée Zellweger, την Catherine Zeta Jones και την Queen Latifah για να απονείμουν τα βραβεία Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού και Καλύτερης Μουσικής. Τότε είχε δηλώσει στο HuffPost UK ότι «φαίνεται πως αν μείνεις αρκετά, ξεχνούν ότι σε έχουν αποκλείσει». Σε συνέντευξή του στο Variety τον Δεκέμβριο του 2025, ο Richard Gere μίλησε για πρώτη φορά τόσο ανοιχτά για τον αποκλεισμό του, τονίζοντας ότι δεν ένιωσε ποτέ πικρία. «Δεν το πήρα ιδιαίτερα προσωπικά. Δεν θεωρώ ότι υπήρχαν κακοί σε αυτή την ιστορία» σημείωσε. Συμπλήρωσε ότι στόχος του δεν είναι ποτέ να πλήξει κάποιον, αλλά «να πλήξει την οργή, τον αποκλεισμό και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ο Richard Gere είναι βουδιστής από το 1978 και διατηρεί φιλία με τον Δαλάι Λάμα για περισσότερο από 45 χρόνια. Έχει παραγάγει ντοκιμαντέρ αφιερωμένα στη διδασκαλία του, ενώ η σχέση τους βασίζεται περισσότερο σε πνευματική ανταλλαγή παρά σε καλλιτεχνικές συζητήσεις. Όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός, ο Δαλάι Λάμα δεν τον ρώτησε ποτέ για την υπόθεση των Όσκαρ. Παρότι έχει συμμετάσχει σε βραβευμένες ταινίες όπως τα «Days of Heaven» και «Chicago», ο Richard Gere δεν έχει υπάρξει ποτέ υποψήφιος για Όσκαρ. Η ιστορία του με την Ακαδημία παραμένει μία από τις χαρακτηριστικότερες συγκρούσεις ανάμεσα στην καλλιτεχνική παρουσία και τον πολιτικό λόγο.

