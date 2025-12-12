Το πιο dark cabaret της Αθήνας έρχεται στο Red Jasper για 3 Δευτέρες του Δεκεμβρίου!

Ο Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος σε μια solo performance γεμάτη μουσική, γέλιο και συγκίνηση … Από 15/12 στις 21:00

Στο πιάνο τον συνοδεύει ο βιρτουόζος της τζαζ Robin Porter σε ένα παιχνίδι μεταμόρφωσης με βασικά στοιχεία το ντραγκ, το θρίλερ αλλά και τον ρομαντισμό. Μια νύχτα που μας ταξιδεύει σε τρεις διαφορετικές ιστορίες, με τρεις διαφορετικές περσόνες που έρχονται αντιμέτωπες με το κακό.

Από το ονειροπόλο στο γκροτέσκο και από το γκροτέσκο στο τρομαχτικό η παράσταση είναι φτιαγμένη για να διασκεδάσει αλλά και να τρομάξει το κοινό με τον πιο ανατρεπτικό τρόπο.

Πόσοι από εμάς άραγε είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε… ΤΟ ΚΑΚΟ..;

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία – Μουσική επιμέλεια: Κ. Γεωργόπουλος

Στο πιάνο: Robin Porter

Ενδυματολογία: Ντία Ιωάννου, vinyl face, Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος

Σκηνογραφια: Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος

Βοηθός σκηνογραφίας: Ζήνων Καλφας

Φωτογραφίες: Πέτρος Αρώνης

Graphic designer: Ηρώ Κραίτζα Καραβία

Επικοινωνία: Κατερίνα Γρυλλάκη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Ημερομηνίες: Δευτέρες 15/12, 22/12, 29/12

Ώρα: 21.00 (προσέλευση από τις 20.30)

Διάρκεια: 60′

Εισιτήρια: 12€. Early birds: 10€

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/to-kako/

Τηλ.κρατήσεις: 210 8822551

Red Jasper Cabaret Theatre, Κεφαλληνίας 18, Αθήνα

Χορηγοί επικοινωνίας

Madradio106.2gr

Openmind

SinWebRadio.gr

Culturetime.gr

Thespotilight.gr

Quinta.gr