Η Κλέλια Ανδριολάτου χορεύει latin και ξεσηκώνει το Instagram – Το viral video

Η Κλέλια Ανδριολάτου έχει αποδείξει πως, παρά το φορτωμένο επαγγελματικό της πρόγραμμα, φροντίζει πάντα να βρίσκει χρόνο για τον εαυτό της και για όσα της προσφέρουν πραγματική χαρά. Κάθε φορά που νιώθει την ανάγκη για μια μικρή απόδραση από τις απαιτήσεις της καθημερινότητας και τις συνεχείς υποχρεώσεις της, στρέφεται στο αγαπημένο της χόμπι: τον χορό.

Η ταλαντούχα ηθοποιός, η οποία βρίσκεται ήδη στα γυρίσματα του 4ου κύκλου του πολυαναμενόμενου «Maestro», δεν κρύβει την αγάπη της για τη μουσική και την κίνηση. Έχει καταφέρει πολλές φορές να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από τις πιο προσωπικές και χαλαρές πτυχές της ζωής της, μέσα από βίντεο και φωτογραφίες στα social media.

Το βράδυ της Τρίτης (9/12), μοιράστηκε ακόμη μια τέτοια στιγμή: ένα βίντεο όπου χορεύει latin με εντυπωσιακή άνεση και εκφραστικότητα. Χαμογελαστή, γεμάτη ενέργεια και φανερά απελευθερωμένη, η Κλέλια δείχνει πως ο χορός για εκείνη δεν είναι απλώς άσκηση ή hobby, είναι τρόπος να αποφορτίζεται, να εκφράζεται και να ανασυντάσσεται.

Το κοινό της αντέδρασε αμέσως με ενθουσιασμό, καθώς πολλοί followers σχολίασαν ότι η λάμψη και η ζωντάνια της στο latin χορευτικό αποτυπώνουν ξεκάθαρα την καλή φάση που διανύει στη ζωή της.

Και πράγματι, η ηθοποιός βρίσκεται σε μια από τις πιο δημιουργικές περιόδους της. Επαγγελματικά, συνεχίζει δυναμικά την πορεία της μέσα από έναν από τους πιο επιτυχημένους ρόλους της, ενώ παράλληλα φαίνεται πως και στην προσωπική της ζωή επικρατεί ηρεμία, ισορροπία και μια γενικότερη αίσθηση ευεξίας. Οι δημόσιες εμφανίσεις της και οι αναρτήσεις της αποπνέουν αισιοδοξία, αυτοπεποίθηση και ωριμότητα, στοιχεία που την κάνουν να ξεχωρίζει στο ελληνικό καλλιτεχνικό τοπίο.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι το κοινό δείχνει συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για κάθε νέο της βήμα, είτε επαγγελματικό είτε πιο προσωπικό. Με αφοσίωση στη δουλειά της αλλά και με μια βαθιά ανάγκη να παραμένει συνδεδεμένη με όσα την εκφράζουν, όπως ο χορός, η Κλέλια Ανδριολάτου δείχνει πως καταφέρνει να συνδυάζει επιτυχία, δημιουργικότητα και προσωπική ισορροπία.

