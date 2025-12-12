MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 12.12.2025

Ο Nick Cave και ο Bryce Dessner υποψήφιοι για πρώτη φορά για Χρυσή Σφαίρα

Το τραγούδι τους θα αναμετρηθεί με δημιουργίες καλλιτεχνών όπως η Miley Cyrus για το «Avatar» και ο Raphael Saadiq για το «Sinners»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες 2026 ανακοινώθηκαν, φέρνοντας στην επιφάνεια νέες και καθιερωμένες δημιουργικές δυνάμεις της κινηματογραφικής μουσικής. Ανάμεσά τους, οι Nick Cave και Bryce Dessner, οι οποίοι διακρίνονται για πρώτη φορά, διεκδικώντας τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για το κομμάτι τους με τίτλο «Train Dreams», από το ομώνυμο δράμα του Netflix. Το τραγούδι τους θα αναμετρηθεί με δημιουργίες καλλιτεχνών όπως η Miley Cyrus για το «Avatar: Fire and Ash» και ο Raphael Saadiq για το «Sinners».

Στην κατηγορία Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής για κινηματογραφική ταινία, ο Jonny Greenwood ξεχωρίζει για τη δουλειά του στο «One Battle After Another», μια ταινία που συγκέντρωσε συνολικά 9 υποψηφιότητες και κατατάσσεται πλέον ανάμεσα στις πιο πολυβραβευμένες στην ιστορία των Χρυσών Σφαιρών. Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται και ο Max Richter για το soundtrack του «Hamnet», επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία του στη διεθνή κινηματογραφική μουσική.

Με 8 υποψηφιότητες ακολουθεί το «Sentimental Value» του Joachim Trier, ενώ το «Sinners» του Ryan Coogler καταγράφει 7 υποψηφιότητες, ανάμεσα στις οποίες και εκείνη για τον Ludwig Göransson στην Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική. Οι ταινίες αυτές συνθέτουν ένα ψηφιδωτό δημιουργικότητας, όπου η σύγχρονη κινηματογραφική αφήγηση συναντά εξαιρετικές μουσικές υπογραφές.

Ο Josh Safdie με το «Marty Supreme» συγκέντρωσε 3 υποψηφιότητες, αν και η μουσική του Daniel Lopatin δεν αναγνωρίστηκε από την Ένωση Ξένων Ανταποκριτών. Παρομοίως, το «The Smashing Machine» του Benny Safdie απέσπασε υποψηφιότητες για τους πρωταγωνιστές του, χωρίς όμως να τιμηθεί η μουσική της Nala Sinephro.

Κορυφαίες κινηματογραφικές προσωπικότητες συνθέτουν ένα από τα πιο ποικιλόμορφα πεδία υποψηφιοτήτων των τελευταίων ετών, όπου πρωτοεμφανιζόμενοι δημιουργοί συναντούν μεγάλους συνθέτες σε μια χρονιά έντονης καλλιτεχνικής παραγωγής. Οι Nick Cave και Bryce Dessner καταγράφουν μια σημαντική προσωπική διάκριση, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δημιουργική απήχηση της ταινίας «Train Dreams» και αναδεικνύοντας την επίδραση της μουσικής στη σύγχρονη κινηματογραφική εμπειρία.

