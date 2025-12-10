Ελένη Φουρέιρα: Αποκάλυψε για πρώτη φορά τον χωρισμό της από τον Αλμπέρτο Μποτία

Η εξομολογητική συνέντευξη της τραγουδίστριας για την μητρότητα, την δύσκολη εγκυμοσύνη και την κρίση που πέρασε η σχέση της με τον αγαπημένο της

Η Ελένη Φουρέιρα βρέθηκε καλεσμένη του Ανέστη Ευαγγελόπουλου στο «AnesΤea The Podcast» και παραχώρησε μία από τις πιο εξομολογητικές συνεντεύξεις της, μιλώντας ανοιχτά για τη μητρότητα, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και για τη σχέση της με τον Αλμπέρτο Μποτία.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως τα δύο χρόνια που προσπαθούσε να αποκτήσει παιδί μέσω εξωσωματικής ήταν εξαιρετικά δύσκολα, καθώς δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί δεν συνέβαινε, τη στιγμή που οι εξετάσεις τόσο της ίδιας όσο και του συντρόφου της ήταν άριστες. Όπως είπε, χρειάστηκε να αλλάξει γιατρό, ο οποίος εντόπισε αμέσως το πραγματικό πρόβλημα. Μετά από μια μαγνητική, της συνέστησε μια επέμβαση, διαβεβαιώνοντάς τη πως σε έξι μήνες θα καταφέρει να μείνει έγκυος. Και πράγματι, έξι μήνες αργότερα έμαθε πως κυοφορεί τον μικρό Ερμή.

Η ίδια παραδέχτηκε ότι είχε φτάσει πολύ κοντά στην απόφαση να αποκτήσει παιδί μέσω παρένθετης μητέρας, χωρίς να θεωρεί αυτόν τον τρόπο ταμπού. Παρ’ όλα αυτά, ήθελε να κατανοήσει γιατί δεν μπορούσε να μείνει έγκυος, από τη στιγμή που δεν υπήρχε εμφανές ιατρικό ζήτημα μέχρι που το πρόβλημα τελικά εντοπίστηκε και αντιμετωπίστηκε.

Με ιδιαίτερη συγκίνηση περιέγραψε τη στιγμή που ανακοίνωσε στην οικογένειά της τα χαρμόσυνα νέα. Αρχικά κράτησε την εγκυμοσύνη μυστική για δύο εβδομάδες και επέλεξε τα γενέθλια της μητέρας της για να της κάνει την έκπληξη, χαρίζοντάς της ένα κολιέ μέσα στο κουτί του οποίου είχε κρύψει το θετικό τεστ. «Ήταν από τις πιο ευτυχισμένες και αστείες στιγμές της ζωής μας», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, η πορεία της εγκυμοσύνης δεν ήταν εύκολη. Στους δυόμισι μήνες υπέστη σοβαρή αποκόλληση και αναγκάστηκε να παραμείνει τρεις ολόκληρους μήνες στο κρεβάτι. Η περιγραφή της για εκείνη την περίοδο ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη: μίλησε για τον φόβο ότι μπορεί να χάσει το παιδί, για τις στιγμές πανικού όταν βρέθηκε ξαφνικά με αίμα ενώ ήταν μόνη της στο αυτοκίνητο, αλλά και για το ψυχολογικό βάρος του να βλέπει δημοσιεύματα που ανέφεραν την εγκυμοσύνη της την ώρα που η ίδια δεν γνώριζε τι θα της επιφύλασσε η επόμενη μέρα.

Μεταξύ άλλων, η Ελένη Φουρέιρα αναφέρθηκε για πρώτη φορά και στον εξάμηνο χωρισμό της από τον Αλμπέρτο Μποτία. Όπως εξήγησε, εκείνη βρισκόταν στην Αμερική για εμφανίσεις, ενώ ο Αλμπέρτο έπαιζε στη Σαουδική Αραβία. Η απόσταση τους οδήγησε τότε σε έναν ήρεμο χωρισμό. Ωστόσο, εκείνη την περίοδο η ίδια βίωσε έντονη συναισθηματική πίεση και συνειδητοποίησε πόσο επιθυμούσε να δημιουργήσει οικογένεια. «Ήξερα από την πρώτη στιγμή ότι ο Αλμπέρτο θα ήταν ο καλύτερος πατέρας», είπε χαρακτηριστικά. Σε μια συζήτησή τους ήταν μάλιστα η ίδια που τον ρώτησε αν θέλει να κάνουν παιδί, λαμβάνοντας αμέσως θετική απάντηση και έτσι ξαναβρέθηκαν.

Κλείνοντας, τόνισε ότι όλη αυτή η διαδρομή, όσο δύσκολη κι αν ήταν, δεν επηρέασε τη σχέση τους. Αντίθετα, τους έδεσε περισσότερο, ενώ η ίδια ήταν αποφασισμένη να γίνει μητέρα με κάθε τρόπο. Το γεγονός ότι τελικά έμεινε έγκυος και κράτησε στα χέρια της τον γιο τους, αποτελεί για εκείνη την πιο βαθιά επιβεβαίωση της δύναμης, της πίστης και της επιμονής της.

