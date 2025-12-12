MadWalk 2025 Mega
Celeb News 12.12.2025

Η ειλικρινής εξομολόγηση του Ethan Hawke για τη δύσκολη παιδική ηλικία της κόρης του, Maya

Ο ηθοποιός μιλάει για τις προκλήσεις που αντιμετώπισε η κόρη του, τη δημιουργικότητά της από μικρή ηλικία και την επιθυμία του να προστατεύει την οικογένειά του από δημόσιες συζητήσεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Ethan Hawke παραχώρησε μια συγκινητική συνέντευξη στη Sydney Sweeney για το Variety, αποκαλύπτοντας τις δυσκολίες που βίωσε η κόρη του, Maya Hawke, κατά την παιδική της ηλικία, και εκφράζοντας με ειλικρίνεια τη λύπη του για κάποιες στιγμές που δεν θα ήθελε να έχουν συμβεί. Ο 55χρονος ηθοποιός δεν μπήκε σε λεπτομέρειες σχετικά με τα δύσκολα σημεία της παιδικής της ηλικίας, όμως παραδέχτηκε πως γνώριζε από πολύ νωρίς ότι η Maya θα εξελισσόταν σε καλλιτέχνη.

«Ήταν μόλις 4 ετών όταν κατάλαβα ότι θα γίνει εξαιρετική σε ό,τι αγαπάει, είτε ήταν η ζωγραφική, ο χορός ή το τραγούδι», είπε ο ηθοποιός, προσθέτοντας πως η δημιουργικότητα ήταν για εκείνη ένας ασφαλής χώρος. Αναφερόμενος στην εξυπνάδα της Maya, ο ηθοποιός θυμήθηκε έναν διάλογο με δασκάλα που τον έκανε να χαμογελάσει: «Της είπαν: ‘Maya, είσαι ευτυχισμένη;’ και εκείνη απάντησε κάτι σαν, ‘Πραγματικά πιστεύετε ότι αυτή είναι η ερώτηση;’».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Hilaria Baldwin: Υπερασπίζεται την πώληση φωτογραφίας του μωρού της σε παπαράτσι

Καθώς μεγάλωνε, η Maya Hawke επιβεβαίωσε τις προβλέψεις του πατέρα της, πρωταγωνιστώντας σε επιτυχίες όπως τα Stranger Things και Once Upon a Time in Hollywood. Η 27χρονη ηθοποιός ετοιμάζεται επίσης για τα επερχόμενα κινηματογραφικά της έργα, One Night Only, Wishful Thinking και The Hunger Games: Sunrise on the Reaping.

Ο ηθοποιός τόνισε επίσης γιατί αποφεύγει να μιλάει για τον χωρισμό του με την Uma Thurman, τονίζοντας πως η προστασία των παιδιών του είναι η απόλυτη προτεραιότητα. «Δεν μπορώ να μιλήσω γι’ αυτό δημόσια γιατί υποσχέθηκα στα παιδιά μου ότι δεν θα το έκανα», εξήγησε, αναγνωρίζοντας παράλληλα πόσο δύσκολη είναι η διαδικασία ενός διαζυγίου, κυρίως λόγω των οικογενειακών στοιχείων. Με τη Maya να έχει πλέον καθιερωθεί ως μια από τις πιο ταλαντούχες νέες ηθοποιούς της γενιάς της, ο Ethan Hawke παραμένει υπερήφανος για τη δημιουργικότητα και τη σοφία της κόρης του.

Διάβασε επίσης: Η πρόσφατη εμφάνιση της Blue Ivy που έκανε τους fans να μιλήσουν για τη Beyoncé junior

celebrity Ethan Hawke
