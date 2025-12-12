MadWalk 2025 Mega
Η πρόσφατη εμφάνιση της Blue Ivy που έκανε τους fans να μιλήσουν για τη Beyoncé junior

Η 13χρονη κόρη της Beyoncé και του Jay-Z κλέβει την παράσταση στα court seats του Lakers–Spurs με μια εμφάνιση που θυμίζει εντυπωσιακά τη μητέρα της
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Blue Ivy Carter, η 13χρονη κόρη της Beyoncé και του Jay-Z, έκανε μια από τις πιο συζητημένες δημόσιες εμφανίσεις της, συνοδεύοντας τον πατέρα της στο παιχνίδι Λος Άντζελες Λέικερς – Σαν Αντόνιο Σπερς στις 10 Δεκεμβρίου. Η παρουσία της στις court seats προκάλεσε αίσθηση, καθώς η έφηβη θύμιζε εντυπωσιακά τη διάσημη μητέρα της.

Με ένα oversized μπουφάν Balenciaga, cargo denim και μια τσάντα Diesel, η Blue Ivy έδειξε ότι έχει ήδη διαμορφώσει το δικό της στιλ. Η λεπτομέρεια, όμως, που πυροδότησε αναμνήσεις στους fans της Beyoncé ήταν τα burgundy wedge sneakers Isabel Marant, ένα παπούτσι που είχε γίνει σήμα-κατατεθέν του look της ποπ σταρ στις αρχές της δεκαετίας του 2010.

Η Blue Ivy έγινε μία από τις νεότερες υποψήφιες στην ιστορία των GRAMMYs

Η ομοιότητα δεν περιορίστηκε στο outfit. Με μακριά, ίσια μαύρα μαλλιά και natural glam makeup, η Blue Ivy θύμιζε σχεδόν στη νεαρή Beyoncé, κάτι που σχολιάστηκε ευρέως στα social media.

Η χρονιά της Blue Ivy: Από τη μουσική σκηνή στη μόδα

Το 2025 υπήρξε ιδιαίτερα ενεργή χρονιά για τη νεαρή Carter. Τον Οκτώβριο εμφανίστηκε σε σπάνια selfie με τη γιαγιά της, Tina Knowles, στο Angel Ball στη Νέα Υόρκη, ντυμένη στα ροζ. Παράλληλα, συνεχίζει να χτίζει την καλλιτεχνική της ταυτότητα, συμμετέχοντας ως βασική χορεύτρια στο Cowboy Carter Tour της Beyoncé, όπου είχε μάλιστα δικό της solo.

Η Tina Knowles έχει μιλήσει επανειλημμένα για τη δημιουργική φύση της εγγονής της: «Δουλεύει πάντα με τα χέρια και το μυαλό της. Δημιουργεί από μικρή ηλικία, είναι πραγματικά εντυπωσιακή», έχει δηλώσει.

Η στήριξη των γονιών της

Η Beyoncé είχε αποκαλύψει πως, παρότι αρχικά ήταν επιφυλακτική στο να ανέβει η κόρη της στη σκηνή, η Blue Ivy επέμεινε και δούλεψε σκληρά για να κερδίσει τη θέση της: «Το ήθελε πραγματικά. Το κέρδισε μόνη της και το απόλαυσε», είχε πει χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Jay-Z έχει μιλήσει ανοιχτά για το πώς η εμφάνιση της Blue Ivy στη σκηνή του προκαλεί «ανατριχίλα», τονίζοντας ότι μεγάλωσε δημοσίως, συχνά μέσα από κριτική που δεν αρμόζει σε ένα παιδί.

No items found.