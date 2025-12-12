Eurovision: Η δημόσια στήριξη της Μαρίνας Σάττι στο Nemo για την επιστροφή του τρόπαιου λόγω Ισραήλ

Παρότι έχουν περάσει δύο χρόνια και οι καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη Eurovision 2024 εμφανίστηκαν κανονικά στη σκηνή εκείνη την περίοδο, ενώ οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα ήταν ακόμη σε εξέλιξη, το Nemo αποφάσισε τώρα, μετά την πρόσφατη εκεχειρία, να επιστρέψει το βραβείο του στην EBU.

Με αυτή την κίνηση εξέφρασε την αντίθεσή του στις αποφάσεις που εγκρίθηκαν με ευρεία πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης. Η Μαρίνα Σάττι σχολίασε κάτω από την ανάρτηση του Nemo δείχνοντας αμέσως τη στήριξή της στον φίλο της, γράφοντας: «I love you baby».

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Χωρίς σταματημό οι αποχωρήσεις – Η 5η χώρα που αποσύρεται λόγω Ισραήλ

Στο πλευρό του στάθηκαν και άλλοι συμμετέχοντες της Eurovision 2024 πέρα από την Μαρίνα Σάττι, ανάμεσά τους και η Iolanda από την Πορτογαλία, εκφράζοντας δημόσια τη συμπαράστασή τους.

Σε δική του ανάρτηση στο Instagram, το Nemo εξήγησε πως αποφάσισε να επιστρέψει το τρόπαιο, παρά το γεγονός ότι νιώθει «βαθιά ευγνωμοσύνη για την κοινότητα του διαγωνισμού». Όπως τόνισε, δεν αισθάνεται πια ότι το συγκεκριμένο βραβείο έχει θέση στη συλλογή του.

Ο ίδιος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η Eurovision υποστηρίζει την ενότητα, την αποδοχή και την αξιοπρέπεια για όλους. Αυτές οι αξίες ήταν ο λόγος που ο διαγωνισμός είχε νόημα για εμένα. Ωστόσο, η συνέχιση της συμμετοχής του Ισραήλ, την ώρα που η Ανεξάρτητη Διεθνής Εξεταστική Επιτροπή του ΟΗΕ κάνει λόγο για γενοκτονία, δείχνει μια ξεκάθαρη αντίφαση ανάμεσα στις αρχές αυτές και τις επιλογές της EBU».

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026 – Εθνικός Τελικός: Τα φαβορί για την παρουσίαση και οι ημερομηνίες των shows

Δες κι αυτό…